Wolverhampton už se chystá na sestup. Ale dokud můžeme, bojujeme, hlásí Krejčí

Může ještě tým, který se od začátku soutěže topí u dna, zatáhnout na poslední chvíli za brzdu?
Pokud ano, byl by to velký sportovní zázrak.
„Je zřejmé, že jsme ve velmi obtížné situaci, ale určitě je mnohem lepší, když bojujeme, předvádíme kvalitu a máme výsledky, než kdybychom se vzdali,“ citovala BBC po pondělní dohrávce trenéra Roba Edwardse.
„Dříve to vypadalo, že se všechno hroutí. Teď už to tak není,“ doplnil.
Vždyť ještě v zimě se mluvilo o tom, zda Wolves nepřekonají negativní rekord Derby ze sezony 2007/08, v níž získalo jen jedenáct bodů.
Vmžiku jich má Wolverhampton sedmnáct a pyšní se dokonce sedmou nejlepší formou v lize z posledních pěti zápasů, z nichž prohráli jediný. Tři body před nimi je předposlední Burnley.
Jenže první nesestupová pozice má dvanáct bodů i zápas k dobru.
A přestože Wolves čeká poměrně snadný los (žádný tým z horní poloviny tabulky), umíte si představit, jak nepravděpodobná jejich záchrana je.
I proto už se v klubu podle britského serveru The Telegraph od podzimu připravují na překlenovací léto a start ve druhé nejvyšší soutěži.
Leccos naznačuje už jen listopadové angažování trenéra Edwardse. „Ve druhé lize už vedl Luton i Middlesbrough, takže by nešel do neznámého prostředí,“ podotýká John Percy z Telegraphu. Navíc se prý poučil ze sestupu Lutonu v roce 2024, kdy „příliš lpěl na těch, kteří už v klubu byli“.
A tak Wolves už v zimě prodali útočníka Stranda Larsena za skoro 1,5 miliardy korun a záložníka Ariase s obráncem Agbadouem dohromady za další miliardu. V létě mají prodeje pokračovat – zájem je o záložníky Gomese či Andrého.
Podle Telegraphu zdělil Edwards „hrubě nepřipravený tým se šesti posilami, které neměly žádné zkušenosti s Premier League“.
„Hráči musejí bojovat bez ohledu na to, jestli tady příští sezonu chtějí být, nebo ne,“ sdělil Edwards po utkání s Brentfordem.
Nový kádr by chtěl mít kompletní co nejdřív, velšský kouč se v klubu dopředu zaměřil i na změny v tréninkovém centru či fungování sportovního úseku.
O situaci českého reprezentanta Krejčího sice server neinformuje, ale ani on původně nepřicházel jako posila pro druhou ligu. Dočká se po roce další změny adresy?
Zatím řeší jenom případnou záchranu. A taky výkony, kterými v posledních sedmi kolech může zaujmout.
Teď ho čeká cesta do Prahy na baráž o mistrovství světa. Do akce v Anglii se vrátí až 10. dubna. V klíčovém zápase s osmnáctým West Hamem.