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Jméno nejlepšího fotbalisty za sezonu 2025/26 bude známé v pondělí 26. října. Ceremonie jubilejního 70. ročníku prestižní ankety Zlatý míč se uskuteční netradičně v Londýně. Největšími favority jsou mladík Lamine Yamal, střelec Harry Kane nebo rychlík Kylian Mbappé. Celou třicítku nominovaných si můžete projít v galerii.
Autor: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš
JUDE BELLINGHAM (Real Madrid), 23 let. Anglický záložník sice nezískal s Realem Madrid žádnou trofej, ale blýskl se během mistrovství světa, kde sedmi brankami dotáhl národní tým k bronzové medaili.
Autor: Reuters
PAU CUBARSÍ (Barcelona), 19 let. Mladičký Španěl se stal základním pilířem obrany mistrů světa a vítězů španělské nejvyšší soutěže. V La Lize nastoupil do 31 duelů, v kterých přispěl ke 13 čistým kontům a obdržel pouze tři žluté karty.
Autor: AP
MARC CUCURELLA (Real Madrid), 28 let. Pravý obránce mistrů světa se v létě přesunul z londýnské Chelsea do Realu Madrid. V dresu Španělska se mu herně dařilo a na závěrečném turnaji mistrovství světa v USA si připsal dvě asistence.
Autor: Reuters
OUSMANE DEMBÉLÉ (Paris St. Germain), 29 let. Francouzský křídelník a obhájce Zlatého míče slavil zisk ligového titulu, Superpoháru UEFA a Ligy mistrů. Většinu sezony laboroval se zraněním, ale po návratu byl k nezastavení. Byl vyhlášen nejlepším hráčem francouzské Ligue 1 a na mistrovství světa zaznamenal šest branek.
Autor: AP
LUIS DÍAZ (Bayern Mnichov), 29 let. Kolumbijský křídelník odehrál svou životní sezonu, když v bundeslize nastřádal 15 gólů a 14 asistencí ve 32 zápasech a s Bayernem následně slavil zisk ligové trofeje. Ve skvělé formě se předváděl i v Lize mistrů, kde vstřelil sedm branek.
Autor: AP
BRUNO FERNANDES (Manchester United), 32 let. Portugalský ofenzivní záložník překonal rekord v počtu asistencí (21) v jedné sezoně Premier League. K nim přidal dalších devět branek a převážně jeho zásluhou se United kvalifikovali do Ligy mistrů.
Autor: AP
GABRIEL (Arsenal), 28 let. Ač se mezi fanoušky bude ještě dlouho připomínat jeho zahozený pokutový kop ve finále Ligy mistrů, brazilský stoper odehrál skvělou sezonu v londýnském Arsenalu. Korunoval ji ziskem trofeje pro vítěze Premier League.
Autor: Reuters
ERLING HAALAND (Manchester City), 26 let. Norský kanonýr se znovu stal nejlepším střelcem Premier League s 27 trefami. Střeleckou formu si vzal i na mistrovství světa, kde v pouhých pěti zápasech vstřelil sedm branek a dotáhl Norsko k senzačnímu čtvrtfinále.
Autor: Reuters
AŠRAF HAKIMÍ (Paris St. Germain), 27 let. Marocký levý obránce prokazoval vyrovnané výkony ve všech soutěžích, do kterých nastoupil. Skvělou formou dopomohl PSG k obhajobě vítězství v Lize mistrů a v Ligue 1. Jako kapitán s Marokem dokráčel do čtvrtfinále MS.
Autor: AP
HARRY KANE (Bayern Mnichov), 33 let. Anglický snajpr měl životní sezonu. Ve všech soutěžích dohromady nastřádal neuvěřitelných 73 gólů, i díky tomu se řadí mezi největší kandidáty na zisk Zlatého míče. S Bayernem vyhrál bundesligu a s Anglií získal na mistrovství světa bronz.
Autor: Profimedia.cz
Chviča Kvaracchelija (Paris St. Germain), 25 let. Gruzínský fotbalista ve službách PSG byl jedním z tahounů za úspěšnou obhajobou Ligy mistrů, když sám deset gólů dal a na šest nahrál. Slavit mohl i zisk ligové trofeje nebo Superpoháru UEFA.
Autor: AP
LAMINE YAMAL (Barcelona), 19 let. Šikovný talent se může stát nejmladším vítězem Zlatého míče. Se Španělskem vyhrál mistrovství světa a s Barcelonou La Ligu, kde zaznamenal 16 branek a 11 asistencí.
Autor: Reuters
SADIO MANÉ (Al-Nassr), 34 let. Nominace senegalského útočníka vyvolala mezi fanoušky možná největší překvapení. Mané si ozdobil sezonu ziskem trofeje v saúdskoarabské lize.
Autor: Reuters
MARQUINHOS (Paris St. Germain), 32 let. Kapitán úspěšných obhájců Ligy mistrů, Ligue 1 a Superpoháru UEFA. Zkušený brazilský obránce zápasil se zraněním, po jeho návratu se znovu stal oporou pařížského velkoklubu.
Autor: AP
LAUTARO MARTÍNEZ (Inter Milán), 28 let. Argentinský hrotový útočník se blýskl rozhodujícím gólem v semifinále mistrovství světa, kde poslal Argentinu po zdařené otočce do finále. Stal se nejlepším střelcem a také vítězem italské Serie A.
Autor: AP
KYLIAN MBAPPÉ (Real Madrid), 27 let. Rychlý útočník sice stále čeká na svou první trofej v Realu Madrid, ale individuální ocenění sbírá ve velkém. V La Lize a Champions League se stal nejlepším střelcem, na mistrovství světa se dostal do čela historické tabulky s 22 góly.
Autor: AP
NUNO MENDES (Paris St. Germain), 24 let. Jeden z nejlepších krajních obránců světa svými stabilními výkony nadále září v Paříži. Portugalec slavil vítězství v Lize mistrů, Superpoháru UEFA a Ligue 1.
Autor: Reuters
LIONEL MESSI (Inter Miami), 39 let. Argentinský fenomén snad nestárne. Opět ukázal, že nejen v MLS, ale i mezi nejlepšími hráči na světě patří mezi špičku. Na šampionátu dal osm branek a na čtyři asistoval, tím se stal historicky nejlepším nahrávačem mistrovství světa všech dob a dotáhl Argentinu znovu do finále.
Autor: Reuters
JOAO NEVES (Paris St. Germain), 22 let. Portugalský střední záložník se stal společně s Vitinhou dirigentem zálohy PSG. Stále teprve dvaadvacetiletý talent slavil obhajobu titulu v Lize mistrů, Ligue 1 a Superpoháru UEFA.
Autor: Reuters
MICHAEL OLISE (Bayern Mnichov), 24 let. Francouzský fotbalista se zařadil mezi ofenzivní tahouny Bayernu a také reprezentace na mistrovství světa. Při vítězné sezoně v bundelslize a na světovém šampionátu se stal nejlepším nahrávačem.
Autor: AP
WILLIAN PACHO (Paris St. Germain), 24 let. Ekvádorský střední obránce vyrostl v pařížském velkoklubu ve světovou špičku. Byl jedním ze strůjců úspěchů a zaslouženě se mohl radovat z vítězství v Ligue 1, Lize mistrů a Superpoháru UEFA.
Autor: AP
JULIÁN QUIŇONES (Al Qadsiah), 29 let. Fotbalový útočník se stal tahounem mexické reprezentace během domácího mistrovství světa. Zaujal i tím, že v saudskoarabské lize vsítil 33 gólů v 31 zápasech.
Autor: AP
DECLAN RICE (Arsenal), 27 let. Anglický defenzivní záložník byl velkou oporou Arsenalu při tažení za titulem v Premier League. S londýnským celkem navíc došel do finále Ligy mistrů a s Anglií slavil na mistrovství světa bronz.
Autor: Reuters
RODRI (Barcelona), 30 let. Defenzivní středopolař už na svém kontě jeden Zlatý míč má. Španělsko letos jako kapitán dovedl k titulu mistrů světa, po turnaji byl zvolen nejlepším hráčem šampionátu.
Autor: Reuters
FABIÁN RUIZ (Paris St. Germain), 30 let. Španělský střední záložník je jediný z třicítky nominovaných, který vyhrál Ligu mistrů, Superpohár UEFA i mistrovství světa. V národním týmu se blýskl především ve čtvrtfinále šampionátu, kdy se zapsal i mezi střelce.
Autor: AP
WILLIAM SALIBA (Arsenal), 25 let. Francouzský střední obránce se zařadil mezi jistoty Arsenalu v anglické Premier League. Saliba byl u všech úspěchů londýnského klubu a s Francií zakončil sezonu na mistrovství světa čtvrtou příčkou.
Autor: Peter Cziborra, Reuters
FERRAN TORRES (Paris St. Germain), 26 let. Španělský útočník rozhodl finále mistrovství světa proti Argentině. Před letním přestupem do PSG se v Barceloně mohl radovat z ligové trofeje.
Autor: Reuters
DAYOT UPAMECANO (Bayern Mnichov), 27 let. Francouz je defenzivní oporou německého velkoklubu. Upamecano se skvěle začlenil i do obrany francouzského národního týmu, se kterým skončil čtvrtý na mistrovství světa.
Autor: Reuters
VINĆIUS JÚNIOR (Real Madrid), 26 let. Brazilský křídelník zažil velmi povedou sezonu, když v dresu Realu dal 22 branek a 12 asistencí napříč soutěžemi. Dalších pět gólů přidal za Brazílii na mistrovství světa.
Autor: Reuters
VITINHA (Paris St. Germain), 26 let. Portugalský záložník patří mezi nejlepší středopolaře světa. Paříž dirigoval ve francouzské nejvyšší soutěži, kde zaznamenal sedm asistencí. V Lize mistrů pak vstřelil šest branek. Vítězství v Ligue 1 a Lize mistrů doplnil i trofejí ze Superpoháru UEFA.
Autor: Reuters