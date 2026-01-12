Real mění trenéra, Xabi Alonso po dohodě končí. Nahradí jej Arbeloa

Všechno nabralo rychlý spád. U fotbalistů Realu Madrid po necelých osmi měsících skončil trenér Xabi Alonso. Španělský klub den po porážce ve finále Superpoháru s Barcelonou uvedl, že se se čtyřiačtyřicetiletým koučem dohodl na předčasném ukončení angažmá. Mužstvo převzal Álvaro Arbeloa, bývalý obránce Realu a dosud také trenér tamní rezervy.
Trenér Realu Madrid Xabi Alonso během utkání se Celtou Vigo. | foto: AP

Je to překvapivě rychlá reakce, kterou vedení klubu v čele s prezidentem Florentinem Pérezem učinilo.

Ještě v neděli večer Alonso v saúdskoarabské Džiddě přebíral s týmem medaile coby poražený v tradičně vyhroceném El Clásiku. Nazpět do Španělska už se vrací bez práce.

„Xabi Alonso bude mít vždy přízeň a obdiv všech fanoušků, protože je legendou Realu Madrid a vždy reprezentoval hodnoty našeho klubu. Real Madrid bude vždy jeho domovem,“ uvedl španělský velkoklub v prohlášení.

Superpohár pro Barcelonu pošestnácté, finále s Realem rozhodl Raphinha

„Klub děkuje trenérovi a celému jeho realizačního týmu za jejich tvrdou práci a oddanost a přeje jim hodně štěstí v nové etapě jejich života,“ doplnil.

Alonso do Realu přišel na konci května po vydařeném angažmá v Leverkusenu, velká očekávání ale nenaplnil. Pod velkým tlakem byl už na konci podzimu po sérii nepřesvědčivých výsledků. V ligové tabulce nadále ztrácí na katalánského rivala Barcelonu z druhého místa čtyři body.

A byla to právě Barcelona, která Alonsa odstavila.

Superpohár, který se hraje ve formátu miniturnaje čtyř týmů, získala podruhé v řadě. Loni poté dokráčela i k vítězství v domácím poháru i lize. A tomu se chce Real znovu vyhnout.

I proto dává týmu nový impuls.

Kouč Realu Madrid Xabi Alonso během finále španělského superpoháru s Barcelonou.

Bývalý obránce Arbeloa strávil v Realu většinu kariéry, tamní odchovanec sice úvodní roky dospělé kariéry odehrál v La Coruni a v Liverpoolu, kde byl shodou okolností Alonsovým spoluhráčem, ale pak se do královského klubu vrátil a vydržel sedm let. Zbytek profesionální kariéry strávil ve West Hamu.

V trénování je nováčkem, rezervu Realu převzal teprve loni. A teď ho povýšili rovnou k áčku jako dočasné řešení, než vedení najde nového kandidáta.

Arbeola premiéru na lavičce absolvuje už ve středu. Real čeká osmifinálový duel Španělského poháru na hřišti druholigového Albacete.

