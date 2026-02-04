Do čehož si rýpl i samotný klubový účet na sociálních sítích, který transfer oznámil s popiskem: „Vejde se k nám ještě jeden Gomes?“
Zajímavé je, že každý ze jmenovců pochází z jiné země. Parťák nového přírůstku ze záložní řady Joao Gomes je Brazilec, obránce Rodrigo Gomes zase Portugalec a jiný stoper Toti Gomes je původem z Guiney-Bissau, přestože občanství má i portugalské.
Ten čtvrtý Gomes, anglický mládežnický reprezentant, posílil poslední klub Premier League na hostování z francouzského Marseille, kde během podzimu nastřílel tři góly.
Room for one more Gomes? 😇 pic.twitter.com/QdLAPSiPJI— Wolves (@Wolves) February 2, 2026
Předtím působil v Lille, kde obletělo svět jeho ošklivé zranění z léta 2024. Tenkrát se čelně srazil s protihráčem a zůstal na trávníku v bezvědomí, jen pár dnů před zápasem čtvrtého předkola Ligy mistrů s pražskou Slavií.
Do velkého fotbalu ho přivedl Manchester United, jeden rok také hostoval v portugalské Boavistě.
Bulvární deník The Sun podotýká, že je to v nejvyšší soutěži vůbec poprvé, co se sešli čtyři jmenovci v jednom týmu. Anglie zná podobný případ z roku 1960, kdy Crewe Alexandra ze čtvrté ligy nasadila čtyři fotbalisty s příjmením Jones.