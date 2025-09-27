Kdo povede Součka? West Ham kvůli bídným výsledkům odvolal kouče Pottera

Autor:
  12:15
Ve West Hamu, za který hraje kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček, skončil trenér Graham Potter. Londýnský klub v prohlášení na webu oznámil, že padesátiletého anglického kouče odvolal kvůli špatným výsledkům a výkonům týmu. West Ham z úvodních pěti zápasů Premier League vyhrál jen jednou a v tabulce je s třemi body předposlední.

Trenér West Hamu Graham Potter před zápasem proti Wolverhamptonu. | foto: Reuters

Potter se tak loučí s West Hamem po zhruba tři čtvrtě roce. Bývalý trenér Brightonu či Chelsea nahradil začátkem ledna odvolaného Julena Lopeteguiho a podepsal smlouvu na dva a půl roku.

„Výsledky a výkony v druhé polovině minulé sezony a na začátku ročníku 2025/26 nesplnily očekávání. Vedení klubu se domnívá, že k tomu, aby se co nejdříve zlepšila situace týmu v Premier League, je změna nutná,“ odůvodnilo Potterovo odvolání vedení klubu, jehož spolumajitelem je český miliardář Daniel Křetínský.

West Ham pod Potterovým vedením vyhrál jen šest z 25 ligových zápasů. V této sezoně United inkasovali 13 gólů, nejvíce z týmů Premier League.

Klub v létě opustilo několik zkušených hráčů jako Vladimír Coufal, Aaron Cresswell, Danny Ings, Michail Antonio a Kurt Zouma, United také prodali za 55 milionů liber do Tottenhamu útočníka Mohammeda Kuduse. Do posil investoval West Ham jen 70 milionů liber, mezi příchody byli krajní obránce El Hadji Malick Diouf z pražské Slavie, brankář Mads Hermansen a útočník Callum Wilson.

Souček v ligové sezoně dosud odehrál jen jeden celý zápas. Ve 4. kole proti Tottenhamu byl vyloučen a další londýnské derby s Chelsea musel vynechat. V pondělní dohrávce se West Ham představí na hřišti Evertonu, který vede bývalý trenér United David Moyes. Skotský kouč skončil v klubu po vypršení smlouvy v roce 2024, rok předtím dovedl „Kladiváře“ k triumfu v Konferenční lize.

Potter je druhým odvolaným trenérem v sezoně Premier League po Nunovi Espiritovi Santovi z Nottinghamu, jenž je podle médií mezi kandidáty na uprázdněné místo.

