Real mění trenéra, Xabi Alonso po dohodě končí. Nahradí jej Arbeloa

Je to překvapivě rychlá reakce, kterou vedení klubu v čele s prezidentem Florentinem Pérezem učinilo.
Ještě v neděli večer Alonso v saúdskoarabské Džiddě přebíral s týmem medaile coby poražený v tradičně vyhroceném El Clásiku. Nazpět do Španělska už se vrací bez práce.
„Xabi Alonso bude mít vždy přízeň a obdiv všech fanoušků, protože je legendou Realu Madrid a vždy reprezentoval hodnoty našeho klubu. Real Madrid bude vždy jeho domovem,“ uvedl španělský velkoklub v prohlášení.
„Klub děkuje trenérovi a celému jeho realizačního týmu za jejich tvrdou práci a oddanost a přeje jim hodně štěstí v nové etapě jejich života,“ doplnil.
Alonso do Realu přišel na konci května po vydařeném angažmá v Leverkusenu, velká očekávání ale nenaplnil. Pod velkým tlakem byl už na konci podzimu po sérii nepřesvědčivých výsledků. V ligové tabulce nadále ztrácí na katalánského rivala Barcelonu z druhého místa čtyři body.
A byla to právě Barcelona, která Alonsa odstavila.
Superpohár, který se hraje ve formátu miniturnaje čtyř týmů, získala podruhé v řadě. Loni poté dokráčela i k vítězství v domácím poháru i lize. A tomu se chce Real znovu vyhnout.
I proto dává týmu nový impuls.
Bývalý obránce Arbeloa strávil v Realu většinu kariéry, tamní odchovanec sice úvodní roky dospělé kariéry odehrál v La Coruni a v Liverpoolu, kde byl shodou okolností Alonsovým spoluhráčem, ale pak se do královského klubu vrátil a vydržel sedm let. Zbytek profesionální kariéry strávil ve West Hamu.
V trénování je nováčkem, rezervu Realu převzal teprve loni. A teď ho povýšili rovnou k áčku jako dočasné řešení, než vedení najde nového kandidáta.
Arbeola premiéru na lavičce absolvuje už ve středu. Real čeká osmifinálový duel Španělského poháru na hřišti druholigového Albacete.