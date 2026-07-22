Za Messim míří na Floridu další stárnoucí hvězda. Miami se dohodlo s Casemirem

S týmem, jehož dres obléká i hvězdný Lionel Messi, podepsal smlouvu do konce sezony 2027 s opcí do roku 2029.
Casemiro, jenž na mistrovství světa vypadl s národním týmem v osmifinále s Norskem, přišel do Miami jako volný hráč. V Manchesteru mu po sezoně vypršela čtyřletá smlouva a navzdory povedeným výkonům nedostal nabídku na její prodloužení. Předtím působil od roku 2013 v Realu Madrid, s nímž získal mimo jiné pět trofejí v Lize mistrů.
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„Je to vítěz, ve fotbale už hodně dokázal,“ řekl k nové posile David Beckham, spolumajitel Interu. „Jsem moc rád, že se po mimořádné kariéře v Realu Madrid a Manchesteru United rozhodl mít svůj nový domov v Miami,“ dodal.