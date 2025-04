duff Dominik Duffek Autor:

14:44

Už je to třináct let, co odcházel jako obrovský talent švýcarského fotbalu do německého Bayernu. Mezitím získal dvě trofeje z Ligy mistrů, zahrál si v Itálii, Anglii, Francii i Spojených státech. Ale statisticky nejlepší sezonu, tu záložník Xherdan Shaqiri prožívá až teď ve třiatřiceti. Zpátky doma v Basileji s úžasnou bilancí 14 gólů a 17 asistencí je blízko k tomu, aby do města vrátil mistrovský titul po osmi letech.