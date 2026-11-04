Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

„Mrazí z toho, ale žádné svinstvo.“ Může brankář po smrti fotbalisty do vězení?

Jan Daněk
  19:31
Jesús de Miguel z Tenerife faulovaný v zápase s Andorou, tvrdě ho zasáhl Jesús...

Jesús de Miguel z Tenerife faulovaný v zápase s Andorou, tvrdě ho zasáhl Jesús Owono. | foto: Sergio MendezAP

Pietní místo pro zemřelého Jesúse de Miguela z Tenerife.
Pietní místo pro zemřelého Jesúse de Miguela z Tenerife.
Pietní místo pro zemřelého Jesúse de Miguela z Tenerife.
Pietní místo pro zemřelého Jesúse de Miguela z Tenerife.
18 fotografií
Několik dní vzhlíželi na Kanárech k nebesům, která se zlověstně zatáhla. Bylo nevlídno. Vypadával proud. Nejničivější bouře se nakonec ostrovům vyhnula. Neštěstí se ale zjevilo na místě, které by mělo přinášet radost. Tenerife, celá země i fotbalová říše se vzpamatovává ze smrti útočníka Jesúse de Miguela, který zemřel po děsivé srážce v pondělním utkání druhé španělské ligy proti týmu FC Andorra.

Vzniklo obří pietní místo u stadionu Heliodora Rodrígueze Lópeze, kde se tragédie odehrála. Místo sobotního duelu v Granadě se chystá poslední rozloučení s třicetiletým útočníkem.

Minuta ticha předcházela duelům Ligy mistrů. Do pátku se ve Španělsku pozastavily fotbalové soutěže a zvažuje se ještě delší truchlení.

Kromě nekonečného smutku se mezitím řeší, co bude s gólmanem Jesusem Owonem, který srážku s fatálními následky způsobil.

„Běhá mi z toho mráz po zádech, když si uvědomím, že jsem podobných soubojů zažil v kariéře desítky. A vždy dopadly bez vážnějších zranění,“ říká bývalý ligový gólman Jakub Diviš.

Pietní místo pro zemřelého Jesúse de Miguela z Tenerife.
Pietní místo pro zemřelého Jesúse de Miguela z Tenerife.
Pietní místo pro zemřelého Jesúse de Miguela z Tenerife.
Pietní místo pro zemřelého Jesúse de Miguela z Tenerife.
Jesús de Miguel z Tenerife faulovaný v zápase s Andorou, tvrdě ho zasáhl Jesús Owono.
18 fotografií

Owono po bezohledném sestřelu rozběhnutého soka okamžitě viděl červenou kartu. Bez náznaku lítosti mizel ze hřiště, než pochopil, že je zle. Víc než zle.

Na internetu se hned množily názory diskutérů, že Owono patří za mříže. „Skutečnost, že došlo k vážnému zranění, nebo dokonce úmrtí, ještě neznamená, že se druhý hráč dopustil trestného činu,“ říká Zdeněk Tomíček – sportovní právník a zakladatel mezinárodní advokátní kanceláře CEE Attorneys. „Stále jde spíš o výjimečné případy, ale i v Česku se řešilo několik sportovních úrazů v trestním řízení.“

POHLED: Na fotbal sáhla smrt, k tragédii mířil dlouho. Zatočí už s bezohledností?

Ve světě existují případy, kdy faulovaný vysoudil v civilním procesu vysoké odškodné. V roce 2009 třeba někdejší anglický talent Ben Collett dostal po vleklém sporu za zhacenou kariéru po brutálním zákroku 4,3 milionu liber. Úmrtí představuje ale bezprecedentní stav.

Nadávky říznuté rasismem

Gólman Andorry reprezentuje Rovníkovou Guineu. Ve Španělsku žije od osmi let a podle deníku El País ho bývalí spoluhráči popisují jako pracovitého a pokorného mládence. Teď ho zná celý fotbalový svět.

Už v pondělí na stadionu Owono slyšel, že je vrah. Sesypal se. Ještě předtím stihl vzkázat rodině pozůstalých, že se chce s ní osobně spojit. Zrušil si profily na sociálních sítích, jelikož tam se nadávky mísily s rasistickými výlevy.

Jesus Owono z Andory vyloučený po faulu na Jesúse de Miguela z Tenerife

Až ve středu vpodvečer se poprvé veřejně ozval. „Tohle jsou nejtěžší dny mého života. Těžko se mi hledají ta slova a je pro mě velmi těžké vstřebat vše, co se stalo. Cítím obrovskou bolest ze ztráty Jesúse. Myslím na něj, jeho rodinu a všechny lidi, kteří ho milovali,“ uvedl v prohlášení.

„Vím, že bude mnoho věcí k řešení. A já budu čelit všemu, co přijde, s veškerou úctou.“

Dobře ví, co může nastat. Owono bude sledovat, zda se na tragický střet zaměří vyšetřovatelé, soudy a právníci.

Světové agentury informovaly, že kauzu řeší španělská policie. Státní zastupitelství zase nejspíš vyčká na zdůvodnění a postih disciplinárky. Owonovi u ní hrozí distanc mezi čtyřmi až dvanácti zápasy. Tamní média upozorňují, že i potom bude pro žalobce obtížné zahájit trestní řízení. V rozhlasovém pořadu El Partidazo de Cope profesor trestního práva Emilio Cortés přibližoval, že šlo o bezohledný, nikoli úmyslný čin.

Fotbalista Tenerife zemřel po hrozivém faulu brankáře, případ prověřuje policie

Gólmana nelze podezřívat, že v nastavení druhé půle vlétl do souboje, aby soupeře zmrzačil. Koneckonců i Diviš tvrdí: „Nedovedu si představit vesmír, ve kterém jde brankář do podobné situace s tím, že míč odkopne a ještě soupeři naloží.“

Na druhou stranu Owono není pouhá oběť. V pětadvaceti je dost zkušený, aby věděl, že divokým vyběhnutím může způsobit nepříjemnost. Cortés také připomíná, že ve Španělsku neexistuje speciální sportovní právo, ale jen obecnější zákon rozlišující usmrcení z hrubé či méně závažné nedbalosti. V prvním případě hrozí vězení do čtyř let, ve druhé se trest pohybuje mezi třemi až osmnácti měsíci.

„Každý hráč si musí být vědom, že fotbal je kontaktní sport, kde při běžném průběhu může dojít ke zranění. Je to ostatně součástí právní teorie, kdy souhlas s přípustným rizikem se u sportovců presumuje,“ oznamuje Tomíček. „Až při překročení určité hranice může vzniknout právní odpovědnost.“

A překročil ji z právního pohledu africký gólman?

Jednalo se o hrůzostrašný zákrok vyplývající ze hry, nikoli například úmyslné napadení mimo ni, což by viníkovi uškodilo. Třeba skotský raubíř Duncan Ferguson si v polovině 90. let za hlavičku soupeři do obličeje odseděl 44 dní v kriminále.

Hráči Olympiakosu drží minutu ticha za zemřelého Jesúse de Miguela z Tenerife.

U Owona se zápasové okolnosti liší. „Odmalička se učí, že brankář má být odvážný, ale zároveň se musí chránit. Tělo musí být zpevněné. Koleno při výskoku představuje před tělem nárazník, společně s vytrčenými lokty tvoří určitou deformační zónu,“ líčí Diviš. „Tady jsem ale neviděl žádné svinstvo nebo část těla v nepřirozené poloze.“

Dopad Owonova činu však zůstal tragický. „Celý život bude žít s tím, že při nějakém stupidním fotbale někomu vzal manžela, tátu a kamaráda,“ dodává Diviš.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Artis Brno vs. BohemiansFotbal - 11. kolo - 4. 11. 2026:Artis Brno vs. Bohemians //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 180.00
  • 17.00
  • 1.02
Fenerbahce vs. LiverpoolFotbal - 4. kolo - 4. 11. 2026:Fenerbahce vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 5.20
  • 3.30
  • 1.80
AEK Atény vs. Real MadridFotbal - 4. kolo - 4. 11. 2026:AEK Atény vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 14.00
  • 4.20
  • 1.33
Lens vs. ComoFotbal - 4. kolo - 4. 11. 2026:Lens vs. Como //www.idnes.cz/sport
4. 11. 21:00
  • 3.85
  • 4.11
  • 1.90
Viking vs. SabahFotbal - 4. kolo - 4. 11. 2026:Viking vs. Sabah //www.idnes.cz/sport
4. 11. 21:00
  • 1.49
  • 5.16
  • 5.92
Slavia vs. ArsenalFotbal - 4. kolo - 4. 11. 2026:Slavia vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
4. 11. 21:00
  • 13.00
  • 6.03
  • 1.27
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Fotbalista Tenerife zemřel po hrozivém faulu brankáře, případ prověřuje policie

Fotbalista Tenerife Jesús de Miguel.

Útočník Jesús de Miguel z Tenerife, který v pondělním utkání druhé španělské fotbalové ligy s Andorrou po srážce se soupeřem zkolaboval, zemřel. Bylo mu 30 let.

Spartu z poháru senzačně vyřadil Baník na Letné. Postupují také Hradec či Plzeň

Hráči Baníku slaví gól proti Spartě.

Sparťanští fotbalisté končí v domácím poháru. V osmifinále na Letné podlehli 0:2 ostravskému Baníku i přes obrovskou převahu a třikrát nastřelenou brankovou konstrukci. Hosty naopak podržel skvělý...

Bohemians - Sparta 0:0, hosté zahodili i nemožné, soupeř dohrával v deseti

Sestřih zápasu
Utočník Ladislav Almási s míčem před Sivertem Mannsverkem ze Sparty

Sparťanští fotbalisté zakončili nevydařený týden a po vyřazení z poháru jen remizovali 0:0 na půdě Bohemians. V zápase 13. kola byli lepší, nedokázali však proměnit šance. Nepomohla jim ani...

Když klub změní tvář. Velké proměny fotbalových log v Česku i ve světě

Nová loga týmů

Fotbalové kluby se snaží jít s dobou, a tak čas od času mění svou vizuální identitu. Někdy sáhnou po modernějším designu, jindy se zas inspirují vlastní historií. Podívejte se na vývoj log českých i...

Slavia doma rozstřílela Zbrojovku. Do čtvrtfinále poháru postoupil i Liberec

Slávističtí fotbalisté slaví gól do sítě Zbrojovky Brno v pohárovém utkání.

Slávističtí fotbalisté s přehledem zvládli osmifinále domácího poháru a Zbrojovku Brno na svém stadionu porazili 4:0. Dvakrát se prosadil Suleiman, po jednom gólu přidali Jurásek a z penalty Nowak....

„Mrazí z toho, ale žádné svinstvo.“ Může brankář po smrti fotbalisty do vězení?

Jesús de Miguel z Tenerife faulovaný v zápase s Andorou, tvrdě ho zasáhl Jesús...

Několik dní vzhlíželi na Kanárech k nebesům, která se zlověstně zatáhla. Bylo nevlídno. Vypadával proud. Nejničivější bouře se nakonec ostrovům vyhnula. Neštěstí se ale zjevilo na místě, které by...

4. listopadu 2026  19:31

ONLINE: Artis - Bohemians 1:2, hosté v dohrávce otáčejí, trefil se Lischka

Sledujeme online
Alexis Eric Alegue Elandi z Artisu Brno (vlevo) brání míč před Dominikem...

Fotbalisté brněnského Artisu hostí v dohrávce 11. ligového kola pražské Bohemians, oba celky v soutěži neprohrály od poloviny září. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 18 hodin.

4. listopadu 2026  17:50,  aktualizováno  19:26

ONLINE: Fenerbahce hostí Liverpool, Real srovnává. Pak hrají City či Dortmund

Sledujeme online
Hráči Realu Madrid slaví gól do sítě Athén v zápase Ligy mistrů.

Středeční porci utkání fotbalové Ligy mistrů zahajují giganti. Liverpool bojuje na Fenerbahce a Real Madrid zase v Aténách. Oba zápasy sledujte v podrobných online reportážích od 18.45. V dalších...

4. listopadu 2026  18:30,  aktualizováno  19:20

Olympiakos ztratil v Evropské lize první body, remizoval v Rennes

Santiago Hezze z Olympiakosu zklamaný po remíze v Evropské lize

Olympiakos Pireus ve fotbalové Evropské lize ztratil první body. Po třech výhrách se musel v předehrávce 4. kola v Rennes spokojit s bezbrankovou remízou. Zápas se hrál o den dříve kvůli chystané...

4. listopadu 2026

Slavia – Arsenal v TV: Kde sledovat Ligu mistrů živě, kurzy a statistiky

David Zima nahání mladíka z Arsenalu Maxe Dowmana.

Fotbalisté Slavie přivítají ve 4. kole Ligy mistrů londýnský Arsenal. Pražané v letošním ročníku soutěže stále čekají na první vítězství, zatímco anglický celek patří mezi hlavní favority na celkový...

4. listopadu 2026  18:40

Španělé v Praze s náhradním kapitánem. Rodri vinou zranění nepřiletí

Rodri ze Španělska pózuje s trofejí pro nejlepšího hráče MS.

Španělským fotbalistům bude příští týden v utkání Ligy národů v Praze chybět kapitán Rodri. Držitel Zlatého míče za rok 2024 má z úterního zápasu Barcelony v Lize mistrů proti Aston Ville poraněný...

4. listopadu 2026  18:38

Praha hostí významnou fotbalovou konferenci. Posilujeme vztahy, říká Trunda

Předseda fotbalové asociace David Trunda na zahájení konference UEFA v Praze.

Zástupci ze všech pětapadesáti členských zemí UEFA se sjeli do Prahy, aby debatovali o licencování klubů a finanční udržitelnosti. Výroční konferenci se 180 účastníky pořádá fotbalová asociace, která...

4. listopadu 2026  17:01

Kde jsou góly, Sparto? Surovčík: Z brány je to frustrující, ale kluci odvádějí maximum

Sparťan brankář Jakub Surovčík během zápasu s Olomoucí.

Bylo by jistě bláhové si myslet, že zrovna proti Bournemouthu z elitní Premier League budou sparťanští fotbalisté sbírat šanci za šancí. Nicméně góly už zatraceně potřebují. „Nemůžu o týmu říct křivé...

4. listopadu 2026  16:47

Mladí slávisté zdolali Arsenal, v Youth League vyhráli i počtvrté

ilustrační snímek

Slávističtí fotbalisté zdolali ve 4. kole Youth League doma Arsenal 1:0, vyhráli i čtvrté utkání v soutěži a s předstihem si zajistili postup do vyřazovací fáze. Gólem v první minutě nastaveného času...

4. listopadu 2026  16:34

Trenér Priske: Když nevyhráváme, tlak se zvyšuje. Teď půjde o hodně

Sparťanský trenér Brian Priske

Vinou špatných výsledků z posledního období se Brian Priske, trenér sparťanských fotbalistů, ocitá pod čím dál větším tlakem. A to má v následujících čtyřech dnech s týmem před sebou mnohem těžší...

4. listopadu 2026  15:23

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Plzeň je v Lilleströmu favorit, myslí si Fillo. V Norsku ho překvapila obliba fotbalu

Martin Fillo při předzápasovém programu k 15. výročí prvního titulu Plzně.

V norském Stavangeru strávil tři roky. Poznal tamní fotbal i život a do země svého prvního zahraničního angažmá, na nějž se vydal z Plzně, se rád vrací. Dnes čtyřicetiletý Martin Fillo působí jako...

4. listopadu 2026  15:15

Přibylo jedno nové obvinění ve fotbalové korupční kauze, celkem je stíháno 33 lidí

V rozsáhlé kauze fotbalové korupce týkající se podvodných sázek a ovlivňování zápasů byl obviněn další člověk, stíhání přibylo v moravskoslezské větvi případu. Obviněn byl z podplácení, stíhání je...

4. listopadu 2026  14:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.