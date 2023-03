Co dál se Součkem a spol.? West Ham v krizi, kouč Moyes ztrácí kabinu

Se zásadní zprávou ze zákulisí londýnského klubu přišel uznávaný deník The Guardian. David Moyes podle něj čelí narůstající nespokojenosti v řadách svých svěřenců, přičemž víkendový debakl 0:4 v Brightonu situaci rozhodně nepomohl.

Naopak.

„Zklamali jsme sami sebe,“ komentoval porážku Moyes. „Je to určitě jeden z nejhorších výsledků za dobu, co jsem tady, a musím říct, že i jeden z nejhorších výkonů.“

CANAL+ Sport CZ/SK @CANALSportCZ Alexis Mac Allister na přední tyči prodloužil hlavičkou míč na úplně volného Veltmana, který se tak zapsal mezi střelce!



Příznivci hráče West Hamu, mezi nimiž nechyběl Tomáš Souček, vypískali už o poločase - to byl stav „jen“ 0:1 - a na Moyese řvali, že vůbec neví, co dělá. Během druhé půle a po závěrečném hvizdu pokřiky a nespokojenost jen nabraly na intenzitě.

„Naprosto je chápu. Poslední tři roky fanoušci sledovali opravdu dobrý tým, který v Premier League skončil šestý a sedmý. Dostal se do semifinále v Evropě, pak vyhrál skupinu. Rozumím tomu, že se pak výkon jako v Brightonu sleduje obtížně, ale doufal bych, že fans za posledních několik let viděli dost na to, aby zachovali víru a měli naději na zlepšení,“ pravil Moyes.

Naději na zlepšení podle Guardianu i premiového serveru The Athletic vidí vedení klubu, v jehož představenstvu sedí i menšinový podílník Daniel Křetínský. Debakl je varováním, ale víra v pozitivní reakci převládá.

První šancí je osmifinále Konferenční ligy v Larnace, další domácí duel s Aston Villou v Premier League, kde West Ham klesl na šestnáctou příčku a jen dva body jej dělí od posledního Bournemouthu.

Je však otázkou, zda se Moyesovi podaří zmobilizovat kabinu.

Náznaky nespokojenosti s opatrným přístupem probublávají na povrch, ostatně kapitán Declan Rice by po Brightonu asi neprohlásil „bolí mě to, bylo demoralizující tam jen stát, snažit se bránit a sledovat, jak soupeř drží balon,“ kdyby souznil s koučovou strategií.

The Guardian zmiňuje, že podobné názory se v šatně, do níž kromě zmíněného Součka patří také Vladimír Coufal, množí. Fotbalisté mají pocit, že je trenérova bojácnost brzdí. Unavuje je. Nedůvěra narůstá.

Hráčům se nelíbilo, když minulý měsíc do londýnského derby proti Tottenhamu nastoupili s vyloženě obrannou taktikou 5-3-2. Nevytvořili si pořádnou šanci a prohráli 0:2.

Moyes přitom své svěřence namotivovat umí, jak ukázaly například vítězné duely s Nottinghamem a Evertonem, tedy celky se stejnými starostmi. Také remízy s Chelsea či Newcastlem lze označit za záblesky naděje.

Tři ze čtyř uvedených výsledků ovšem West Ham zaznamenal doma, a aby se ho boj o záchranu týkal co nejméně, musí zabrat také na stadionech soupeřů, kde jedenáctkrát za sebou nevyhrál.

Změní to s Moyesem? Nebo už bez něj?