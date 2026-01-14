Xabi je fuč. Kdo teď zkrotí ega? Měl plán, hráči ale novoty nechtěli, říká insider

„Od insiderů ze Španělska se okamžitě šířily zprávy, že byl klasicky vyhozený,“ líčí Tomáš Podvín, fanoušek Realu, zakladatel webu bilybalet.cz a trenér dorostenců Motorletu. „Mrzí mě to. Xabi byl můj vysněný trenér pro Real a je škoda, že to s ním takhle dopadlo.“
Místo něj dostal po nedělní porážce s Barcelonou ve finále španělského superpoháru nejsledovanější klub světa na povel Álvaro Arbeloa, trenér béčka. A fotbalový svět se diví: Proč tak brzy?
Zřejmě proto, že za Alonsem nestála kabina. Přinejmenším od chvíle, kdy si dovolil během říjnového El Clásika s Barcelonou vystřídat hvězdného útočníka Viníciuse. Náladový Brazilec zuřil a brblal, pak se sice rychle omluvil fanouškům, spoluhráčům i prezidentovi klubu, zato trenéra, nejbližšího nadřízeného, vynechal.