Bude z něj hvězda? Čtrnáctiletý zázrak ohromil šesti góly ve starším dorostu

Fotbal

Zvětšit fotografii Youssoufa Moukoko, vycházející hvězda Borussie Dortmund. Ve čtrnácti letech nastupuje po boku o pět let starších spoluhráčů. | foto: Profimedia.cz

dnes 7:53

Poprvé nastoupil mezi o pět let staršími spoluhráči. A okamžitě zazářil, tak jako dřív, když začal přeskakovat kategorie. Youssoufa Moukoko, talentovaný fotbalista Borussie Dortmund, nasázel při premiéře za výběr do 19 let šest gólů! Na debut v bundeslize si ale ještě musí počkat...

Zase o něm píšou po celém světě. Ačkoliv je mu teprve čtrnáct, na publicitu už je Moukoko zvyklý. Už pár let se o něm totiž ví. Odmala hraje se staršími a střílí mraky gólů. Loni nastupoval za sedmnáctku a v osmadvaceti zápasech jich dal padesát! Proto nikoho nepřekvapilo, že ho letos trenéři zase posunuli o kategorii výš. A Moukoko ukázal, že na ni má. Dortmund v neděli vyhrál nad celkem Wuppertal SV 9:2, Moukoko během sedmnácti minut první půle zkompletoval hattrick a nakonec přidal ještě další tři branky. „Klobouk dolů,“ uznale vyťukali zástupci poražených na své webové stránky. „Varovali nás před ním, ale co můžeme dělat? Je zkrátka až moc dobrý!“

Na Moukokovi není znát, že kope mezi staršími. Rodák z kamerunského Yaoundé je urostlý, nesmírně atletický. Rychlý, gólový typ. „Youssoufa už podle pravidel může hrát za starší dorost, tak jsme ho tam zkrátka přeřadili. Je na to ten správný čas, odpovídá to jeho úrovni a výkonům. Dává spousty branek, je velmi učenlivý, hladový po úspěchu a ohromně pracovitý,“ říká o něm Lars Ricken, který má v Dortmundu na starosti mládež. Samozřejmě existují pochybnosti, zda je Moukokovi skutečně teprve čtrnáct. Jeho otec Joseph je ale vyvrací. „Když se v Kamerunu narodil, hned jsem ho v Yaoundé na německém konzulátu nechal zapsat, aby mu vystavili německý rodný list. Navíc jeho matce Marii je teprve osmadvacet,“ říkal Bildu před dvěma roky, když se talentovaný fotbalista díky nepřehlédnutelným výkonům poprvé objevil na stránkách nejčtenějších deníků. Nepřekvapí, že i německý svaz se údajně hodně snaží, aby Moukoko reprezentoval zemi, v níž žije. Už ho dvakrát povolal do národního týmu do šestnácti let, kde zázračný chlapec nastřílel ve čtyřech startech tři góly.

Do prvního soutěžního startu za áčko si ale Moukoko může rozmyslet, zda by nechtěl nastupovat za Kamerun. Pokud ho fotbal bude nadále bavit, vydrží mu zdraví i nebývalá forma, možná bude muset učinit zásadní rozhodnutí poměrně brzy. Třeba až jednou naskočí do bundesligového zápasu, přiletí i pozvánka do seniorské reprezentace. Od nejvyšší soutěže v Německu nicméně Moukoka dělí ještě několik měsíců. Podle pravidel může v bundeslize nastoupit až mu bude šestnáct, čili nejdřív v listopadu 2020. Už teď jsou však očekávání s ním spojená logicky obrovská. Kopačky mu od května dodává jedině firma Nike, která si jej zavázala smlouvou v hodnotě deset milionů eur!

Tím zároveň sama poukázala poukázala na nelichotivou paralelu s jistým útočníkem, který se měl stát americkým Pelém. Ano, řeč je o chlapíkovi jménem Freddy Adu – taky ve čtrnácti podepsal lukrativní kontrakt s Nike a stal se tváří Major League Soccer, jenže dnes je mu třicet, nemá angažmá a za posledních čtrnáct let vystřídal čtrnáct různých klubů. Nejen v Dortmundu jistě věří, že Moukoko bude mít zářivější kariéru.