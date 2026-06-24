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S netrpělivým miliardářem za zády. Pro Peška bylo Polsko terno

Pavel Kortus
  13:09
Jakub Pešek v dresu polského klubu Wieczysta Kraków

Jakub Pešek v dresu polského klubu Wieczysta Kraków | foto: Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial Profimedia.cz

Sparťanský záložník Jakub Pešek
Sparťan Jakub Pešek v jedné z šancí před zlínským brankářem Rakovanem. Z toho...
Sparťanský záložník Jakub Pešek.
Jan Bořil ze Slavie (vlevo) se natahuje po balonu, ke kterému má blízko také...
35 fotografií
Ještě na konci listopadu 2024 hrál za Spartu utkání Ligy mistrů proti Atlétiku Madrid. Za dva měsíce odešel do třetiligového polského týmu Wieczysta Kraków. Mnozí si klepali na čelo, ještě když měl na Letné smlouvu. Jakub Pešek si však za svým krokem stojí. „Byla to skvělá sportovní i osobní zkušenost,“ hlásí dvaatřicetiletý krajní záložník, který strávil druhou polovinu minulé sezony ve Zlíně.

Na co vás tehdy do Polska nalákali?
Dostal jsem nadstandardní smlouvu. Podmínkami jsem si oproti Spartě ještě polepšil. Podepsal jsem na rok a půl s opcí na prodloužení podle odehraných minut. Tu jsem nezískal kvůli zranění.

Byl to sportovně velký sešup?
Kvalita třetí ligy byla výrazně nižší. Ale náš tým měl ambice na postup a druhá liga už měla slušnou úroveň. Původně jsem měl nabídku i z nejvyšší soutěže v Polsku, v Turecku a Řecku, ale to nedopadlo.

Ve Spartě se zdálo, že po zranění získáváte víc prostoru. Necítil jste šanci?
S vytížením jsem nebyl spokojený. Šel jsem za Tomášem Rosickým, ten mě poslal za trenérem Larsem Friisem, který mi na rovinu řekl, že víc prostoru dostávat nebudu. I když jsem pak hrál víc, šel jsem znovu za Rosickým. Domluvili jsme se, že když přijde dobrá nabídka, pustí mě hned v zimě. Možnost jít do Wieczysty Kraków mě překvapila. Zjišťoval jsem si víc, Lukáš Haraslín tam znal trenéra, tak mi také pomohl. Všichni mi to doporučovali, navíc jsme měli ročního syna, takže jsem nechtěl odcházet daleko.

Kam by Wieczysta patřila při srovnání s Českem?
Dobrá druhá liga, ale i první by zvládla. V polských soutěžích hraje hodně španělských a portugalských fotbalistů, kteří mají skvělou techniku. Zápasy jsou fotbalovější než u nás, není tolik soubojů a taktiky. Celkově je na tom polský fotbal velice dobře. Ve třetí lize ještě byly rozdíly v podmínkách velké, ale ve druhé už jsme hráli na stadionech pro deset až patnáct tisíc diváků, hrálo se ve skvělé atmosféře a zápasy měly úroveň. Fotbal i život v Polsku by řadu lidí u nás mile překvapil.

Sparťanský záložník Jakub Pešek
Sparťan Jakub Pešek v jedné z šancí před zlínským brankářem Rakovanem. Z toho ještě branka nebyla.
Sparťanský záložník Jakub Pešek.
Jan Bořil ze Slavie (vlevo) se natahuje po balonu, ke kterému má blízko také Jakub Pešek ze Sparty.
35 fotografií

Ve Spartě jste byl zvyklý i na servis kolem týmu. Také na něj v Polsku myslí?
Sparta je top klub v Česku, takže jsem věděl, že v tomhle si pohorším. Ale všichni v klubu dělali maximum a realizační tým včetně tří fyzioterapeutů byl jako v české lize. Majitel je houževnatý a chce klub dostat co nejrychleji do nejvyšší soutěže.

Polský podnikatel Wojciech Kwiecień převzal klub v roce 2020. V zemi je díky síti lékáren Słoneczna známý jako „král lékáren“. Jaký je?
Takového majitele klubu jsem nezažil. Fotbalem žije, byl i na devadesáti procentech tréninků. Ohromil mě. Na tribuně má takové svoje bidlo, VIP balkonek, odkud vše sleduje. Chce mít absolutní přehled a dostat se s klubem co nejvýš. Začal z nízkých soutěží a stále postupuje.

Do klubu přivedl i hvězdu Lucase Piazóna z Chelsea. Jak se mu to povedlo?
Majitel je velký fanoušek Chelsea, na Stamford Bridge má zlatý box. Patří k nejbohatším Polákům, jeho možnosti jsou prakticky neomezené. Lucas má polskou manželku, což tomu pomohlo. Ale i tak to bylo velké překvapení, že přišel takový hráč.

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Chodí majitel do kabiny?
Zažil jsem to jednou. Byli jsme v krizi, povedlo se nám ji zlomit vítězstvím a nečekaně přišel do kabiny a poděkoval nám. Při oslavách postupu jsme za ním doběhli do kanceláří, on už chystal věci na druhou ligu. Potkali jsme se ještě na vánočním večírku, to jsme se jen pozdravili.

Obdivovali fanoušci Piazóna i další cizince, nebo byl cítit velký tlak?
Klub je malý a nový, takže moc fanoušků nemá. Každý zápas bylo třeba vyhrát, aby se postoupilo. Tlak byl znát, ale zároveň lidé v klubu byli moc fajn.

První půlrok ve třetí lize jste hrál pravidelně, po postupu jste naskočil jen jednou. Bylo to kvůli zranění?
Ano. Na konci přípravy jsem měl problém s trhlinou v předním stehenním svalu. Jenže se zanedbala první kontrola, zranění jsem si několikrát obnovil. Až když jsem se dostal přes známého k doktorovi do Katovic, tak mi po vyšetření doporučil, že nesmím střílet, než bude sval zahojený. Běhal jsem, pracoval na návratu, ale vedení si mě zavolalo, že v zimě musí přivést na moji pozici jiného hráče.

Křídelník Sparty Jakub Pešek před zápasem proti Atlétiku.

Nechtěl jste zůstat a zabojovat o místo?
Chtěl. Mrzelo mě, že kdyby se zranění hned dobře vyšetřilo, mohl bych hrát dřív. Ale klub přivedl nové hráče na křídla, změnil se trenér, což jsem za rok zažil pětkrát. Nemají prostor na nic čekat. Dostal jsem možnost hledat si jiné angažmá.

Z nedávna máte ještě jednu zkušenost. Zahrál jste si ve filmu Zlatý plán o finanční gramotnosti sportovců. Jaké to bylo?
Skvělá zkušenost. Začal jsem se o finance zajímat ještě víc a dost jsem se toho naučil. Doporučuji to všem mladým sportovcům.

Myslíte, že povědomí o správě svých financí řada z nich stále nemá?
Zlepšuje se to. Mladí sportovci už k tomu mají víc informací a možností. Je to velká pomoc. Ve Spartě to má na starosti můj bývalý spoluhráč Roman Polom.

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MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Slovácko vs. JihlavaFotbal - - 24. 6. 2026:Slovácko vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 6.60
  • 3.30
  • 1.60
Grazer AK vs. Slovan BratislavaFotbal - - 24. 6. 2026:Grazer AK vs. Slovan Bratislava //www.idnes.cz/sport
24. 6. 17:00
  • 3.10
  • 3.37
  • 2.14
Dynamo Kyjev vs. ŽilinaFotbal - - 24. 6. 2026:Dynamo Kyjev vs. Žilina //www.idnes.cz/sport
24. 6. 17:00
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Švýcarsko vs. KanadaFotbal - Skupina B - 24. 6. 2026:Švýcarsko vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
24. 6. 21:00
  • 2.41
  • 3.13
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Bosna vs. KatarFotbal - Skupina B - 24. 6. 2026:Bosna vs. Katar //www.idnes.cz/sport
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Skotsko vs. BrazílieFotbal - Skupina C - 25. 6. 2026:Skotsko vs. Brazílie //www.idnes.cz/sport
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