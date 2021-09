Vendeta z jižní Ameriky: anglické kluby nesmějí využít hráče, které neuvolnily

Podle agentury Reuters brazilská, chilská a paraguayská federace využily pravidla, které zakazuje neuvolněným reprezentantům pět dní po skončení srazu hrát za klub.

Liverpool tak nemůže v neděli počítat s brazilskou trojicí Alisson Becker, Fabinho, Roberto Firmino proti Leedsu, kterému zase bude chybět Raphinha.

Chelsea se musí v sobotu obejít proti Aston Ville bez Thiaga Silvy a oslabeny budou také mistrovský Manchester City (Ederson a Gabriel Jesus) a Manchester United (Fred). Své jihoamerické hráče nemohou využít ani Wolverhampton a Newcastle.

Podle mluvčího brazilské federace se omezení netýká útočníka Richarlisona, kterého předtím Everton uvolnil na olympijské hry v Tokiu.

Anglické kluby se rozhodly nepustit hráče na reprezentační sraz do rizikových zemí, protože by po návratu museli do desetidenní karantény.

Hrát v nejbližší době nemohou ani Malcom a Claudinho z Petrohradu, kteří sice na sraz dorazili, ale vedení Zenitu je povolalo zpět.