Změní West Ham trenéra? Vedení může Nunovi po sestupu vypovědět smlouvu

Nuno má s West Hamem podepsanou tříletou smlouvu, po sestupu mu ji ale londýnský klub může vypovědět.
„V pondělí začala jednání o jeho budoucnosti. Máme informace, že klub má s Nunem uzavřenou dohodu, na jejímž základě ho může propustit bez nutnosti jakékoliv náhrady. Důvodem je samozřejmě sestup,“ informoval reportér Chris Reidy pro Sky Sports.
Portugalec loni v září nahradil Grahama Pottera, který v lize prohrál pět utkání z úvodních šesti.
„V tuto chvíli nemůžeme říci, že by Nuno odešel. Domníváme se, že jednání stále probíhají. Zprávy se však množí a naznačují, že portugalský trenér s největší pravděpodobností West Ham opustí již velmi brzy,“ dodal Reidy.
Londýnský klub nebude součástí nejvyšší anglické ligy poprvé od roku 2011, nepomohla mu ani nedělní výhra nad Leedsem v posledním ligovém kole (3:0). S 39 body je West Ham týmem, který z Premier League sestoupil s největším bodovým ziskem za posledních patnáct let.
Portugalský trenér své angažmá po rozhodujícím utkání nekomentoval.
„Je to pro nás těžký den. Udělali jsme vše, co jsme mohli. Bohužel jsme ale neuspěli,“ řekl.
Kromě trenérovy budoucnosti se také řeší, co bude s Tomášem Souček. Ten je ve West Hamu už sedmým rokem, objevily se ale spekulace o jeho možném návratu do Slavie.
„Tohle je jeden z nejtěžších dní mé fotbalové kariéry. Jsem zdrcený kvůli našim fanouškům, všem v klubu a kvůli tomu, co to znamená po sedmi letech ve West Hamu a v Premier League. Zasloužili jste si od nás něco lepšího. Děkuju, že jste s námi stáli i v těch nejtěžších chvílích,“ napsal Souček na sociální síť X.
„Teď je na nás, abychom zareagovali správně, pracovali ještě tvrději než kdy dřív a bojovali, abychom West Ham vrátili tam, kam patří,“ naznačil však, že v klubu zůstane.
Možná ho ale povede nový trenér.
Londýnský klub je pro Nuna už čtvrtou zastávkou v Premier League. Předtím koučoval Wolverhampton, Tottenham a Nottingham.
West Ham pod ním v letošní sezoně vyhrál jen devět ligových utkání a od záchrany ho dělily dva body. Místo něj v nejvyšší anglické soutěži zůstal Tottenham.