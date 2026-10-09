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Souček nastoupil k soutěžnímu zápasu poprvé od MS. West Ham uctil Mikloška

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  21:30aktualizováno  21:50
Tomáš Souček při předzápasové rozcvičce.

Tomáš Souček při předzápasové rozcvičce. | foto: Mark Fletcher, MI News & Sport / Alamy / ProfimediaProfimedia.cz

Fanoušci West Hamu připomněli Mikloška velkým choreem.
Český záložník Tomáš Souček (uprostřed) v dresu West Hamu po víc než tříměsíční...
Tomáš Souček s dresem zesnulého bývalého brankáře West Hamu Luďka Mikloška před...
Záložník West Hamu Tomáš Soucek drží dres zesnulého bývalého hráče Luďka...
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Český fotbalový záložník Tomáš Souček nastoupil do prvního soutěžního utkání po třech a půl měsících od zranění na mistrovství světa. Bývalý reprezentační kapitán je v základní sestavě West Hamu v dnešní předehrávce 9. kola druhé anglické ligy proti Queens Park Rangers. Zápasu předcházel ceremoniál k uctění památky brankářské legendy West Hamu a bývalého hráče QPR Luďka Mikloška, jenž v polovině září v 64 letech zemřel.

Souček si zranil kotník 25. června v utkání s Mexikem, které čeští fotbalisté prohráli 0:3 a světový šampionát pro ně skončil už po skupině. Přišel kvůli tomu o letní přípravu i úvodních osm kol druhé ligy, kam West Ham sestoupil. Během reprezentační pauzy už jednatřicetiletý fotbalista odehrál 65 minut v páteční přípravě za zavřenými dveřmi proti třetiligovému Wycombe a při výhře 2:0 vstřelil gól z penalty.

Bývalá opora pražské Slavie působí ve West Hamu od ledna 2020 a média v minulých dnech spekulovala, že s „Kladiváři“ jedná o prodloužení smlouvy. Po neúspěšném šampionátu Souček na instagramu uvedl, že zváží svou budoucnost v národním týmu, v němž dosud odehrál 93 zápasů a vstřelil 17 gólů.

Fanoušci West Hamu připomněli Mikloška velkým choreem.

Ještě než se vrátil jako hráč na hřiště, byl Souček účastníkem první vzpomínkové akce na Mikloškovu počest. Před zářijovým utkáním Ligového poháru s Fulhamem krajan zesnulého gólmana přinesl na trávník Olympijského stadionu jeho dres s číslem jedna. Nejprve se s ním postavil do středového kruhu po bok spoluhráčů a poté s ním symbolicky zamířil mezi tři tyče, kde se postavil na brankovou čáru a pozvedl ho před sebe, následně Mikloškův dres položil za branku.

Dnešní ceremonii dominoval obří Mikloškův dres s číslem jedna, jenž při nástupu hráčů zakryl celý středový kruh. Na světelné tabuli svítila černobílá fotografie bývalého gólmana s daty jeho narození a úmrtí a fanoušci měli v hledišti jeho obří podobiznu. Hráči i příznivci obou týmů bývalého českého reprezentanta symbolicky vyprovodili dlouhým potleskem.

Mikloško byl prvním českým fotbalistou, který se výrazně prosadil v Anglii. Ve West Hamu chytal v letech 1990 až 1998 a připsal si přes 300 startů, později tam dělal i trenéra gólmanů. Působil i v Queens Park Rangers. Za československou a posléze českou reprezentaci v letech 1982 až 1997 odehrál 42 zápasů.

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