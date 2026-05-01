Nejtlustší fotbalista. Nahý naháněl sudího, snědl jedenáct snídaní a rozlomil břevno

Jasně, v současnosti by Foulke neměl sebemenší šanci se v profifotbalu uchytit. Postupně se během kariéry měnil v groteskní postavičku, přibral až na 150 kilo. Což ještě zvýrazňoval dres, podle pravidel zastrčený do kalhot, které obepínaly obrovské břicho.
Ale když v roce 1894 v nejvyšší soutěži začínal, byl o hodně lehčí. Statný, na tehdejší dobu až obrovitý. Měřil skoro metr devadesát, všechny spoluhráče i soupeře převyšoval. A protože v bráně sebou tenkrát ještě mrskal ze strany na stranu, novináři o něm básnili: „Vysoký jako hora, mrštný jako kočka.“
V dresu Sheffieldu United si vydobyl pověst nejlepšího gólmana široko daleko, dokonce i do reprezentace nakoukl, byť jen na jediný zápas proti Walesu. Možná by byl daleko slavnější, kdyby si pány ze svazu neznepřátelil provokativním chováním.
Foulke soupeře beze slova popadl za nohu a obrátil hlavou dolů. Jako by chtěl vyslat signál: „Takhle dopadne každý, kdo si na mě dovolí!“