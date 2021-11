Senzaci West Hamu viděl i Křetínský. Titul? Nechte nás snít, zářil střelec

Kloppa naštval sudí: faul na brankáře a jasná červená! Namíchly ho zejména dva momenty ze samotného úvodu zápasu. Liverpool na West Hamu od začátku prohrával po gólu, který podle Jürgena Kloppa, německého kouče, neměl platit. „Viděl jsem jasný faul na Alissona, našeho brankáře,“ zlobil se. „Jak někdo může tvrdit opak? Nevím, kdo byl u videa, pro mě to byl očividný faul. Je divné, že branka platila.“ Vedoucí branka West Hamu padla po rohovém kopu a hosté se dožadovali odpískání Ogbonnova faulu na brankáře. Marně. Vzápětí navíc po ostrém souboji obránce Aarona Cresswella s kapitánem Liverpoolem Jordanem Hendersonem žádali červenou kartu. Domácí hráč šel totiž do souboje nebezpečně – podrážkou napřed. „Podle mě je to jasná červená. Ano, Cresswell se dotkl míče, ale když tam jdete takto riskantně, je jedno, jestli se dotknete míče. Nemůžete jít nohama tak vysoko,“ řekl Klopp.