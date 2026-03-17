Wolverhampton už se chystá na sestup. Ale dokud můžeme, bojujeme, hlásí Krejčí

Autor:
  11:45
Co se na začátku zdálo jako jasná věc, může mít do konce anglické ligy ještě zajímavou zápletku. Nebo je to jen marné a hlavně pozdní vzepětí posledního Wolverhamptonu? „Dokud máme naději byť jen jedno procento, budeme bojovat,“ hlásil český obránce Ladislav Krejčí. Po vydřené remíze 2:2 s Brentfordem ztrácí dvanáct bodů. Ve hře je jich jedenadvacet. A sestupová propast se blíží.
Na oslavy není čas. Ladislav Krejčí (vpravo) nabádá spoluhráče, aby rychle dokončili slavení gólu a mohlo se znovu začít hrát. | foto: Reuters

Rob Edwards, kouč Wolverhamptonu (vpravo), po utkání s Brentfordem. V pozadí i...
Bod je málo. Wolverhampton s Ladislavem Krejčím (vlevo) v sestavě remizoval na...
Adam Armstrong z Wolverhamptonu střílí gól do sítě Brentfordu.
Michael Kayode z Brentfordu (vlevo) a Igor Thiago slaví gól proti Wolves.
9 fotografií

Může ještě tým, který se od začátku soutěže topí u dna, zatáhnout na poslední chvíli za brzdu?

Pokud ano, byl by to velký sportovní zázrak.

„Je zřejmé, že jsme ve velmi obtížné situaci, ale určitě je mnohem lepší, když bojujeme, předvádíme kvalitu a máme výsledky, než kdybychom se vzdali,“ citovala BBC po pondělní dohrávce trenéra Roba Edwardse.

„Dříve to vypadalo, že se všechno hroutí. Teď už to tak není,“ doplnil.

Vždyť ještě v zimě se mluvilo o tom, zda Wolves nepřekonají negativní rekord Derby ze sezony 2007/08, v níž získalo jen jedenáct bodů.

Vmžiku jich má Wolverhampton sedmnáct a pyšní se dokonce sedmou nejlepší formou v lize z posledních pěti zápasů, z nichž prohráli jediný. Tři body před nimi je předposlední Burnley.

Jenže první nesestupová pozice má dvanáct bodů i zápas k dobru.

A přestože Wolves čeká poměrně snadný los (žádný tým z horní poloviny tabulky), umíte si představit, jak nepravděpodobná jejich záchrana je.

I proto už se v klubu podle britského serveru The Telegraph od podzimu připravují na překlenovací léto a start ve druhé nejvyšší soutěži.

Dango Ouattara z Brentfordu (vpravo) se snaží odstavit od míče Buena z Wolverhamptonu.

Leccos naznačuje už jen listopadové angažování trenéra Edwardse. „Ve druhé lize už vedl Luton i Middlesbrough, takže by nešel do neznámého prostředí,“ podotýká John Percy z Telegraphu. Navíc se prý poučil ze sestupu Lutonu v roce 2024, kdy „příliš lpěl na těch, kteří už v klubu byli“.

A tak Wolves už v zimě prodali útočníka Stranda Larsena za skoro 1,5 miliardy korun a záložníka Ariase s obráncem Agbadouem dohromady za další miliardu. V létě mají prodeje pokračovat – zájem je o záložníky Gomese či Andrého.

Podle Telegraphu zdělil Edwards „hrubě nepřipravený tým se šesti posilami, které neměly žádné zkušenosti s Premier League“.

„Hráči musejí bojovat bez ohledu na to, jestli tady příští sezonu chtějí být, nebo ne,“ sdělil Edwards po utkání s Brentfordem.

Rob Edwards, kouč Wolverhamptonu (vpravo), po utkání s Brentfordem. V pozadí i český obránce Ladislav Krejčí.

Nový kádr by chtěl mít kompletní co nejdřív, velšský kouč se v klubu dopředu zaměřil i na změny v tréninkovém centru či fungování sportovního úseku.

O situaci českého reprezentanta Krejčího sice server neinformuje, ale ani on původně nepřicházel jako posila pro druhou ligu. Dočká se po roce další změny adresy?

Zatím řeší jenom případnou záchranu. A taky výkony, kterými v posledních sedmi kolech může zaujmout.

Teď ho čeká cesta do Prahy na baráž o mistrovství světa. Do akce v Anglii se vrátí až 10. dubna. V klíčovém zápase s osmnáctým West Hamem.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Sporting Lisabon vs. Bodo/GlimtFotbal - - 17. 3. 2026:Sporting Lisabon vs. Bodo/Glimt //www.idnes.cz/sport
17. 3. 18:45
  • 1.51
  • 5.25
  • 5.56
Arsenal vs. LeverkusenFotbal - - 17. 3. 2026:Arsenal vs. Leverkusen //www.idnes.cz/sport
17. 3. 21:00
  • 1.29
  • 5.83
  • 11.70
Manchester City vs. Real MadridFotbal - - 17. 3. 2026:Manchester City vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
17. 3. 21:00
  • 1.47
  • 5.33
  • 6.07
Chelsea vs. PSGFotbal - - 17. 3. 2026:Chelsea vs. PSG //www.idnes.cz/sport
17. 3. 21:00
  • 2.11
  • 4.34
  • 3.09
Braga vs. FerencvárosFotbal - - 18. 3. 2026:Braga vs. Ferencváros //www.idnes.cz/sport
18. 3. 16:30
  • 1.49
  • 4.55
  • 6.41
Barcelona vs. NewcastleFotbal - - 18. 3. 2026:Barcelona vs. Newcastle //www.idnes.cz/sport
18. 3. 18:45
  • 1.56
  • 4.82
  • 5.16
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Šílený debut Kinského. Udělal dvě chyby, trenér ho vystřídal po čtvrt hodině

Zdrcený Antonín Kinský po vystřídání. Utěšuje ho kapitán Romero.

Brankář Antonín Kinský prožil v úvodním utkání osmifinále na hřišti Atlética Madrid nevydařený debut v Lize mistrů. Trenér Tottenhamu Igor Tudor ho v 17. minutě vystřídal po jeho velké chybě v...

Alkmaar - Sparta 2:1, tyč, břevno, spousta šancí. Hosté byli výrazně horší

Fotbalisté Alkmaaru oslavují branku Troye Parrotta.

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Sparťanský brankář Jakub Surovčík se překonával, měl pět těžkých zákroků, pomohly mu tyč i břevno, ale na dvě rány obávaného irského střelce Parrotta z Alkmaaru ani tak nestačil. V úvodním osmifinále...

Plzeň zmodernizuje stadion ve Štruncových sadech podle požadavků UEFA

Investice do městského stadionu ve Štruncových sadech. Rozšíří se Brána borců.

Město Plzeň za 140 milionů korun zmodernizuje a rozšíří fotbalový stadion ve Štruncových sadech. Vznikne přístavba a nástavba objektu brány borců a zpevní se narušené podloží. Práce by mohly začít na...

Sparta - Slovácko 5:2, domácí bavili útočným fotbalem, dva góly dal Kuchta

Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje ze svého druhého gólu v utkání proti...

Sparťanští fotbalisté dali pět branek, k tomu jedna neplatila kvůli ofsajdu a vytvořili si několik dalších vyložených šancí. Po dvou předchozích porážkách na Slavii a v Konferenční lize s Alkmaarem...

U laviček dítě stálo... Fotbal baví příběhy teenagerů. Kdo hrál ligu už ve dvanácti?

Záložník Max Dowman z Arsenalu oslavuje svůj gól proti Evertonu.

Pod nosem mu už raší knír, ale tím se nenechte zmást. Pořád se musí převlékat v oddělené kabině. Ještě ani nemá dokončenou povinnou školní docházku. A jeho rodiče musí podle regulí dávat před každým...

17. března 2026  9:19

Zvlčte! Ústí se zadrhlo, brzdí ho i hřiště. Kouč: Jen fotbalovostí to neuhrajeme

Ústí nad Labem, 27. 2. 2026, 2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SK...

Za maskota mají vlka, ale ústečtí fotbalisté zvlčí, až když jim teče do bot. Doma jsou na jaře nuloví: dva zápasy, žádný gól, žádný bod. Trenér Svatopluk Habanec žádá od hráčů víc bojovnosti,...

17. března 2026  7:21

Uvidí ještě rodinu? A co je čeká? Fatima Rahimi o protestujících Íránkách

Fatima Rahimi, psychoterapeutka a novinářka, která se věnuje tématům z Íránu a...

Z rodného Afghánistánu uprchla s rodiči před válkou v roce 2000. „Od té doby jsem v zemi nebyla. Dostali jsme politický azyl. Zemřely mi babičky a já se s nimi nemohla rozloučit,“ vzpomíná Fatima...

17. března 2026  6:33

Wolverhampton s Krejčím obrat nedotáhl. Na Brentfordu remizoval, záchrana uniká

Bod je málo. Wolverhampton s Ladislavem Krejčím (vlevo) v sestavě remizoval na...

Dvougólové manko smazali, třetí výhru v řadě ale fotbalisté Wolverhamptonu nepřidali. V dohrávce 30. kola Premier League remizovali na hřišti Brentfordu 2:2 i proto, že krátce po vyrovnání nastřelil...

16. března 2026  20:50,  aktualizováno  23:16

Má nečeský tah na bránu, chválili hrdinu derby Vorlického. Breite se vyloučení divil

Fanoušci Zbrojovky chystají choreo při derby s Artisem.

Sice neútulný, ale do posledního místa vyprodaný stadion na Srbské viděl druhé derby v novodobé éře brněnských fotbalových celků s miliardáři v zádech. A na rozdíl od srpna i s vítězem. Tentokrát...

16. března 2026  22:02

Zima si poranil kotník, Slavii bude chybět několik týdnů. Šulc pracuje na návratu

Stoper Slavie David Zima na tiskové konferenci před zápasem proti Atalantě...

Fotbalistům pražské Slavie bude několik týdnů chybět obránce David Zima, který si v sobotním ligovém utkání ve Zlíně poranil kotník. Úřadující mistr, který vede tabulku o deset bodů před Spartou, to...

16. března 2026  19:51,  aktualizováno  20:49

Zbrojovka zvládla derby, rozhodla v závěru. Breite viděl před pauzou červenou

Lukáš Vorlický (23) oslavuje trefu proti brněnským rivalům před svými fanoušky.

Fotbalisté Zbrojovky míří za postupem do první ligy. V brněnském derby porazili v pondělí městské rivaly z Artisu 2:0. Rozhodují okamžik přišel už v první půli, kdy po druhé žluté kartě viděl...

16. března 2026  20:17,  aktualizováno  20:32

Chelsea porušila finanční pravidla. Dostala pokutu a roční podmíněný zákaz přestupů

Hráči Chelsea oslavují gól v utkání Anglického poháru proti Wrexhamu.

Fotbalová Chelsea dostala pokutu 10,75 milionu liber (304 milionů korun) a roční podmíněný zákaz přestupů za porušení finančních pravidel. Londýnský klub se přestupků proti regulím dopustil ještě za...

16. března 2026  16:04

Kuchta na křídle. Proč to může být pro kouče Priskeho varianta?

Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje z gólu.

Když už se fotbalový útočník Jan Kuchta se spoluhráči po oslavě gólu vracel na svou polovinu, zamířil ještě na opačnou stranu k tribuně skalních fanoušků Sparty, roztáhl ruce a užíval si ovace....

16. března 2026  15:47

Akademie Slavie a Sparty se zapojily do programu na rozvoj práce s mládeží

Slávistická akademie se zapojila do programu FIFA Talent Development Scheme...

Akademie fotbalistů Slavie, Sparty a také Pardubic se zapojily do programu FIFA, který byl zaměřen na rozvoj práce s mládeží. „Cílem bylo sdílení know-how a další zvyšování kvality práce s mladými...

16. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jedenadvacítku před Skotskem doplní i Lissah, Angličan s českým pasem

Filip Lissah z Falkirku oslavuje gól.

Zápasy kvalifikace o fotbalové Euro 2027 jedenadvacítek se Skotskem a Gibraltarem se týkají i čtyř nováčků. Mezi nimi je také obránce Filip Lissah, Angličan s českým pasem, který působí ve Skotsku....

16. března 2026  14:57

Penalta i červená v Plzni správně, řekla komise. Posvětila i Fullyho druhou žlutou

Plzeňský útočník Mohamed Touré padá po souboji s brankářem Bohemians Tomášem...

Sudí Marek Radina v nedělním utkání 26. kola fotbalové ligy správně vyloučil brankáře Bohemians Tomáše Frühwalda a nařídil penaltu pro domácí Plzeň. V komuniké to uvedla komise rozhodčích. Posvětila...

16. března 2026  14:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.