Naštvaný Xavi po kolapsu s Cádizem: Prakticky jsme ztratili šanci na titul

Není to ještě ani měsíc, co slavili senzační výhru 4:0 v Madridu nad Realem. Užívali si i dalších úspěchů a povedených zápasů. Vzmach barcelonských fotbalistů od Xaviho příchodu je působivý, ale poslední dva duely na Camp Nou by nejraději vymazali z paměti.

Evropská liga s Frankfurtem: prohra 2:3 a po úvodní remíze 1:1 v Německu konec ve čtvrtfinále

Domácí soutěž s Cádizem: trapas 0:1 s týmem, co bojuje o záchranu

„Byl to opravdu špatný týden. Musíme situaci obrátit k lepšímu, co nejrychleji to půjde,“ zadoufal Xavi, který byl jinak ke svému týmu velmi kritický.

Barcelona se totiž - jakkoli bláhově to zní - pondělním kolapsem v podstatě připravila o poslední zbytky naděje na titul. Z druhé pozice ztrácí na Real Madrid 15 bodů, byť lídr sehrál o zápas víc.

„Ztratili jsme jedinečnou příležitost udělat si náskok na místech zajišťujících Ligu mistrů a nevyužili šanci zůstat v boji o titul. Prakticky můžeme titulu v La Lize zamávat. Jsme naštvaní a musíme být sebekritičtí, v první řadě já jako trenér,“ řekl Xavi novinářům.

Utkání rozhodl ve 48. minutě Lucas Pérez. Hráči Barcelony sice zachraňujícího se outsidera výrazně přestříleli, ale první ligovou porážku po 15 duelech (a sedmi vítězstvích za sebou) neodvrátili.

„Chyběla nám touha a odhodlání. Jsme Barca a musíme předvést víc,“ prohlásil dvaačtyřicetiletý kouč. „Cádiz bránil, jako by hrál poslední zápas v životě, a takhle se musíme prezentovat i my,“ doplnil Xavi.

Bývalý středopolař zažívá první menší krizi na lavičce klubu, v kterém strávil coby hráč většinu kariéry. Od listopadového nástupu tápajícího zadluženého giganta významně pozvedl, z devátého místa jej dostal na druhé.

Vždyť porážka s Cádizem byla v Xaviho éře v lize teprve druhá.

„Nejsme ve špatné situaci. Od listopadu jsme udělali pokrok, ale musíme se dál zlepšovat. Potřebujeme přidat, abychom mohli bojovat o trofeje. Ve čtvrtek nás čeká Real Sociedad a bude to pro nás další finále,“ dodal Xavi.

Barcelona se ve zbytku ročníku pokusí uhájit pozici, která zajišťuje přímou kvalifikaci do Ligy mistrů. Ze Španělska jdou rovnou do skupiny první čtyři celky. Třetí Sevilla a čtvrté Atlético mají stejně bodů (60), byť o zápas více. Pátý je Real Betis (57), šestý Real Sociedad (55). Sedmý Villarreal (49) má spíš už jen teoretickou šanci.