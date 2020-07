Fotbalový Wigan je v insolvenci, požádal o ochranu před věřiteli

Wigan ohlásil insolvenci necelý měsíc poté, co klub převzalo konsorcium, v jehož čele je hongkongský obchodník Au Yeung Wai Kay.

Aktuálně čtrnáctému týmu tabulky bude na konci sezony odečteno 12 bodů, pokud nebude figurovat na jedné ze tří sestupových pozic. Jestliže by sestoupil na základě svých výsledků, odečtou se mu body v příštím ročníku. Na pásmo sestupu má Wigan šest kol před koncem náskok osmi bodů.

„Naším okamžitým cílem je zajistit, aby klub odehrál všechny zbývající zápasy, a najít zájemce, jenž by zachránil Wigan Athletic a zaměstnání lidem, kteří pro něj pracují,“ uvedla společnost Begbies Traynor, která byla pověřena správou klubu. „Je zjevné, že zastavení sezony kvůli covidu-19 mělo na klub výrazný dopad,“ dodala.

Wigan hrál osm let v Premier League až do sestupu v roce 2013, v němž zároveň nečekaně získal FA Cup. O dva roky později klub dokonce klesl do třetí ligy, ale hned po následující sezoně se vrátil do druhé nejvyšší soutěže.