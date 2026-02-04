Čtyři Gomesové stačí, drahoušku. Krejčí má v týmu dalšího parťáka se stejným jménem

V anglické Premier League se to stalo úplně poprvé. Čtyři fotbalisté se stejným jménem? Noční můra pro komentátory! rýpla si tamní média. Wolverhampton, kde od léta působí i český reprezentační stoper Ladislav Krejčí, v závěru přestupového okna přivedl do týmu dalšího hráče s příjmením Gomes, pětadvacetiletého záložníka Angela.
Do čehož si rýpl i samotný klubový účet na sociálních sítích, který transfer oznámil s popiskem: „Vejde se k nám ještě jeden Gomes?“

Zajímavé je, že každý ze jmenovců pochází z jiné země. Parťák nového přírůstku ze záložní řady Joao Gomes je Brazilec, obránce Rodrigo Gomes zase Portugalec a jiný stoper Toti Gomes je původem z Guiney-Bissau, přestože občanství má i portugalské.

Ten čtvrtý Gomes, anglický mládežnický reprezentant, posílil poslední klub Premier League na hostování z francouzského Marseille, kde během podzimu nastřílel tři góly.

Předtím působil v Lille, kde obletělo svět jeho ošklivé zranění z léta 2024. Tenkrát se čelně srazil s protihráčem a zůstal na trávníku v bezvědomí, jen pár dnů před zápasem čtvrtého předkola Ligy mistrů s pražskou Slavií.

Do velkého fotbalu ho přivedl Manchester United, jeden rok také hostoval v portugalské Boavistě.

Bulvární deník The Sun podotýká, že je to v nejvyšší soutěži vůbec poprvé, co se sešli čtyři jmenovci v jednom týmu. Anglie zná podobný případ z roku 1960, kdy Crewe Alexandra ze čtvrté ligy nasadila čtyři fotbalisty s příjmením Jones.

