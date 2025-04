Kanaďan Reynolds a Američan McElhenney koupili 161 let starý klub v roce 2021 za 2,5 milionu dolarů (asi 54 milionů korun), když hrál pátou anglickou ligu. Vstup do klubu doprovodili dokumentárním seriálem „Vítejte ve Wrexhamu“, který k němu přitáhl velkou pozornost, a za svůj cíl vyhlásili účast v Premier League. Od ní dělí Wrexham už jen jeden postup.

James McClean zvedá nad hlavu pohár.

„Zdálo se mi to jako nemožný sen, jenže my máme štěstí, že my vyprávíme příběhy,“ řekl po zápase televizi Sky Sports Reynolds, známý především jako představitel komiksového akčního hrdiny Deadpoola.

„Před čtyřmi lety jsme stáli na tiskové konferenci a říkali jsme, že naším cílem je dostat se do Premier League. Pochopitelně se ozývalo hodně smíchu a posměšků, ale začíná to nabírat reálné obrysy a vypadá to, že by to opravdu mohlo vyjít,“ prohlásil po utkání, které sledoval na zaplněném stadionu Wrexhamu.

Majitelé Wrexhamu Ryan Reynolds a Rob McElhenney sledují zápas. Majitelé Wrexhamu Ryan Reynolds a Rob McElhenney poskytují rozhovor po postupu do druhé ligy.

McElhenney před pondělním důležitým zápasem proti Blackpoolu (2:1) pronesl k hráčům motivační řeč a poté s týmem strávil celý týden až do sobotního utkání.

„S Ryanem máme tu nejjednodušší práci na světě. Sledovat a ukázat, jak se tenhle neuvěřitelný příběh dále odvíjí,“ řekl herec, kterého proslavila role v sitcomu It’s Always Sunny in Philadelphia.