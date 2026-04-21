Zůstane Krejčí navzdory sestupu v Premier League? Zájem prý mají Leeds a Brighton

  13:01
Stejně jako další hráči bude řešit svou budoucnost. Poté, co fotbalový Wolverhampton sestoupil z Premier League, lze očekávat, že neudrží všechny opory. A na odchodu by údajně mohl být i český obránce Ladislav Krejčí, který do Anglie přišel před aktuální sezonou.
Ladislav Krejčí z Wolverhamptonu po utkání s Arsenalem.

Ladislav Krejčí z Wolverhamptonu po utkání s Arsenalem. | foto: Reuters

Zklamaný Ladislav Krejčí (zcela vlevo) se svými spoluhráči z Wolverhamptonu po...
Ladislav Krejčí z Wolverhamptonu a El Hadji Malick Diouf z West Hamu bojují o...
Ladislav Krejčí z Wolverhamptonu padá po souboji s Pablem z West Hamu.
Ladislav Krejčí v souboji s Frimpongem z Liverpoolu.
59 fotografií

Sestup Wolverhamptonu definitivně stvrdila pondělní bezbranková remíza West Hamu na Crystal Palace.

„Potvrzení sestupu je pro nás všechny náročným okamžikem. Ačkoliv jsme zklamaní, od mého příchodu v prosinci probíhají přípravy, abychom byli schopní reagovat jasně a přesvědčivě,“ prohlásil předseda klubu Nathan Ši.

„Víme, co musíme zlepšit a teď se budeme soustředit na posílení klubu a vytvoření mužstva, kterému budou fanoušci věřit,“ přesvědčuje.

Wolves s Krejčím sestupují z Premier League, rozhodla remíza West Hamu

Je ale možné, že to bude (minimálně) bez Krejčího, jenž v pondělí oslavil sedmadvacáté narozeniny.

Český obránce přišel do Anglie v létě ze španělské Girony na hostování s opcí. V ostrovních médiích se ale psalo, že ji Wolverhampton určitě zaplatí. Základní částka se měla pohybovat okolo 30 milionů euro (728 milionů korun), s nespecifikovanými bonusy by pak mohla narůst ještě o pět milionů eur.

To však nutně nemusí znamenat, že Krejčí ve Wolverhamptonu zůstane. Podle serveru TEAMtalk je totiž v jeho smlouvě výstupní klauzule právě pro případ sestupu – není však jisté, v jaké výši.

A kdo by ho mohl získat?

Ladislav Krejčí z Wolverhamptonu a El Hadji Malick Diouf z West Hamu bojují o míč.

Obránce Ladislav Krejčí s fanoušky svého Wolverhamptonu oslavuje první gól v anglické Premier League.

Nejvážnějším zájemcem je prý aktuálně patnáctý Leeds, nováček letošní sezony, který se pravděpodobně mezi elitou udrží. O víkendu shodou okolností doma zvítězil nad Wolverhamptonem 3:0, český obránce kvůli zranění krční páteře po strčení od Aaronsona nedohrál.

Pro Krejčího by to nemusela být špatná volba – Leeds také hraje v systému na tři střední obránce, na který je reprezentační zadák zvyklý už z působení ve Spartě, a navíc prý v létě dost možná přijde o levého stopera Pascala Struijka. Krejčí by tak byl přímou náhradou.

„To je pro Leeds velké lákadlo, jelikož tenhle systém se trenérovi Danielu Farkemu osvědčil. Krejčí by navíc nemusel být drahý,“ píše zmíněný server.

Všichni jsou už v Mexiku a Češi jedou taky. Kapitán Krejčí: Ty vole, nemám slov!

Další, v tuhle chvíli údajně méně pravděpodobnou variantou, je pak Brighton. O poznání ambicióznější klub neřeší záchranářské starosti a naopak momentálně bojuje o místenku v pohárové Evropě, kde se představil už před dvěma lety. Klub z jižního pobřeží Anglie však hraje vzadu ve čtyřce a konkurence je tam také větší.

Výčet zájemců každopádně nemusí být konečný.

Rodák z Rosic u Brna a nově také reprezentační kapitán napříč sezonou předváděl navzdory trápení svého týmu dobré defenzivní výkony a jedinou výraznější kaňkou bylo vyloučení na půdě Crystal Palace. Krejčí tehdy dostal druhou žlutou kartu za zakopnutí míče po hvizdu.

Krejčího vyloučení? Nevysvětlitelné, tohle nemůže udělat, kritizoval ho kouč

Vstřelil také dva góly, přičemž ten první byl mimochodem do sítě Leedsu při porážce 1:3 na konci září.

„Jedno z mála pozitiv v nejhorší první polovině sezony Premier League, jakou si lze představit. Wolves našli klenot, když podepsali Krejčího, který bude pravděpodobně ještě lepší, pokud odejde do lepšího týmu,“ chválil ho začátkem roku třeba renomovaný server The Athletic.

Přilákat další zájemce může Krejčí také na nadcházejícím světovém šampionátu, kam Česku pomohl gólem v obou barážových utkáních.

Kde bude v příští sezoně hrát?

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 33 21 7 5 63:26 70
2. Manchester CityManchester City 32 20 7 5 65:29 67
3. Manchester UnitedManchester Utd. 33 16 10 7 58:45 58
4. Aston VillaAston Villa 33 17 7 9 47:41 58
5. LiverpoolLiverpool 33 16 7 10 54:43 55
6. ChelseaChelsea 33 13 9 11 53:42 48
7. BrentfordBrentford 33 13 9 11 48:44 48
8. BournemouthBournemouth 33 11 15 7 50:50 48
9. BrightonBrighton 33 12 11 10 45:39 47
10. EvertonEverton 33 13 8 12 40:39 47
11. Sunderland AFCSunderland 33 12 10 11 36:40 46
12. FulhamFulham 33 13 6 14 43:46 45
13. Crystal PalaceCrystal Palace 32 11 10 11 35:36 43
14. Newcastle UnitedNewcastle 33 12 6 15 46:49 42
15. Leeds UnitedLeeds 33 9 12 12 42:49 39
16. NottinghamNottingham 33 9 9 15 36:45 36
17. West HamWest Ham 33 8 9 16 40:57 33
18. TottenhamTottenham 33 7 10 16 42:53 31
19. Burnley FCBurnley 33 4 8 21 34:67 20
20. WolverhamptonWolves 33 3 8 22 24:61 17

1. - 5. : Postup - Liga mistrů, 6. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

Zůstane Krejčí navzdory sestupu v Premier League? Zájem prý mají Leeds a Brighton

Ladislav Krejčí z Wolverhamptonu po utkání s Arsenalem.

Stejně jako další hráči bude řešit svou budoucnost. Poté, co fotbalový Wolverhampton sestoupil z Premier League, lze očekávat, že neudrží všechny opory. A na odchodu by údajně mohl být i český...

21. dubna 2026  13:01

