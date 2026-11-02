Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Ve Španělsku nedohráli zápas, po faulu od brankáře se hráči zastavilo srdce

Autor: ,
  19:35

Jesus Owono, brankář Rovníkové Guiney zasahuje v zápase proti Pobřeží slonoviny. | foto: AP

Kvůli vážnému zranění útočníka Jesuse de Miguela se nedohrálo utkání druhé španělské ligy mezi Tenerife a Andorrou. Domácí fotbalista zkolaboval po srážce s brankářem hostů Jesusem Owonoem a podle španělských médií ho při převozu do nemocnice postihla srdeční zástava. Jeho stav je vážný.

V sedmé minutě nastavení Owono vyběhl daleko z brány a při souboji o míč zřejmě trefil De Miguela kolenem do hrudníku.

Útočník po kontaktu, za který brankář dostal červenou kartu, zůstal ležet bez hnutí na trávníku a hráči obou týmů okamžitě začali přivolávat lékařskou pomoc.

Po více než pětiminutovém ošetřování na hřišti byl De Miguel převezen do nemocnice. Podle médií se mu v sanitce zastavilo srdce a musel být po cestě oživován. Po hospitalizaci je jeho stav stabilní, stále je ale v bezvědomí.

Otřesení hráči obou týmů duel nedohráli. Předčasně ukončen byl za stavu 2:2.

Vstoupit do diskuse
Témata: CD Tenerife

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Bergamo vs. ParmaFotbal - 10. kolo - 2. 11. 2026:Bergamo vs. Parma //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.33
  • 5.20
  • 8.50
Lorient vs. BrestFotbal - 9. kolo - 2. 11. 2026:Lorient vs. Brest //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.50
  • 2.90
  • 3.20
Newcastle vs. EvertonFotbal - 9. kolo - 2. 11. 2026:Newcastle vs. Everton //www.idnes.cz/sport
2. 11. 21:00
  • 2.21
  • 3.53
  • 3.43
A Coruňa vs. OsasunaFotbal - 11. kolo - 2. 11. 2026:A Coruňa vs. Osasuna //www.idnes.cz/sport
2. 11. 21:00
  • 2.13
  • 3.25
  • 3.97
Šachtar vs. Sporting LisabonFotbal - 4. kolo - 3. 11. 2026:Šachtar vs. Sporting Lisabon //www.idnes.cz/sport
3. 11. 18:45
  • 3.66
  • 3.93
  • 2.00
Galatasaray vs. StuttgartFotbal - 4. kolo - 3. 11. 2026:Galatasaray vs. Stuttgart //www.idnes.cz/sport
3. 11. 18:45
  • 2.19
  • 4.23
  • 2.99
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Spartu z poháru senzačně vyřadil Baník na Letné. Postupují také Hradec či Plzeň

Hráči Baníku slaví gól proti Spartě.

Sparťanští fotbalisté končí v domácím poháru. V osmifinále na Letné podlehli 0:2 ostravskému Baníku i přes obrovskou převahu a třikrát nastřelenou brankovou konstrukci. Hosty naopak podržel skvělý...

Fotbalový král Kane. Zlatý míč získal jako první Angličan po pětadvaceti letech

Anglický útočník Harry Kane se Zlatým míčem.

Zlatý míč má pošesté v historii a znovu po pětadvaceti letech anglického vítěze. Prestižní fotbalové ocenění si z nablýskaného galavečera odnesl Harry Kane, reprezentační kapitán a útočník Bayernu...

Yamal, Kane, nebo někdo jiný? Podívejte se, kteří fotbalisté usilují o Zlatý míč

Zleva Kylian Mbappé, Lamine Yamal a Harry Kane

Jméno nejlepšího fotbalisty za sezonu 2025/26 bude známé v pondělí večer. Ceremonie jubilejního 70. ročníku prestižní ankety Zlatý míč se uskuteční netradičně v Londýně. Největšími favority jsou...

Bohemians - Sparta 0:0, hosté zahodili i nemožné, soupeř dohrával v deseti

Sestřih zápasu
Utočník Ladislav Almási s míčem před Sivertem Mannsverkem ze Sparty

Sparťanští fotbalisté zakončili nevydařený týden a po vyřazení z poháru jen remizovali 0:0 na půdě Bohemians. V zápase 13. kola byli lepší, nedokázali však proměnit šance. Nepomohla jim ani...

SportBar: Jsme v kontaktu s talentem Barcelony. Šel by do áčka, uvedl Nedvěd

Záložník Orian Goren v dresu Barcelony.

Možná jste jeho jméno už zaznamenali. Třeba v neděli, kdy se objevil na lavičce Barcelony v El Clásiku. Orian Goren, sedmnáctiletý Izraelec s českými kořeny. „Jsme v kontaktu s ním, s rodinou i s...

Jihlava je po výhře nad béčkem Baníku druhá, dva body za vedoucí Karvinou

Hráči Jihlavy slaví gól v zápase s Ústím.

Jihlavští fotbalisté v dohrávce 13. kola druhé ligy zvítězili na hřišti rezervy ostravského Baníku 3:1. Vysočina se vrátila na druhé místo tabulky před Duklu a ztrácí už jen dva body na vedoucí...

2. listopadu 2026  19:41

Ve Španělsku nedohráli zápas, po faulu od brankáře se hráči zastavilo srdce

Jesus Owono, brankář Rovníkové Guiney zasahuje v zápase proti Pobřeží slonoviny.

Kvůli vážnému zranění útočníka Jesuse de Miguela se nedohrálo utkání druhé španělské ligy mezi Tenerife a Andorrou. Domácí fotbalista zkolaboval po srážce s brankářem hostů Jesusem Owonoem a podle...

2. listopadu 2026  19:35

Finské Turku se zřekne juniorského MS, pokud by měli přijet ruští hokejisté

Ruští junioři slaví vítězství na turnaji Karjala.

Finské město Turku oznámilo, že odstoupí od pořádání mistrovství světa juniorů v ledním hokeji na přelomu let 2027 a 2028, pokud na turnaji bude hrát Rusko. Šampionát má hostit spolu s Tampere.

2. listopadu 2026  18:55

SportBar: Sejk do Slavie? Varianta to bude, ale radši někoho jiného, říká Šmicer

Olomoucký útočník Václav Sejk slaví vstřelený gól.

Je pravděpodobné, že v zimě bude fotbalová Slavia shánět útočníka. A je dost možné, že bude zvažovat i exsparťana Václava Sejka, jenž aktuálně působí v Olomouci. „Sejk hraje dobře a určitě to...

2. listopadu 2026

Zbrojovka ztratila „druhou maminku“. Trenérka vychovala stovky malých fotbalistů

Zesnulá trenérka mládeže Zbrojovky Brno Olga Frydrýšková. (říjen 2026)

Na fotbalovém hřišti se starala o odřená kolena, slzy i první fotbalové radosti. Pro nejmenší hráče Zbrojovky Brno i jejich rodiče byla Olga Frydrýšková po jedenáct let mnohem víc než „pouhou“...

2. listopadu 2026  16:42

Kdyby spadl, píská se penalta! Útočníkovi Liverpoolu vyčítají, že ustál tahání za dres

Útočník Liverpoolu Alexander Isak během utkání proti Arsenalu.

Krátce po inkasované brance mohli mít fotbalisté Liverpoolu skvělou příležitost na vyrovnání. Timber ve vápně očividně zatáhl za dres skákajícího Isaka, sudí však tenhle okamžik vůbec...

2. listopadu 2026

Pořád nejsme tam, kde bychom chtěli být, řekl Kohút po debaklu s Plzní

Ostravský záložník Michal Kohút se snaží uniknout ze sevření plzeňských...

Proti Spartě odehráli fotbalisté Baníku dva výborné zápasy v lize (0:0) a poháru (2:0). A po nich opět přišel propad: ligový debakl s Plzní 0:4. Ostravský záložník Michal Kohút nechápe, co se s...

2. listopadu 2026  13:50

Hranáč podstoupil operaci menisku. Zmešká blížící se reprezentační sraz

Robin Hranáč se snaží o přesnou rozehrávku.

Český fotbalista Robin Hranáč z Hoffenheimu podstoupil operaci zraněného menisku v kolenu a bude několik týdnů mimo hru. Šestadvacetiletý obránce přijde o listopadový sraz reprezentace, kde v...

2. listopadu 2026  13:39

Spadl Mbappé příliš ochotně? Penalta zápas ovlivnila, čertil se kouč Racingu

Útočník Realu Madrid Kylian Mbappé v diskusi s hlavním rozhodčím během utkání...

Rozhodčí José Luis Munuera Montero měl okamžitě jasno a po pádu Kyliana Mbappého ve vápně Racingu Santander bez váhání nařídil pokutový kop. „Ale každý, kdo rozumí, fotbalu vidí, že tam k žádnému...

2. listopadu 2026  12:35

Místo policejní kontroly podpisy. V Arábii jsme vydělávali dvacetkrát víc, líčí kouč

Premium
Šimurka nejraději vzpomíná na angažmá v Saúdské Arábii (27. října 2026).

Když ho kolem desáté večer na saúdské dálnici předjelo policejní auto s majáky, Juraj Šimurka za volantem znejistěl. Policista mu posvítil baterkou do obličeje, vzal si jeho doklady a najednou...

2. listopadu 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Slavia – Arsenal v TV: Kde sledovat Ligu mistrů živě, kurzy a statistiky

David Zima nahání mladíka z Arsenalu Maxe Dowmana.

Fotbalisté Slavie přivítají ve 4. kole Ligy mistrů londýnský Arsenal. Pražané v letošním ročníku soutěže stále čekají na první vítězství, zatímco anglický celek patří mezi hlavní favority na celkový...

2. listopadu 2026  11:06

Kde brát, pane Santi? Slavia i Sparta v ofenzivě sází na cizince, což je potíž

Slávistický křídelník Emmanuel Ayaosi (vlevo) slaví svůj gól s Davidem Mosesem.

Na ligové zápasy chodí poctivě. Pozoruje, poznává, zapisuje si. A vytrvale hledá cokoli, co by pomohlo. Když Santi Denia, kouč fotbalové reprezentace, vidí pěknou útočnou akci, hned se nakloní k...

2. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.