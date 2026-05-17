Hvězdné jméno na lavičce. Xabi Alonso povede Chelsea, podepsal na čtyři roky

„Chelsea je jedním z největších klubů světového fotbalu a naplňuje mě nesmírnou hrdostí, že jsem se stal trenérem tohoto skvělého klubu,“ řekl Alonso v oficiálním prohlášení.
„Z rozhovorů s majiteli a sportovním vedením jasně vyplývá, že sdílíme stejné cíle. Chceme vybudovat tým, který je schopen hrát konzistentně na nejvyšší úrovni a bojovat o tituly,“ dodal.
Do konce sezony povede tým prozatímní kouč Calum McFarlane, jenž v dubnu nahradil odvolaného Liama Roseniora. Ten v klubu působil teprve od ledna, kdy vystřídal Enza Marescu. Ital s „Blues“ vloni ovládl Konferenční ligu a mistrovství světa klubů, ale v první den letošního roku byl po neshodách s vedením odvolán.
Alonso se stane už pátým stálým hlavním trenérem od příchodu amerického majitele Todda Boehlyho v roce 2022.
Alonso získal v roce 2024 double s Leverkusenem. Po třech sezonách u německého týmu odešel vloni v létě do Realu Madrid, kde ale vydržel jen osm měsíců. Po vzájemné dohodě v lednu skončil, po sérii špatných výsledků navíc média spekulovala o ztrátě důvěry v kabině.
V Anglii Alonso v minulosti působil pět sezon jako hráč a s Liverpoolem vyhrál i Ligu mistrů. Prestižní trofej pak získal i s Realem, s nímž slavil také domácí titul, třikrát ovládl německou ligu s Bayernem Mnichov.