Arbitr Sam Barrott poslal Yora předčasně do sprch už v osmé minutě nedělního utkání za faul na Alexandra Isaka.
Útočník Liverpoolu se rozběhl za dlouhou přihrávkou, která přeskočila soupeře Matthijse de Ligta. Isak si však míč špatně zpracoval, takže by pravděpodobně směřoval přímo k brankáři Sennemu Lammensovi, a to i v případě, že by ho Yoro nesrazil k zemi.
Mauricio Pochettino, nový trenér United, byl z rozhodnutí rozzuřený. Podle něj zásadně ovlivnilo průběh derby, který odvěký rival nakonec vyhrál 4:0.
„Neměl míč pod kontrolou. Isak viděl, že si ho špatně zpracoval, takže bylo normální zpomalit a zastavit svůj běh. V tu chvíli ho Yoro doběhl zezadu a on spadl. Ale všichni, kdo hrajeme fotbal, víme, že to nebylo úmyslné. Tohle nikdy není faul,“ prohlásil Pochettino.
FA se přiklonila k tomuto názoru. V nejnovějším vydání pořadu Mic’d Up na stanici Sky Sports však Webb uvedl, že sudí Barrott situaci posoudil správně. „Myslím, že většina lidí by to v podstatě považovala za správné rozhodnutí, protože Isak se rychle pohyboval směrem k míči,“ řekl.
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Jak je možné, že šéf rozhodčích prohlásí verdikt za správný, zatímco FA ho označí za chybné?
„Alternativní pohled je takový, že Lammens mohl být u míče první, ale myslím, že je to přinejmenším diskutabilní. Určitě to nebyla jednoznačná chyba,“ uvedl Webb.
Pro zásah VAR tedy nešlo o jasnou a zjevnou chybu, ale podle FA zároveň šlo o dostatečně jasné pochybení, aby byla červená karta zrušena.
Člověk se musí ptát, jak tomu všemu mají běžní fanoušci rozumět.
Odvolací řízení FA je pověstné svou nepředvídatelností, zejména v tak hraničních situacích, jakou byla ta Yorova. Komise se skládá ze tří lidí, obvykle bývalých fotbalistů, někdy však její součástí bývá také bývalý rozhodčí. K přijetí usnesení stačí prostá většina. Klubům tedy stačí získat na svou stranu dva ze tří členů.
Kvůli tomu se někdy odvolávají proti červeným kartám, i když se jejich naděje na úspěch zdají minimální. Nikdy totiž neví, jak komise rozhodne. Pohledy na Yorův zákrok byly natolik rozdělené, že United měli nemalou šanci získat alespoň dva potřebné hlasy.
A právě v tom spočívá podstata odvolacího řízení. Verdikt komise FA je pouze subjektivním názorem tří lidí. Pokud by se stejný případ projednával znovu následující den před jinými členy, United by klidně mohli neuspět.
Proto organizace Pro Ref zodpovědná za profesionální fotbalové rozhodčí v Anglii nepoužívá tyto závěry jako podklad pro určování toho, jak se mají vést zápasy.
Například před dvěma lety Brentford uspěl s odvoláním proti červené kartě Christiana Nörgaarda v duelu s Evertonem. Hlasování skončilo poměrem 2:1, což stačilo k označení původního rozhodnutí za chybné. Pro Ref však následně svým sudím doporučila, aby na základě toho neměnili svůj výklad pravidel.
K Yorově situaci se ještě 2. prosince vyjádří panel KMI, nezávislý pětičlenný výbor Premier League, který každý týden zpětně hodnotí nejdůležitější a nejkontroverznější verdikty rozhodčích i videorozhodčích.
Když se na začátku aktuální sezony Brighton úspěšně odvolal u disciplinární komise FA proti červené kartě Pascala Struijka, kterou dostal po zásahu VAR v utkání se Sunderlandem, panel KMI v rozporu s tím dospěl k závěru, že intervence videorozhodčího byla správná.
Co si rozhodčí při Yorově incidentu říkali:
Asistent rozhodčího 2: Je v tom.
Rozhodčí Sam Barrott: DOGSO (zmaření zjevné gólové příležitosti), DOGSO.
AR2: Kontakt.
Rozhodčí: Mimo pokutové území.
AR2: Myslím, že mimo.
Rozhodčí: Mimo pokutové území, červená karta za DOGSO. Rozhodnutí na hřišti: faul mimo pokutové území, červená karta za DOGSO.
VAR John Brooks: Kontrolujeme rozhodnutí o DOGSO. Prosím o delší záběr.
Operátor záznamu: Vyhovuje vám toto místo kontaktu?
VAR: Ano, místo kontaktu. Přejděte na hranici pokutového území. Jasně mimo. První kontakt je jednoznačně mimo.
Asistent VAR Paul Howard: Ano.
VAR: Isak je na správné straně, obránce na špatné. Obránce do něj zezadu vráží a dostává se příliš blízko. Myslím, že je to faul. Vraťme se k hranici pokutového území. Pusťme si nejprve záběr, abychom zjistili, zda se útočník dostane k míči. Pusťte to v reálné rychlosti.
VAR: Při plné rychlosti si Isak zachovává rychlost a pravděpodobně by se k míči dostal. Rozhodně není jasně chybné tvrdit opak. Myslím, že podmínky pro DOGSO jsou splněny. Ještě zkontrolujeme APP (útočnou fázi hry).
Asistent VAR: Souhlasím.
VAR: Same, místo přestupku a trest jsou potvrzeny. Ještě kontrolujeme zbytek APP.
VAR: Z tohoto místa?
Operátor záznamu: Ano.
VAR: Druhý snímek, jednoznačně v ofsajdu není. Všechno jsme viděli. Neovládá míč rukou ani ničím podobným. Same, potvrzujeme rozhodnutí na hřišti: přímý volný kop pro Liverpool těsně před pokutovým územím a zmaření gólové příležitosti.
Rozhodčí: Děkuji.