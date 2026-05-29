Žádný Bayern! Gordon míří z Newcastlu na jinou věhlasnou adresu. Za 80 milionů eur

Pro Gordona je v Barceloně připravená pětiletá smlouva.
Gordon má za sebou nejlepší sezonu v kariéře, za Newcastle vstřelil 17 gólů ve všech soutěžích, včetně 10 branek ve 12 zápasech Ligy mistrů. Je v kádru anglické reprezentace pro mistrovství světa.
Liverpoolský rodák má v Newcastlu smlouvu ještě na čtyři roky. Klub se však nekvalifikoval do evropských pohárů, v Premier League skončil na 12. místě.
|
Nejdražší přestupy v lize: další rekord po půl roce. Kdo se vyplatil nejméně?
Eddie Howe, kouč Newcastlu, tento měsíc uznal, že Gordon mohl odehrát svůj poslední zápas za klub poté, co o něj projevil zájem Bayern Mnichov. Pak ovšem do hry vstoupila Barcelona, jejíž sportovní ředitel Deco se podle médií s vedením Newcastlu na přestupu dohodl.
Katalánského giganta po sezoně opustí polský kanonýr Robert Lewandowski.