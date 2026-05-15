Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Za Union už ne. Král po sezoně německý klub opustí, vyprší mu smlouva

Autor: ,
  10:20aktualizováno  10:27
Český fotbalista Alex Král po sezoně opustí Union Berlín. Sedmadvacetiletému záložníkovi v létě skončí smlouva a novou s dvanáctým týmem tabulky německé ligy nepodepíše.
Smutný střelec Alex Král po prohře s Realem Madrid.

Smutný střelec Alex Král po prohře s Realem Madrid. | foto: Reuters

Záložník Espaňolu Alex Král (vlevo) blokuje Daniho Ceballose z Realu Madrid.
Záložník Espaňolu Alex Král (vlevo) se snaží zastavit křídelníka Realu Madrid...
Alex Král oslavuje se spoluhráči gól proti Realu Madrid.
Alex Král se na Olympijském stadionu v Berlíně oslavně sklouzl po trávníku.
6 fotografií

Král má na kontě 48 startů za národní tým, naposledy byl nominován v říjnu. Nový reprezentační trenér Miroslav Koubek ho zatím nepovolal a nezařadil ho ani do širšího výběru 54 hráčů na mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku.

Za Union odehrál Král 53 soutěžních zápasů a jediný gól vstřelil v utkání Ligy mistrů proti Realu Madrid. Do bundesligy přišel před třemi lety nejprve na hostování a později na přestup ze Spartaku Moskva. V sezoně 2024/25 hostoval v Espaňolu.

Schick v Německu dál řádí, Lipsko skolil svým prvním hattrickem v sezoně

Brněnský odchovanec přestoupil do Spartaku v roce 2019 ze Slavie, s níž získal dva ligové tituly. Hostoval i ve West Hamu a Schalke.

Union oznámil, že kromě Krále v klubu skončí i obránci Danilho Doekhi a Diogo Leite. Všichni tři se rozloučí s domácími fanoušky v sobotním závěrečném kole německé ligy proti Augsburgu. Utkání bude derniérou i pro dočasnou trenérku Marii-Louisu Etaovou.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Hostouň vs. Plzeň BFotbal - 28. kolo - 15. 5. 2026:Hostouň vs. Plzeň B //www.idnes.cz/sport
15. 5. 17:30
  • 3.83
  • 2.91
  • 1.80
Písek vs. Slavia CFotbal - 28. kolo - 15. 5. 2026:Písek vs. Slavia C //www.idnes.cz/sport
15. 5. 18:00
  • 1.70
  • 3.48
  • 3.43
Hranice vs. Zlín BFotbal - 28. kolo - 15. 5. 2026:Hranice vs. Zlín B //www.idnes.cz/sport
15. 5. 19:00
  • 2.00
  • 3.58
  • 2.59
St. Étienne vs. RodezFotbal - - 15. 5. 2026:St. Étienne vs. Rodez //www.idnes.cz/sport
15. 5. 20:30
  • 1.81
  • 4.03
  • 4.38
Aston Villa vs. LiverpoolFotbal - 37. kolo - 15. 5. 2026:Aston Villa vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
15. 5. 21:00
  • 2.89
  • 3.54
  • 2.51
Neratovice vs. BrozanyFotbal - 28. kolo - 16. 5. 2026:Neratovice vs. Brozany //www.idnes.cz/sport
16. 5. 10:15
  • 2.15
  • 3.49
  • 2.41
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Premium
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

Za Union už ne. Král po sezoně německý klub opustí, vyprší mu smlouva

Smutný střelec Alex Král po prohře s Realem Madrid.

Český fotbalista Alex Král po sezoně opustí Union Berlín. Sedmadvacetiletému záložníkovi v létě skončí smlouva a novou s dvanáctým týmem tabulky německé ligy nepodepíše.

15. května 2026  10:20,  aktualizováno  10:27

Sparta oživí areál v Krči. Postaví moderní stadion pro pět tisíc i tréninková hřiště

Stadion v Krči, kde vznikne moderní areál fotbalové Sparty.

V devadesátých letech tam hrával klub, jenž měl slovo Sparta v názvu. Brzy se do areálu v pražské Krči v sousedství Jižní spojky a baseballového stadionu fotbal i Sparta vrátí. „Stavíme budoucnost,...

15. května 2026  10:06

Slovan neuspěl a opět bude bez Evropy. Nejlepší šestka je úspěch, říká Kováč

Nespokojený liberecký trenér Radoslav Kováč v zápase s Hradcem.

Liberecká sezona končí hořkosladce. Druhý nejmladší tým fotbalové Chance Ligy se poprvé v nové éře sice dostal do nejlepší šestky, v nadstavbě ale zatím bod nezískal a po prohře s Hradcem Králové...

14. května 2026  17:58

Slováky po Calzonovi převezme Weiss. K reprezentaci se vrací po čtrnácti letech

Trenér Slovanu Bratislava Vladimír Weiss během zápasu s Manchesterem City.

Slovenskou fotbalovou reprezentaci po čtrnácti letech znovu povede Vladimír Weiss. Jednašedesátiletý kouč nahradil Itala Francesca Calzonu, jenž skončil po neúspěšné baráži o mistrovství světa a svaz...

14. května 2026  16:46

Tvrdé tresty pro slávisty. Moses vynechá osm zápasů, Chorý šest a Douděra tři

Slávista David Moses se vyhýbá odkopnutému míči.

Za ránu loktem a zranění soupeře si odpyká dlouhý trest. Slávistický fotbalista David Moses obdržel od disciplinární komise stopku na osm zápasů poté, co v utkání s Libercem nebyl ani napomenut. Za...

14. května 2026  16:05,  aktualizováno  16:22

Případný pád Baníku stavbu Nových Bazalů neohrozí, tvrdí primátor Ostravy

Nové Bazaly

I kdyby fotbalisté Baníku Ostrava sestoupili do druhé ligy, stavba Nových Bazalů, moderního stadionu zhruba pro 20 tisíc diváků, není podle ostravského primátora Jana Dohnala ohrožená.

14. května 2026  16:14

KVÍZ: 23 otázek k 23. titulu. Jaká byla mistrovská sezona Slavie?

Slávističtí fanoušci v emocích po vítězsví 2:1 nad Olomoucí.

Mistrovské oslavy vypukly naplno v sobotu, když Slavia v derby zdolala Spartu, a stvrdila tím zisk svého 23. ligového titulu. Otestujte si na 23 otázkách, co si z její cesty za obhajobou pamatujete.

vydáno 14. května 2026

Šampioni z chrámu ticha. Slavia prožila bizarní slávu, teď se musí zamyslet

Titulová radost fotbalové Slavie.

Dávno bylo hotovo. Zbývalo sice dohrát ještě půl hodiny, ale stejně se už rozléhalo skandování: „Šampióóóni, šampióóóni!“ Znělo do ticha a z dálky. Zatímco fotbalová Slavia mířila za titulem...

14. května 2026  15:49

Sudí na Slavii nechybovali. Vyrovnávací trefu Jablonce neuznali správně

Útočník Chytil dopravil míč do jablonecké branky i přes bolest.

Sudí správně uznali vedoucí gól fotbalistů Slavie v duelu s Jabloncem, branka Severočechů v souladu s pravidly neplatila. Uvedla to komise rozhodčích. Slavia ve středu zvítězila výrazně 5:1 a dvě...

14. května 2026  15:43

Trenér Koubek o nominaci Chorého: Nechci jít proti všem, ale mám svou hlavu

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Za necelé tři týdny se svými hráči nastoupí v Praze do letadla a odcestuje do Spojených států na fotbalové mistrovství světa. „Sbaleno ještě nemám. Když někam letím odpoledne, tak se začínám balit...

14. května 2026  13:39

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Musák se sžívá s Baníkem v jeho těžkém období: Víme, že naše situace je kritická

Útočník Václav Drchal z Boheimans se snaží zakončit před Artúrem Musákem z...

Během podzimu přišel slovenský záložník Artúr Musák do ostravského Baníku s Ondřejem Kričfalušim a Davidem Plankou jako velká naděje. Jenže ani oni strádající Baník, který už má ve fotbalové lize jen...

14. května 2026  12:46

Finále fotbalového MS poprvé s show o poločase. Vystoupí Madonna, Shakira i BTS

Shakira během svého vystoupení na pláži Copacabana

Během finálového zápasu fotbalového mistrovství světa bude poprvé poločasová show. Po vzoru Super Bowlu, finále ligy amerického fotbalu NFL, představila mezinárodní federace FIFA na Instagramu i...

14. května 2026  11:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.