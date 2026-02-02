Další český reprezentant v Hoffenheimu? Blízko přestupu je údajně útočník Eduardo

Informaci potvrzuje důvěryhodný novinář Fabrizio Romano i Florian Plettenberg z německé divize Sky Sports.
Eduardo strávil podzim v nizozemském Dordrechtu na hostování z jiného německého klubu – Lipska, kterému patřil od svých 16 let.
Dordrecht, za nějž Eduardo už v pátek nenastoupil při porážce na půdě Vitesse (1:2), prý využije opci na výkup v hodnotě půl milionu eur (zhruba 12 milionů korun) a obratem ho za čtyřnásobek přeprodá do Hoffenheimu.
„K mužstvu se připojí okamžitě a cílem je, aby se postupně zapracoval v prvním týmu,“ doplňuje Plettenberg.
Vzhledem k Eduardově původu a české enklávě v Hoffenheimu to může být mimořádně zajímavý přestup.
Byly mu tři, když se s matkou Češkou a starším bratrem Joaem, jenž mimochodem v Česku hraje basketbal, odstěhovali do Nizozemska. Proto má aktuálně Yannick české i nizozemské občanství.
„Brácha je samozřejmě s Českem spjatý mnohem víc než já,“ říkal před rokem a půl v rozhovoru pro iDNES.cz. „Ale musím říct, že se vždycky vracím hodně rád. Mamka tam jezdí pořád pravidelně, já už i vzhledem k fotbalovému životu o poznání méně. Přesto vždycky cítím zvláštní nostalgii a občas se mi i vybaví střípky z dětství.“
Jiný míč, podobné sny. Čau brácho, budeš hrát jednou za Česko?
Na reprezentační úrovni začínal v mládežnických kategoriích Nizozemska, ale v listopadu 2024 ho povolala česká devatenáctka a od loňského září hraje za jedenadvacítku pod vedením Michala Bílka, kde se v pěti zápasech dvakrát gólově prosadil.
„Je to pouze jeden krok od seniorské reprezentace a skvělá platforma, jak se ukázat,“ pochvaloval si v září.
A dařilo se mu i na klubové úrovni – za Dordrecht nasázel v druhé nejvyšší nizozemské soutěži ve dvaadvaceti utkáních 12 branek a přidal pět asistencí. I proto po něm sáhl Hoffenheim, jenž je aktuálně v Bundeslize třetí, mimochodem o šest bodů před Lipskem. Spekulovalo se mimochodem i o zájmu Viktorie Plzeň.
Ale české fanoušky mnohem víc zajímá, pro jaký dospělý národní tým se Yannick nakonec rozhodne.
Dokud si totiž nepřipíše start v soutěžním zápase seniorské reprezentace, může si vybírat mezi Nizozemskem a Českem. A teoreticky ještě Angolou, odkud pocházel jeho otec.
„Jsem dost ambiciózní a věřím, že když se mi třeba jednou povede projít až do áčka Holandska, můžeme společně bojovat o nejvyšší mety,“ říkal tehdy.
Jak se nakonec rozhodne? A ovlivní ho třeba Češi v Hoffenheimu?