Na penaltu rovnou z lavičky. Noble selhal a brankář líčil: Bylo to zvláštní

Lingard rozhodl a fanouškům vzkázal: Sorry! Podobně jako ve středu v Lize mistrů, kdy v závěru zavinil gól soupeře z Bernu a United prohráli, přišel Jesse Lingard na hřiště jako střídající hráč. A svou chybu tentokrát napravil. Proti West Hamu, kde během jarního hostování ožil, dal v 89. minutě vítězný gól. Z hranice pokutového území vymetl horní roh brány a domácím příznivcům, kteří se nevěřícně chytali za hlavy, gestem naznačoval: Sorry, je mi to líto!

„Fanoušci mě tady skvěle přijali, prožil jsem tu skvělé období. Jako hráč Manchesteru United se teď však snažím udělat to nejlepší pro svůj klub,“ líčil po zápase do kamer televize Sky Sports.

Jesse Lingard se spoluhráči z Manchesteru United slaví vítěznou trefu na hřišti West Hamu.