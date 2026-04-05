Šílený zápas, smutek pro Součka. Leeds si po penaltách zahraje semifinále FA Cupu

A anglický mladíček Finley Herrick chytil hned první penaltu. Jenže další pokusy Leedsu už nezneškodnil. A když za domácí selhali Bowen a Pablo, rozhodl Strujik o postupu hostujícího celku.
Porážce West Hamu nezabránil ani český reprezentant Souček, jeden z pouhých dvou úspěšných exekutorů penalt londýnského týmu.
Leeds poslal do vedení ve 26. minutě Japonec Tanaka. Po Součkově příchodu na hřiště po poločasové přestávce mohl West Ham vyrovnat, ale Castellanos trefil hlavou tyč a na druhé straně čtvrt hodiny před koncem proměnil Calvert-Lewin penaltu.
V závěru si West Ham vypracoval drtivý tlak a střídající Portugalec Fernandes úspěšnou dorážkou Bowenovy střely do tyče snížil a francouzský stoper Disasi akrobatickým kopem po centru Traorého vyrovnal.
V prodloužení Castellanosovi odvolal videorozhodčí gól kvůli ofsajdu a na druhé straně při velké příležitosti Leedsu zasáhl úspěšným obranným blokem Souček.
Před koncem prodloužení se West Hamu zranil brankář Aréola, kterého nahradil dvacetiletý Herrick a do penaltového rozstřelu šel bez jediného zákroku. Hned první penaltu skvěle zlikvidoval Piroeovi, ale na další pokusy byl krátký.
V páté sérii rozhodl nizozemský bek Struijk a poslal Leeds do semifinále FA Cupu po téměř 40 letech.
Výsledek čtvrtfinále Anglického fotbalového poháru
West Ham - Leeds 2:2 po prodl. (2:2, 0:1), na pen. 2:4