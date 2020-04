Fotbal jako v autokině? I takové může být „koronavirové“ řešení

Progresivní dánský klub Midtjylland zvažuje, jak svým fanouškům umožnit koukat na zápasy společně. „Chceme fanouškům zprostředkovat co nejlepší zážitek,“ řekl marketingový ředitel Preben Rokkjaer pro BBC.

I když se zatím neví, kdy se dánská liga znovu rozjede, Midtjylland vymýšlí lákadla: „Přijeďte jako do autokina, na velkoplošných obrazovkách vám pustíme přímý přenos, vy budete fandit a ještě uslyšíte zvuky z trávníku.“ Mačkejte klakson, až padne gól!

Záběry z parkoviště by se měly promítat uvnitř arény, aby také hráči vnímali, že mají podporu.

Fotbalový svět má prostě v nelehké době absťák, který každý řeší po svém. Kdo ví, třeba zrovna autokina mohou být řešením pro menší kluby. Ale vymyslíte, jak na parkoviště u Nou Campu v dostatečných rozestupech vměstnat 82 tisíc lidí, což je průměrná návštěva na domácí zápasy Barcelony?

Jasno už mají v Nizozemsku, kde v pátek kvůli vládním nařízením ligu ukončili: nikdo nezískal titul, nikdo nesestoupil. Většina fotbalové planety však visí v neurčitu.

Amerika: na společné tréninky zapomeňte! Do 15. května se tréninková centra nesmějí používat.

Itálie: je schválené prodloužení Série A do začátku srpna, byť původně měla končit 30. června.



Čína: začne se v létě. Tedy možná, pokud se koronavir do země původu nevrátí.

Německo: start 9. května. Jestli to není sci-fi, odpovědí příští dva týdny. Němci mohou být první. „Jsme připraveni,“ řekl šéf ligy Christian Seifert. Teď záleží, zda k dohrání soutěží (bez diváků) svolí vláda. Na programu je ještě devět kol.

Švédsko: výkop je 14. června. Prozatím. U švédské ligy je ovšem zvláštní, že se nedohrává, nýbrž teprve začíná. Hraje se netypickým stylem jaro–podzim.

Polsko: v půlce května by to mohlo vyjít, ale zároveň se spekuluje, zda by rozhodčí měli využívat klasickou píšťalku, ze které létají sliny. Experti přes elektroniku zkoumají, jak zvukový signál provést přes jiný spouštěč. Bizarní? Ano. A to ještě nevíte, že by rozhodčí měli nosit roušku a rukavice.

Bělorusko: je to k nevíře, ale stále se tam fotbal hraje. Stejně jako v Nikaragui. Dnes svou soutěž obnoví Turkmenistán a Tádžikistán.