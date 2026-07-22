Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Za Messim míří na Floridu další stárnoucí hvězda. Miami se dohodlo s Casemirem

Autor: ,
  19:30
Brazilský záložník Casemiro během zápasu s Haiti.

Brazilský záložník Casemiro během zápasu s Haiti. | foto: AP

Takehiro Tomijasu odklízí Casemirovu hlavičku z brankové čáry.
Gólová hlavička brazilského záložníka Casemira proti Japonsku.
Kajšú Sano střílí na branku Brazílie, stíhá ho Casemiro.
Casemiro vidí za svůj zákrok žlutou kartu.
11 fotografií
Brazilský fotbalista Casemiro bude v kariéře pokračovat v zámořské MLS. Čtyřiatřicetiletý defenzivní záložník se po odchodu z Manchesteru United dohodl na angažmá v Interu Miami.

S týmem, jehož dres obléká i hvězdný Lionel Messi, podepsal smlouvu do konce sezony 2027 s opcí do roku 2029.

Casemiro, jenž na mistrovství světa vypadl s národním týmem v osmifinále s Norskem, přišel do Miami jako volný hráč. V Manchesteru mu po sezoně vypršela čtyřletá smlouva a navzdory povedeným výkonům nedostal nabídku na její prodloužení. Předtím působil od roku 2013 v Realu Madrid, s nímž získal mimo jiné pět trofejí v Lize mistrů.

Barák na Kypr. Záložník se přesouvá z Itálie, získal ho APOEL Nikósie

„Je to vítěz, ve fotbale už hodně dokázal,“ řekl k nové posile David Beckham, spolumajitel Interu. „Jsem moc rád, že se po mimořádné kariéře v Realu Madrid a Manchesteru United rozhodl mít svůj nový domov v Miami,“ dodal.

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Omonia Nikósie vs. KajratFotbal - 2. předkolo - 22. 7. 2026:Omonia Nikósie vs. Kajrat //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.26
  • 4.40
  • 20.00
Bohemians Dublin vs. BallkaniFotbal - 2. předkolo - 22. 7. 2026:Bohemians Dublin vs. Ballkani //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 3.90
  • 1.39
  • 9.50
Levski vs. U CraiovaFotbal - 2. předkolo - 22. 7. 2026:Levski vs. U Craiova //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.35
  • 4.20
  • 10.00
Basaksehir vs. Inter TurkuFotbal - 2. předkolo - 22. 7. 2026:Basaksehir vs. Inter Turku //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 2.25
  • 3.20
  • 3.10
Vardar vs. Riga FCFotbal - 2. předkolo - 22. 7. 2026:Vardar vs. Riga FC //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 11.00
  • 5.20
  • 1.30
Trnava vs. CSKA 1948Fotbal - 2. předkolo - 22. 7. 2026:Trnava vs. CSKA 1948 //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.70
  • 3.10
  • 2.70
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem

Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...

Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hrálo za účasti 48 týmů a hostily jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Titul slavili Španělé. Český národní tým se na světovém šampionátu...

OBRAZEM: Shakira, Bieber nebo Mupeti. Jak vypadala show během finále MS?

Shakira vystupuje během poločasové show ve finále MS.

Nejen fotbalisté, ale také zpěváci a další umělci dostali prostor během finále mistrovství světa, které nabídlo velkolepou show před zápasem i o poločasové přestávce. Jak vypadaly? Na to se podívejte...

Španělsko - Argentina 1:0 po prodl., druhý titul vystřelil Torres, obhájci byli bezradní

Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.

Španělští fotbalisté jsou podruhé v historii mistry světa. Ve finále na MetLife Stadium v New Jersey porazili obhájce z Argentiny 1:0 po prodloužení, v němž rozhodl střídající útočník Torres....

Francie - Anglie 4:6, Saka má hattrick, Mbappé rekord a vítězové světový bronz

Angličtí hráči pózují s bronzovými medailemi po výhře 6:4 nad Francií.

Deset branek, hattrick anglického útočníka Saky, rekordní gól francouzského kapitána Mbappého. Souboj o třetí místo na fotbalovém mistrovství světa se nesl v exhibičním duchu, Anglie v něm porazila...

Tromsö - Hradec: Statistiky, informace a stream z předkola Evropské ligy

Hráči Hradce slaví gól Liberci. Uprostřed střelec Martin Suchomel.

Fotbalisté Hradce Králové zabojují o účast v Evropské lize. Hned ve 2. předkole je však čeká těžká zkouška v podobě norského týmu Tromsö. Jak si oba týmy vedly v přípravě, zajímavosti i informace o...

22. července 2026  20:17

Zraněný Petrášek opět zmešká poháry. Darida: Uděláme vše, aby si je taky zahrál

Frustrovaný hradecký kapitán Tomáše Petrášek po další inkasované brance v...

Fotbalisté Hradce Králové se v úvodu sezony musejí obejít bez zraněného Tomáše Petráška. Čtyřiatřicetiletý stoper se zranil v přípravě, podle trenéra Davida Horejše by měl být mimo hru několik týdnů.

22. července 2026  20:08

Za Messim míří na Floridu další stárnoucí hvězda. Miami se dohodlo s Casemirem

Brazilský záložník Casemiro během zápasu s Haiti.

Brazilský fotbalista Casemiro bude v kariéře pokračovat v zámořské MLS. Čtyřiatřicetiletý defenzivní záložník se po odchodu z Manchesteru United dohodl na angažmá v Interu Miami.

22. července 2026  19:30

Odvolání od reprezentace Haška bolí. Snad ještě tým na MS někdy dostanu, přeje si

Ivan Hašek hodnotí akci v utkání s Chorvatskem.

Kouč Ivan Hašek přiznal, že odvolání od české fotbalové reprezentace ho nikdy nepřebolí. Celý život chtěl postoupit na mistrovství světa také jako trenér, což se mu zatím nepovedlo. Dvaašedesátiletý...

22. července 2026  17:22

Musíme vytvořit partu, abychom byli kamarádi i mimo šatnu, říká Jedlička

Gólman Martin Jedlička je novým kapitánem ostravského Baníku.

Chytit začátek ligy! To je podle brankáře a nového kapitána ostravských fotbalistů Martina Jedličky důležité, aby nadcházející sezona byla úspěšnější než minulá, v níž Baník bojoval o záchranu.

22. července 2026  16:05

Hráli jsme s hrdostí a pokorou, tvrdí po finále vyloučený Argentinec Fernández

Argentinec Enzo Fernández tleská rozhodčímu Slavku Vinčičovi ve finále MS.

Zatímco mezinárodní federace FIFA zahájila vyšetřování chování jeho týmu po závěrečném hvizdu finále mistrovství světa, on své parťáky brání. Vyloučený fotbalista Enzo Fernández prohlásil, že...

22. července 2026  15:13

Zaskočený Frťala: Já a trenér nároďáku? Polil mě horký pot, necítím se na to

Trenér fotbalových Teplic Zdenko Frťala na předsezonní tiskové konferenci.

A trenérem české fotbalové reprezentace se stát nechcete? Vždyť vaše jméno se skloňuje mezi kandidáty! Když tenhle nečekaný dotaz šéf teplické lavičky Zdenko Frťala uslyšel, vytřeštil oči, jako by...

22. července 2026  15:09

Hradec tu nikdo nezná, většina lidí čeká postup, přibližuje novinář z Tromsö

Romssa Arena. Na tomto stadionu v Tromsö, který pojme něco přes 6000 diváků, se...

Bylo to pro oba fotbalové kluby od chvíle, kdy se dozvěděly, že se ve druhém předkole Evropské ligy spolu utkají, hodně podobné. Hradec Králové i Tromsö se snažily o soupeři získat co nejvíc...

22. července 2026  14:18

Změní se oraniště na anglický pažit? Lize pomůžou experti, oznámila LFA

Královéhradecký fotbalový stadion dostává v létě 2026 nový trávník.

Stav fotbalových hřišť, který je v nejvyšší české lize kritizován dlouhodobě, by se v budoucnu mohl vyrovnat světovému měřítku. Ligová asociace uzavřela dohodu se společností ProPitch, která se...

22. července 2026  14:03

Barák na Kypr. Záložník se přesouvá z Itálie, získal ho APOEL Nikósie

Český fotbalista Antonín Barák se raduje z vítězného gólu na 2:1 v přípravném...

Antonín Barák si zahraje kyperskou ligu. APOEL Nikósie na sociálních sítích oznámil, že jednatřicetiletý český fotbalový záložník po absolvování zdravotní prohlídky přestoupí z Fiorentiny.

22. července 2026  13:55

Měl Messi před finále konflikt s koučem? Nemůžu uvěřit, na co se ptáte, řekl Scaloni

Argentinský trenér Lionel Scaloni a kapitán Lionel Messi před finále MS 2026.

Na malém letišti s příznačným názvem Islas Malvinas na severozápadním okraji Rosaria přistál brzy ráno soukromý tryskáč z floridského Fort Lauderdale. Na jeho pasažéra několik hodin v příletové hale...

22. července 2026  13:12

Osm nováčků i nový kapitán. Cokoliv nad 10. místo bude úspěchem, zní ze Zbrojovky

Výkonný ředitel Jiří Sabou, sportovní ředitel Martin Jiránek, hlavní trenér...

Už jen tři dny zbývají do obnovené premiéry fotbalové Zbrojovky Brno v české nějvyšší soutěži. V Chance Lize ji v sobotu uvítá jeden z historicky největších rivalů Sparta Praha. Co klub před novou...

22. července 2026  12:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.