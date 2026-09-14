Náš táta West Ham miloval. Klub sdílel dopis od rodiny, Mikloška uctí při zápase

„Se zlomeným srdcem oznamujeme, že po statečném a odvážném boji s rakovinou zemřel můj tatínek Luděk,“ stojí v úvodu. „Jménem maminky a celé rodiny bych chtěl upřímně poděkovat fanouškům a celému West Hamu za laskavá přání, myšlenky a modlitby, které tátovi během jeho nemoci posílali. Víme, že všechny zprávy i přání od jeho bývalých spoluhráčů a fanoušků pro něj během těžkého boje byly obrovskou oporou.“
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Zemřel legendární brankář Mikloško. Fotbalistům otevřel cestu do Anglie
Zpráva o Mikloškově úmrtí se do světa rozlétla v pondělí ráno, bylo mu 64 let.
„Jeho odchod nás hluboce zasáhl, ale velkou útěchou je pro nás nesmírná podpora, které se mu od vás všech dostávalo. Stejně tak i vědomí, že nyní odpočívá v pokoji a dál už netrpí.“
West Ham si ho připomene před úterním utkáním Ligového poháru proti Fulhamu. Oblíbenému brankáři pak věnuje říjnový domácí zápas druhé ligy proti Queens Park Rangers, za který Mikloško také chytal.
„Náš táta West Ham jednoduše miloval. A ze všeho nejvíc si užíval, když při každém zápase slyšel, jak lidé hlasitě a hrdě skandují jeho jméno. Klub i jeho fanoušci byli vždycky součástí naší rodiny. Ze srdce za to vám všem děkujeme.“
Mikloško odešel do Anglie krátce po sametové revoluci a hned v roce 1991 byl v tradičním londýnském klubu vyhlášen hráčem sezony. Za West Ham odehrál 318 zápasů, většinu z nich v nejvyšší soutěži, dalších 57 utkání následně přidal v Queens Park Rangers.
Na Ostrovech chytal až do roku 2001, kdy ukončil kariéru, ještě devět let však ve West Hamu pracoval jako trenér brankářů.