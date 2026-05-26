Změní West Ham trenéra? Vedení může Nunovi po sestupu vypovědět smlouvu

  15:05
Přišel v září a jeho mise byla jasná. Nuno Espírito Santo měl West Ham zachránit před sestupem z fotbalové Premier League. Portugalský trenér ale neuspěl a je dost možné, že už londýnský celek v příští sezoně nepovede.
Zamyšleníý trenér West Hamu Nuno Espírito Santo po gólu Brentfordu.

Zamyšleníý trenér West Hamu Nuno Espírito Santo po gólu Brentfordu. | foto: Reuters

Nuno má s West Hamem podepsanou tříletou smlouvu, po sestupu mu ji ale londýnský klub může vypovědět.

„V pondělí začala jednání o jeho budoucnosti. Máme informace, že klub má s Nunem uzavřenou dohodu, na jejímž základě ho může propustit bez nutnosti jakékoliv náhrady. Důvodem je samozřejmě sestup,“ informoval reportér Chris Reidy pro Sky Sports.

Portugalec loni v září nahradil Grahama Pottera, který v lize prohrál pět utkání z úvodních šesti.

Výhra West Hamu nestačila, Souček a spol. sestupují. Chelsea nebude hrát v Evropě

„V tuto chvíli nemůžeme říci, že by Nuno odešel. Domníváme se, že jednání stále probíhají. Zprávy se však množí a naznačují, že portugalský trenér s největší pravděpodobností West Ham opustí již velmi brzy,“ dodal Reidy.

Londýnský klub nebude součástí nejvyšší anglické ligy poprvé od roku 2011, nepomohla mu ani nedělní výhra nad Leedsem v posledním ligovém kole (3:0). S 39 body je West Ham týmem, který z Premier League sestoupil s největším bodovým ziskem za posledních patnáct let.

Portugalský trenér své angažmá po rozhodujícím utkání nekomentoval.

„Je to pro nás těžký den. Udělali jsme vše, co jsme mohli. Bohužel jsme ale neuspěli,“ řekl.

Kromě trenérovy budoucnosti se také řeší, co bude s Tomášem Souček. Ten je ve West Hamu už sedmým rokem, objevily se ale spekulace o jeho možném návratu do Slavie.

Souček o sestupu: Jeden z nejtěžších dní kariéry. West Ham chce vrátit mezi elitu

„Tohle je jeden z nejtěžších dní mé fotbalové kariéry. Jsem zdrcený kvůli našim fanouškům, všem v klubu a kvůli tomu, co to znamená po sedmi letech ve West Hamu a v Premier League. Zasloužili jste si od nás něco lepšího. Děkuju, že jste s námi stáli i v těch nejtěžších chvílích,“ napsal Souček na sociální síť X.

„Teď je na nás, abychom zareagovali správně, pracovali ještě tvrději než kdy dřív a bojovali, abychom West Ham vrátili tam, kam patří,“ naznačil však, že v klubu zůstane.

Tomáš Souček po sestupu West Hamu z Premier League.

Možná ho ale povede nový trenér.

Londýnský klub je pro Nuna už čtvrtou zastávkou v Premier League. Předtím koučoval Wolverhampton, Tottenham a Nottingham.

West Ham pod ním v letošní sezoně vyhrál jen devět ligových utkání a od záchrany ho dělily dva body. Místo něj v nejvyšší anglické soutěži zůstal Tottenham.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 38 26 7 5 71:27 85
2. Manchester CityManchester City 38 23 9 6 77:35 78
3. Manchester UnitedManchester Utd. 38 20 11 7 69:50 71
4. Aston VillaAston Villa 38 19 8 11 56:49 65
5. LiverpoolLiverpool 38 17 9 12 63:53 60
6. BournemouthBournemouth 38 13 18 7 58:54 57
7. Sunderland AFCSunderland 38 14 12 12 42:48 54
8. BrightonBrighton 38 14 11 13 52:46 53
9. BrentfordBrentford 38 14 11 13 55:52 53
10. ChelseaChelsea 38 14 10 14 58:52 52
11. FulhamFulham 38 15 7 16 47:51 52
12. Newcastle UnitedNewcastle 38 14 7 17 53:55 49
13. EvertonEverton 38 13 10 15 47:50 49
14. Leeds UnitedLeeds 38 11 14 13 49:56 47
15. Crystal PalaceCrystal Palace 38 11 12 15 41:51 45
16. NottinghamNottingham 38 11 11 16 48:51 44
17. TottenhamTottenham 38 10 11 17 48:57 41
18. West HamWest Ham 38 10 9 19 46:65 39
19. Burnley FCBurnley 38 4 10 24 38:75 22
20. WolverhamptonWolves 38 3 11 24 27:68 20

1. - 5. : Postup - Liga mistrů, 6. - 7. : Postup - Evropská liga, 8. : Postup - Konferenční liga (předkola), 18. - 20.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Změní West Ham trenéra? Vedení může Nunovi po sestupu vypovědět smlouvu

