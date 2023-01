Náhrada za zraněného Neuera. Do Bayernu podle médií míří Švýcar Sommer

O příchodu čtyřiatřicetiletého Sommera do Bayernu se spekulovalo od poloviny prosince, kdy si kapitán klubu Neuer zlomil nohu při lyžování a vypadl ze hry do konce sezony. Kluby zatím Sommerův přestup nepotvrdily, brankáře ještě čeká lékařská prohlídka.

V Borussii, za kterou chytá od roku 2014, měl Sommer smlouvu do konce této sezony. Podle dřívějších zpráv by měl Mönchengladbach dostat odstupné ve výši osm milionů eur plus 1,5 milionu eur na bonusech.

Po Neuerově zranění zbyli Bayernu do branky čtyřiatřicetiletý Sven Ulreich a dvacetiletý Johannes Schenk. Vedoucí tým tabulky a úřadující desetinásobný mistr zahájí jarní část bundesligy v pátek v Lipsku. V osmifinále Ligy mistrů ho čeká v únoru a březnu atraktivní dvojutkání s Paris Saint-Germain.