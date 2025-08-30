Definitivně tak padly spekulace o jeho odchodu do Bayernu Mnichov. S bavorským velkoklubem se údajně dohodl už v červnu, ten ale nebyl ochoten zaplatit požadované odstupné 75 milionů eur. Od United Stuttgart inkasuje 85 milionů eur, dalších pět činí bonusy. Více VfB nikdy v historii za přestup hráče nedostal.
Pro Newcastle byl dosud nejdražší posilou Alexander Isak, kterého získal v roce 2022 za 70 milionů eur ze San Sebastianu. Švédský útočník si ale už delší dobu snaží vynutit odchod a v nové sezoně nehraje. O reprezentačního kanonýra stojí mistrovský Liverpool a je možné, že nyní ho United uvolní.
„Odchod z Německa je v mém životě velký krok, ale všichni mě přivítali tak vřele, už teď se tu cítím jako v rodině,“ uvedl Woltemade na webu Newcastlu.
Bývalý útočník Werderu Brémy přišel do Stuttgartu loni zdarma. V uplynulé sezoně německé ligy dal v 28 zápasech 12 gólů. Týmu pomohl k vítězství v domácím poháru, v němž s pěti zásahy vládl kanonýrům. V červnu vybojoval s německou jednadvacítkou evropské stříbro a se šesti brankami byl nejlepším střelcem šampionátu na Slovensku.