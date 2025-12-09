Nešťastníci z Wolverhamptonu. Rodí se nejhorší tým v historii Premier League?

Možná by raději venku před stadionem zůstali celou dobu, aby nemuseli sledovat další z trapných vystoupení svého mužstva, které padlo jednoznačně 1:4.
„Musíme se z toho nějak dostat, i když víme, že nás čeká hodně náročný program,“ přemítal český reprezentant Ladislav Krejčí v rozhovoru pro klubový web.
Nastoupil ve středu pole po dvou zápasech, kdy léčil zranění. Na začátku druhého poločasu za stavu 1:1 nechtěným zákrokem během rychlého protiútoku pomohl k druhé brance soupeře.
Wolverhampton prohrál poosmé za sebou a třináctý zápas z patnácti, na kontě má jen dva body za remízy a i když do konce ročníku zbývá třiadvacet kol, je odsouzen k sestupu. Na příčky znamenající záchranu ztrácí už třináct bodů.
Anglický rekord všech dob v počtu zápasů bez vítězství v nejvyšší soutěži drží Bolton, který v sezoně 1902/1903 nevyhrál ani jeden z prvních dvaadvaceti zápasů.
Rekord od vzniku Premier League (1992) drží Sheffield United se sedmnácti zápasy bez vítězství. O Vánocích 2020 měl dva body ze čtrnácti zápasů, protože sezona kvůli covidu začala později. Wolverhampton čekají do konce roku Arsenal venku, Brentford doma a venku Liverpool a znovu Manchester United.
Současný zisk dvou bodů je nejnižší po úvodních patnácti zápasech sezony v historii čtyř nejvyšších anglických soutěží.
Vyrovnávací gól Jeana-Ricnera Bellegarda v prvním poločase proti United byl teprve jejich prvním ligovým od 26. října.
Bylo by překvapením, kdyby se Wolverhampton zachránil.
Ladislav Krejčí o duelu s Manchesterem
„Je to zklamání. V první půli jsme ještě měli energii, cítili jsme, že ještě není hotovo a že můžeme bodovat. Ale pak jsme se dopustili příliš mnoha chyb, opouštěli jsme správné prostory a po našich ztrátách měl soupeř hráče v lepším postavení na rychlé protiútoky.“
„Chyběla nám kvalita, abychom si našli pozice, z nichž bychom zaútočili a vytvořili si šance. Je to o více věcech včetně sebevědomí a kvality, ale v současné chvíli i o našem rozpoložení. Nejsem tu tak dlouho, ale když se nám něco povede, fanoušci nás podporují a stojí za námi. Je to těžké, ale takový je život.“
Chcete ještě další důkazy, jak jsou Wolves zoufalí?
„Musíme se rychle vzchopit,“ prohlásil Krejčí. Ale jak?
Když na konci srpna už v rozehrané sezoně do klubu přišel z Girony a poprvé zažil atmosféru zápasu Premier League, byl nadšený. Ve svém druhém utkání dal gól, v dalších dvou tým remizoval. Jenže už i na něm bylo v pondělí vidět, že ho fotbal netěší.
„Od posledního vítězství Wolves v Premier League uplynulo 227 dní. Za to dobu se u mužstva vystřídali tři trenéři, dva sportovní ředitelé, jeden technický ředitel a tým inkasoval 41 gólů,“ spočítal server BBC. „Jejich budoucnost v nejvyšší soutěži vypadá bezútěšně. Sestup do Championship se stává nevyhnutelnou záležitostí.“
Při pohledu na odevzdané hráče, kvalitu a sílu týmu už jde nejspíš jen o to, jestli Wolverhampton bude nejhorším účastníkem Premier League v historii. Derby County v ročníku 2007/2008 získalo jen jedenáct bodů. V této fázi sezony, v jaké se nyní nachází Wolverhampton, mělo šest bodů, čili o čtyři víc.
„Tenkrát naše výkony na hřišti i náladu v kabině ovlivnila politika kolem klubu. Jako by to všichni brzo vzdali. Zbývalo dvacet zápasů a všichni měli takové ty řeči, že spadneme, že se nemůžeme zachránit,“ vzpomínal pro BBC tehdejší útočník Robert Earnshaw.
Podobně vypadá i současný Wolverhampton.
„Potřebujete špičkové hráče, kteří v okamžiku změní zápas, ale takové Wolves nemají. Neumí dávat góly, nevytváří si šance, protože nemají kvalitu. Sice mají několik velmi dobrých hráčů jako je André, Joao Gomes či Strand Larsen, ale něco není úplně v pořádku,“ všiml si Earnshaw.
Už ani fanoušci nevěří, byť třicetitisícové hlediště bylo proti United oficiálně plné. Ale z televizních záběrů jste mohli vidět, že na tribunách je spousta prázdných míst.
„Rád bych, aby fanoušci kluky podpořili. Ale samozřejmě musí vidět úsilí a odhodlání. Soupeř potrestal naše chyby, fanoušci jsou naštvaní a já je chápu,“ řekl kouč Rob Edwards.
V letech 2019 a 2020 obsadil Wolverhampton sedmou příčku, hrál čtvrtfinále Evropské ligy. V posledních pěti sezonách však pozice v první polovině tabulky vyklidil. Byl třináctý, desátý, třináctý, čtrnáctý a naposledy šestnáctý.
Edwards je pátým hlavním trenérem za čtyři roky a po vyhazovu Garyho O’Neila a Vitora Pereiry třetím za méně než dvanáct měsíců.
Z kádru postupně odcházely opory, které se nepovedlo nahradit. Například Raúl Jiménez, Ruben Neves, Adama Traoré, Pedro Neto, Max Kilman, Conor Coady, Joao Moutinho, letos Nelson Semedo, Rayan Ait-Nouri a Matheus Cunha.
„Čtyři hráči, kteří přišli v létě, neměli žádné zkušenosti s Premier League a adaptace jim trvá příliš dlouho,“ tvrdí BBC i o Krejčím.
Tým trpí špatnou souhrou i kvůli mnoha národnostem, někteří nemají potřebnou kondici, aby mohli hrát v intenzitě, kterou nový kouč vyžaduje.
„Prodal jsi tým, teď prodej klub,“ skandují pravidelně skalní fanoušci. I jejich protest v úvodu duelu s United směřoval proti klubovým majitelům, čínské společnosti Fosun, a výkonnému předsedovi Jeffu Shiovi.
Ale prý neexistují ani náznaky toho, že by Číňané klub chtěli prodat a to i v případě sestupu.