Další český reprezentant v Hoffenheimu? Blízko přestupu je údajně útočník Eduardo

Autor:
  13:53
Na podzim hrál za českou jedenadvacítku a teď se možná s několika Čechy potká i na klubové úrovni. O dvacetiletého fotbalistu Yannicka Eduarda, útočníka česko-nizozemského původu, údajně stojí německý Hoffenheim. Tam aktuálně působí reprezentanti Vladimír Coufal, Robin Hranáč a Adam Hložek.
Útočník Yannick Eduardo v dresu nizozemského Dordrechtu.

Útočník Yannick Eduardo v dresu nizozemského Dordrechtu. | foto: ČTK

Yannick Eduardo v souboji.
Yannick Eduardo v dresu nizozemského Dordrechtu.
Yannick Eduardo v dresu Lipska. Je čerstvě plnoletý, vytáhl se přes metr...
Proti svým. V přátelském zápase reprezentací do 18 let si letos v březnu...
6 fotografií

Informaci potvrzuje důvěryhodný novinář Fabrizio Romano i Florian Plettenberg z německé divize Sky Sports.

Eduardo strávil podzim v nizozemském Dordrechtu na hostování z jiného německého klubu – Lipska, kterému patřil od svých 16 let.

Dordrecht, za nějž Eduardo už v pátek nenastoupil při porážce na půdě Vitesse (1:2), prý využije opci na výkup v hodnotě půl milionu eur (zhruba 12 milionů korun) a obratem ho za čtyřnásobek přeprodá do Hoffenheimu.

„K mužstvu se připojí okamžitě a cílem je, aby se postupně zapracoval v prvním týmu,“ doplňuje Plettenberg.

Vzhledem k Eduardově původu a české enklávě v Hoffenheimu to může být mimořádně zajímavý přestup.

Byly mu tři, když se s matkou Češkou a starším bratrem Joaem, jenž mimochodem v Česku hraje basketbal, odstěhovali do Nizozemska. Proto má aktuálně Yannick české i nizozemské občanství.

„Brácha je samozřejmě s Českem spjatý mnohem víc než já,“ říkal před rokem a půl v rozhovoru pro iDNES.cz. „Ale musím říct, že se vždycky vracím hodně rád. Mamka tam jezdí pořád pravidelně, já už i vzhledem k fotbalovému životu o poznání méně. Přesto vždycky cítím zvláštní nostalgii a občas se mi i vybaví střípky z dětství.“

Jiný míč, podobné sny. Čau brácho, budeš hrát jednou za Česko?

Na reprezentační úrovni začínal v mládežnických kategoriích Nizozemska, ale v listopadu 2024 ho povolala česká devatenáctka a od loňského září hraje za jedenadvacítku pod vedením Michala Bílka, kde se v pěti zápasech dvakrát gólově prosadil.

„Je to pouze jeden krok od seniorské reprezentace a skvělá platforma, jak se ukázat,“ pochvaloval si v září.

A dařilo se mu i na klubové úrovni – za Dordrecht nasázel v druhé nejvyšší nizozemské soutěži ve dvaadvaceti utkáních 12 branek a přidal pět asistencí. I proto po něm sáhl Hoffenheim, jenž je aktuálně v Bundeslize třetí, mimochodem o šest bodů před Lipskem. Spekulovalo se mimochodem i o zájmu Viktorie Plzeň.

Ale české fanoušky mnohem víc zajímá, pro jaký dospělý národní tým se Yannick nakonec rozhodne.

Yannick Eduardo v souboji.

Dokud si totiž nepřipíše start v soutěžním zápase seniorské reprezentace, může si vybírat mezi Nizozemskem a Českem. A teoreticky ještě Angolou, odkud pocházel jeho otec.

„Jsem dost ambiciózní a věřím, že když se mi třeba jednou povede projít až do áčka Holandska, můžeme společně bojovat o nejvyšší mety,“ říkal tehdy.

Jak se nakonec rozhodne? A ovlivní ho třeba Češi v Hoffenheimu?

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

21. kolo

Union Berlín vs. Eintracht Frankfurt //www.idnes.cz/sport
6.2. 20:30
  • 2.24
  • 3.40
  • 3.27
Wolfsburg vs. Borussia Dortmund //www.idnes.cz/sport
7.2. 15:30
  • 4.12
  • 4.08
  • 1.74
St. Pauli vs. Stuttgart //www.idnes.cz/sport
7.2. 15:30
  • 3.96
  • 3.56
  • 1.89
Mohuč vs. Augsburg //www.idnes.cz/sport
7.2. 15:30
  • 1.99
  • 3.57
  • 3.56
Heidenheim vs. Hamburger SV //www.idnes.cz/sport
7.2. 15:30
  • 2.70
  • 3.42
  • 2.48
Freiburg vs. Werder Brémy //www.idnes.cz/sport
7.2. 15:30
  • 1.85
  • 3.70
  • 3.95
Mönchengladbach vs. Leverkusen //www.idnes.cz/sport
7.2. 18:30
  • 3.17
  • 3.76
  • 2.07
1. FC Köln vs. RB Lipsko //www.idnes.cz/sport
8.2. 15:30
  • 3.01
  • 3.97
  • 2.09
Bayern Mnichov vs. Hoffenheim //www.idnes.cz/sport
8.2. 17:30
  • 1.26
  • 6.53
  • 8.26

22. kolo

Borussia Dortmund vs. Mohuč //www.idnes.cz/sport
13.2. 20:30
  • 1.48
  • 4.67
  • 5.72
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

20. kolo

16. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bayern MnichovBayern 20 16 3 1 74:18 51
2. Borussia DortmundDortmund 20 13 6 1 41:19 45
3. HoffenheimHoffenheim 20 13 3 4 43:23 42
4. StuttgartStuttgart 20 12 3 5 37:26 39
5. RB LipskoRB Lipsko 20 11 3 6 38:27 36
6. LeverkusenLeverkusen 19 11 2 6 38:26 35
7. FreiburgFreiburg 20 7 6 7 31:33 27
8. Eintracht FrankfurtFrankfurt 20 7 6 7 40:45 27
9. Union BerlínUnion Berlín 20 6 6 8 25:33 24
10. 1. FC KölnKolín nad Rýnem 20 6 5 9 29:32 23
11. AugsburgAugsburg 20 6 4 10 24:37 22
12. MönchengladbachMönchengladbach 20 5 6 9 24:33 21
13. Hamburger SVHamburg 19 4 7 8 19:29 19
14. WolfsburgWolfsburg 20 5 4 11 28:42 19
15. Werder BrémyBrémy 20 4 7 9 22:38 19
16. MohučMohuč 20 4 6 10 23:33 18
17. St. PauliSt. Pauli 20 3 5 12 18:34 14
18. HeidenheimHeidenheim 20 3 4 13 19:45 13

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 16. : Baráž o udržení, 17. - 18.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Pafos - Slavia 4:1, hosté se s Ligou mistrů rozloučili debaklem, Bořil byl vyloučen

Smutní hráči Slavie po porážce s Pafosem.

Od našeho zpravodaje na Kypru Slávističtí fotbalisté zakončili své působení v aktuální sezoně Ligy mistrů debaklem 1:4 na půdě kyperského Pafosu. V první půli sice na inkasovanou branku odpověděli zásluhou Chaloupka, v té druhé...

Basilej - Plzeň 0:1, rozhodl signál z rohu, hosté jsou v Evropské lize unikát

Jiří Panoš slaví branku do sítě Basileje.

Plzeňští fotbalisté základní část Evropské ligy prolétli bez porážky, což je unikátní počin. V závěrečném dějství zvítězili v Basileji 1:0, v obří společné tabulce se posunuli na čtrnáctou pozici a...

Pardubice - Slavia 1:1, hosté drželi vedení i v deseti, před koncem je srazil Vecheta

Pardubický Vecheta slaví gól do sítě Slavie.

Dlouho, celých sedmdesát minut, bránili náskok v deseti. Nakonec slávističtí fotbalisté odjíždějí z Pardubic jen s bodem za remízu 1:1 poté, co těsně před koncem srovnal střídající Vecheta. Už v...

Fotbalové přestupy ONLINE: Hoffenheim by mohl posílit český reprezentant Eduardo

Sledujeme online
Yannick Eduardo v dresu nizozemského Dordrechtu.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Takto se nemůžeme prezentovat. Slavia se omluvila za výkon, fanouškům vrátí peníze

Fanoušci Slavie v duelu s Pafosem.

Od našich zpravodajů na Kypru Těm, kteří vycestovali na poslední utkání základní fáze Ligy mistrů do Limassolu, vrátí fotbalová Slavia peníze za vstupné. V reakci na výkon a porážku 1:4 s kyperským Pafosem přispěchal klub s...

Další český reprezentant v Hoffenheimu? Blízko přestupu je údajně útočník Eduardo

Útočník Yannick Eduardo v dresu nizozemského Dordrechtu.

Na podzim hrál za českou jedenadvacítku a teď se možná s několika Čechy potká i na klubové úrovni. O dvacetiletého fotbalistu Yannicka Eduarda, útočníka česko-nizozemského původu, údajně stojí...

2. února 2026  13:53

Rodri se po další ztrátě City pustil do sudích: Nejsou fér! Měli by být nestranní

Španělský záložník Rodri z Manchesteru City v akci při utkání na Tottenhamu.

Zatímco trenér Pep Guardiola působil před kamerou spíš apaticky, jemu z očí po další ligové ztrátě šlehaly blesky. Španělský záložník Rodri, držitel Zlatého míče za předminulý rok, se po nečekané...

2. února 2026  13:37

Fotbalové přestupy ONLINE: Hoffenheim by mohl posílit český reprezentant Eduardo

Sledujeme online
Yannick Eduardo v dresu nizozemského Dordrechtu.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

2. února 2026  12:40

Čvančara v Celticu září. Po premiéře s asistencí dal vítězný gól. Skvělý pocit, řekl

Útočník Celtiku Tomáš Čvančara (uprostřed) střílí hlavou gól do sítě Falkirku.

Lepší start angažmá si snad ani nemohl přát. Před týdnem při debutu zapsal asistenci a teď už má na kontě i svůj první gól, který byl navíc v zápase s Falkirkem (2:0) vítězný. Český fotbalový útočník...

2. února 2026  12:40

Infarkt? Nikdo nechápal proč. Bago už si kopnu, do soubojů nesmím, líčí Železník

Video analytik zlínských fotbalistů Lukáš Železník.

Je to pět měsíců, co bojoval přímo na stadionu o svůj život. Před domácím zápasem s Libercem prodělal videoanalytik zlínských fotbalistů Lukáš Železník těžký infarkt srdce. A v neděli právě v městě...

2. února 2026  11:40

Mikulenka chce k nám, překvapil trenér Karviné. Janotka reagoval: Stará informace

Matěji Mikulenka stráží míč před dotírajícím obráncem Jablonce.

V minulé sezoně patřil mezi strůjce úspěchu fotbalové Olomouce. Jistě si vybavíte, jak Matěj Mikulenka skóroval ve finále MOL Cupu proti Spartě a nasměroval Sigmu k trofeji a postupu do pohárové...

2. února 2026  10:43

NEJ Z LIGY: Červený Oscar, hrdina Jedlička i zdržování na Dukle. A kdo pálí v Boleslavi?

Choreo sparťanských fanoušků před utkáním na Dukle

Jakmile se znovu rozběhla česká fotbalová liga, už je o další zápletku postaráno. Po dvacátém kole se smrskl náskok vedoucí Slavie, která remizovala v Pardubicích 1:1, na pět bodů před druhou...

2. února 2026  9:30

Trpišovský po Pardubicích: Komplikace, na okolnostech nezáleží. Oscar byl zdrcený

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský

Nejdřív prohra s Barcelonou, pak nepříjemný náraz na Kypru proti Pafosu a nakonec i ztráta bodů v lize. Fotbalisté Slavie hráli v Pardubicích od 15. minuty v deseti, v závěru přišli o vedení a na...

2. února 2026  7:30

Nezvyklé řešení liberecké kalamity, Kováč vyzdvihl veterány: Zvládli to skvěle

Jan Mikula z Liberce (dole) svadí souboj s Kanuem, ze Zlína

Obrana fotbalového Liberce se před startem jarní části ligy ocitla v troskách, proto přišel čas na divokou improvizaci. Na hře Slovanu se to však v úvodním mrazivém zápase se Zlínem ani v nejmenším...

2. února 2026  7:08

Navázal tam, kde skončil. Asistenci bych ale měnil za výhru, mrzelo slávistu Juráska

Slávistický obránce David Jurásek s míčem v utkání proti Pardubicím.

Bez osmnácti uplynulo tisíc dnů od chvíle, kdy David Jurásek odehrál v roce 2023 svůj tehdy poslední zápas ve slávistickém dresu. Teď, v prvním jarním ligovém kole v Pardubicích (1:1), naskočil coby...

1. února 2026  22:09

Pardubice - Slavia 1:1, hosté drželi vedení i v deseti, před koncem je srazil Vecheta

Pardubický Vecheta slaví gól do sítě Slavie.

Dlouho, celých sedmdesát minut, bránili náskok v deseti. Nakonec slávističtí fotbalisté odjíždějí z Pardubic jen s bodem za remízu 1:1 poté, co těsně před koncem srovnal střídající Vecheta. Už v...

1. února 2026  20:33,  aktualizováno  21:10

Návrat starých známých do Karviné. Krčík děkoval, Hyský prozradil: Moc jsem se těšil

Plzeňský trenér Martin Hyský během utkání v Karviné

Ještě na podzim trenér Martin Hyský a stoper Dávid Krčík působili u fotbalistů Karviné. Nyní přijeli jako soupeři. A s Viktorií Plzeň si odvezli tři body za výhru ve 20. kole první ligy 2:0. „Na to...

1. února 2026  19:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.