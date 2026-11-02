Ve Španělsku nedohráli zápas, po faulu od brankáře se hráči zastavilo srdce

V sedmé minutě nastavení Owono vyběhl daleko z brány a při souboji o míč zřejmě trefil De Miguela kolenem do hrudníku.
Útočník po kontaktu, za který brankář dostal červenou kartu, zůstal ležet bez hnutí na trávníku a hráči obou týmů okamžitě začali přivolávat lékařskou pomoc.
Po více než pětiminutovém ošetřování na hřišti byl De Miguel převezen do nemocnice. Podle médií se mu v sanitce zastavilo srdce a musel být po cestě oživován. Po hospitalizaci je jeho stav stabilní, stále je ale v bezvědomí.
Otřesení hráči obou týmů duel nedohráli. Předčasně ukončen byl za stavu 2:2.