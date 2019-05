Salcburk na závěr sezony dal doma sedm branek a těší se na Ligu mistrů

Rakousko

Dva góly Salcburku dal izraelský útočník Moanes Dabur, který se stal s 20 brankami králem střelců. Salcburk po roční přestávce vyhrál i domácí pohár.

Druhý LASK Linec sice s Austrií Vídeň prohrál první poločas 0:1, ale nakonec zvítězil 5:2 a bude o postup do Ligy mistrů bojovat ve třetím předkole. Třetí místo si po domácí výhře 2:1 nad Sturmem Štýrský Hradec upevnil Wolfsberg a vůbec poprvé si zahraje ve skupině Evropské ligy. Austria musí do předkola, kam se může dostat i Sturm, když uspěje v play off proti vítězi zápasu Rapid Vídeň - Mattersburg.

Výsledky 10. kola play off, skupina o titul: Linec - Austria Vídeň 5:2, Salcburk - St. Pölten 7:0, Wolfsberg - Štýrský Hradec 2:1.

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Salcburk 32 25 5 2 79:27 52 2. Linec 32 18 9 5 59:31 40 3. Wolfsberg 32 12 10 10 47:47 31 4. Austria Vídeň 32 12 6 14 45:48 27 5. Štýrský Hradec 32 10 10 12 37:40 24 6. St. Pölten 32 9 9 14 32:50 21

.