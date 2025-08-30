Woltemade přestoupil ze Stuttgartu do Newcastlu za více než dvě miliardy korun

Německý fotbalový reprezentant Nick Woltemade přestoupil ze Stuttgartu do Newcastlu. Anglický klub za něj zaplatí rekordní částku, odstupné se s bonusy může vyšplhat až na 90 milionů eur (2,2 miliardy korun). Zástupci United oznámili, že s třiadvacetiletým útočníkem podepsali dlouhodobou smlouvu. Podle médií se Woltemade upsal do roku 2031.
Definitivně tak padly spekulace o jeho odchodu do Bayernu Mnichov. S bavorským velkoklubem se údajně dohodl už v červnu, ten ale nebyl ochoten zaplatit požadované odstupné 75 milionů eur. Od United Stuttgart inkasuje 85 milionů eur, dalších pět činí bonusy. Více VfB nikdy v historii za přestup hráče nedostal.

Pro Newcastle byl dosud nejdražší posilou Alexander Isak, kterého získal v roce 2022 za 70 milionů eur ze San Sebastianu. Švédský útočník si ale už delší dobu snaží vynutit odchod a v nové sezoně nehraje. O reprezentačního kanonýra stojí mistrovský Liverpool a je možné, že nyní ho United uvolní.

Atyp Nick. Umí, co by umět neměl. Němec Woltemade je fotbalista pro budoucnost

„Odchod z Německa je v mém životě velký krok, ale všichni mě přivítali tak vřele, už teď se tu cítím jako v rodině,“ uvedl Woltemade na webu Newcastlu.

Bývalý útočník Werderu Brémy přišel do Stuttgartu loni zdarma. V uplynulé sezoně německé ligy dal v 28 zápasech 12 gólů. Týmu pomohl k vítězství v domácím poháru, v němž s pěti zásahy vládl kanonýrům. V červnu vybojoval s německou jednadvacítkou evropské stříbro a se šesti brankami byl nejlepším střelcem šampionátu na Slovensku.

