Autor: iDNES.cz , ČTK

21:03

Německý fotbalový reprezentant Florian Wirtz přestoupil z Leverkusenu do Liverpoolu, jenž za něj zaplatí minimálně 100 milionů liber (2,9 miliardy korun). Přestupová částka se může s bonusy vyšplhat až na 116 milionů liber (3,4 miliardy korun), což by z Wirtzova příchodu do týmu letošního anglického mistra udělalo nejdražší transfer v historii britského fotbalu.