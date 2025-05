Konec českého obránce West Ham potvrdil oficiálně. Smlouvu neprodlouží ani s polským brankářem Lukaszem Fabiaňským, anglickým obráncem Aaronem Creswellem a útočníkem Dannym Ingsem.

„Čtyři skvělí profesionálové na hřišti i mimo něj, velmi oblíbení v kabině i mezi fanoušky,“ řekl trenér Graham Potter. „Bylo mi ctí s nimi po dobu mého působení v klubu spolupracovat.“

Coufal se s West Hamem loučí s bilancí 177 odehraných zápasů, 144 z zvládl v anglické Premier League. V létě 2023 pomohl klubu s ikonickými kladivy ve znaku v pražském finále v Edenu k senzačnímu triumfu v Konferenční lize.

V posledních měsících ale pevnou pozici na pravém kraji obrany ztratil, přestal hrát, vysedává na lavičce. I proto ho naštvalo, že ho klub půl roku před koncem smlouvy nepustil do Fulhamu, jiného londýnského klubu.

„Jsem z toho rozpolcený,“ reagoval v březnovém rozhovoru pro iDNES Premium. „Fulham navíc nabízel super podmínky,“ krčil rameny.

„Přitom mi v létě končí smlouva, takže můžu kamkoli přestoupit zadarmo. West Ham reagoval, že nemají důvod mě prodat, jenže jak tomu mám rozumět, když nehraju a nemám ani nabídku smlouvy,“ divil se v průběhu jara.

Podobně jako kolega Tomáš Souček patřil k oblíbencům bývalého trenéra Davida Moyese. Od léta však pod novým španělským koučem Julenem Lopeteguim o místo v sestavě postupně přicházel, což pokračuje i nyní pod Potterem, který West Ham převzal v lednu.

Coufal v aktuálním kalendářním roce zasáhl jen do šesti ligových duelů. Na lavičku ho posadil konkurent Aaron Wan-Bissaka, bývalý hráč Manchesteru United.

„Dostal se do parádní formy, dost možná je aktuálně nejlepší pravý bek v celé Premier League. Vůči němu nejsem nijak zapšklý, protože vidím, jak hraje. Umím ocenit kvalitu konkurenta. Ale minulý trenér mě byl schopný postavit i na jiné místo v sestavě. Pan Potter má zatím jinou představu a já nevím, jestli patřím do jeho plánů pro budoucnost,“ vykládal Coufal před necelými dvěma měsíci.

Nyní už odpověď zná.

V dvaatřiceti letech si může hledat nové angažmá.

V Anglii přichází kromě Fulhamu, který ho chtěl už v zimě, v úvahu například Everton, kde aktuálně působí zmiňovaný Moyes a většinu sezony tam na pravém beku odehrál takřka čtyřicetiletý Ashley Young.

Zájem by mohl mít i některý z nováčků Premier League. Anebo Coufal po pěti letech Anglii opustí?

Od podzimu se učí španělsky, aby si rozšířil obzory. Objevují se také spekulace o zájmu ze Saúdské Arábie.

„Pořád bych se chtěl rovnat s těmi nejlepšími, nejšikovnějšími a nejrychlejšími fotbalisty na světě,“ je odhodlaný zůstat v Evropě a bude čekat na nabídky.

Mimochodem, v posledních týdnech se mezi fanoušky a experty intenzivně řeší také situace záložníka Tomáše Součka, který ve West Hamu přestal pravidelně hrát. I o něj by se mohl ucházet Everton, vzhledem k platné smlouvě – do roku 2027 – by však musel českého reprezentačního kapitána z Londýna vykoupit.

To Coufal z West Hamu odchází zadarmo.