Podepiš, nebo jdi. Supertalent Moukoko dostal v Dortmundu ultimátum, zůstane?

Osmnáctiletý Moukoko se ocitl na rozcestí. Nejmladší fotbalista v dějinách německé reprezentace a v probíhající sezoně nejlepší střelec Borussie se šesti zásahy ve čtrnácti střetnutích má dvě možnosti.

Buď spojí svou budoucnost se současným zaměstnavatelem, nebo si bude hledat jiného. A ne, že by neměl zájemce, s jeho resumé a potenciálem se o něj strhne rvačka, tím si můžete být jistí.

„Leží mu na stole velmi atraktivní nabídka, kterou mu poskytujeme veliký prostor pro rozvoj. Rozhodnutí je na něm a jeho blízkých,“ prozradil sportovní ředitel Sebastian Kehl v rozhovoru pro německý Kicker.

„Youssoufa může náš návrh přijmout a nadále spojit síly s Borussií Dortmund, nebo se naše cesty rozejdou. Přál bych si, aby si vybral nás, protože jeho vývoj ještě není u konce a vidím v něm gigantický potenciál,“ pokračoval.

Moukoko je držitelem spousty „nej“, do německého fotbalu vstoupil ve velkém stylu. Už ve dvanácti střílel mraky gólů za dorost, ve čtrnácti nasázel o pět let starším protihráčům šest branek v jednom utkání. Do bundesligy mohl kvůli jejím pravidlům zasáhnout až v šestnácti, došlo k tomu v nejbližší možné chvíli.

Den po šestnáctých narozeninách se stal nejmladším hráčem v dějinách soutěže, o tři týdny později překonal tutéž hranici v Champions League.

Loni v listopadu jej trenér Hansi Flick vzal na mistrovství světa, kde v zahajovací den teprve oslavil plnoletost.

Youssoufa Moukoko z Dortmundu se raduje ze vstřeleného gólu v zápase proti Schalke 04.

„Youssoufa je skvělý kluk. Je s námi skoro sedm let, trénovali jsme ho, vychovávali. V našich barvách se stal profesionálem, německým reprezentantem. Ve všem jsme jej podporovali a on tvrdě pracoval, aby to zúročil a dosáhl úspěchů,“ poznamenal Kehl.

„Pro klub ovšem existují určité limity, hranice. A ty jsme mu nastínili. Je na něm, aby se včas rozhodl,“ dodal.

Klíčové je v současné chvíli slovo „včas“, času totiž Moukokovi podle Kehla už moc nezbývá. Dortmund s hráčem probírá varianty nového kontraktu několik měsíců a rád by dospěl k rozuzlení před restartem bundesligového ročníku.

Čili nejpozději do neděle, kdy BVB narazí na Augsburg.

S Moukokem?