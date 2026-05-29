Žádný Bayern! Gordon míří z Newcastlu na jinou věhlasnou adresu. Za 80 milionů eur

  16:24
Anglický křídelník Anthony Gordon je na odchodu z Newcastlu do Barcelony, kde už podstoupil lékařskou prohlídku. Španělský šampion by měl za pětadvacetiletého fotbalistu zaplatit 80 milionů eur (téměř dvě miliardy korun), informovala britská média.
Anthony Gordon z Newcastlu oslavuje gól proti Sunderlandu. | foto: Reuters

Pro Gordona je v Barceloně připravená pětiletá smlouva.

Gordon má za sebou nejlepší sezonu v kariéře, za Newcastle vstřelil 17 gólů ve všech soutěžích, včetně 10 branek ve 12 zápasech Ligy mistrů. Je v kádru anglické reprezentace pro mistrovství světa.

Liverpoolský rodák má v Newcastlu smlouvu ještě na čtyři roky. Klub se však nekvalifikoval do evropských pohárů, v Premier League skončil na 12. místě.

Eddie Howe, kouč Newcastlu, tento měsíc uznal, že Gordon mohl odehrát svůj poslední zápas za klub poté, co o něj projevil zájem Bayern Mnichov. Pak ovšem do hry vstoupila Barcelona, jejíž sportovní ředitel Deco se podle médií s vedením Newcastlu na přestupu dohodl.

Katalánského giganta po sezoně opustí polský kanonýr Robert Lewandowski.

