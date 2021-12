Součkův gól i zvláštní verdikt videa. Co jim trvalo tak dlouho? divil se Coufal

A i když po dvou ligových porážkách zabral, cítí, že ve středečním duelu měl na víc než domácí remízu.

„Jenže bohužel: nebyl to náš zápas,“ připustil do kamery klubové televize také další z českých fotbalistů Vladimír Coufal, který se do základní sestavy v Premier League vrátil po dvou měsících.

Skvělý vstup do utkání však vystřídalo zklamání, když pár minut před koncem zaskočil domácí akrobatickou střelou přes hlavu francouzský útočník soupeře. „Jo, neskutečný gól, ale my přece musíme takovou situaci zvládnout lépe. Podstoupit souboj, zastavit to. Těžko se mi o tom vůbec mluví,“ drásalo Coufala.

Právě on se pokoušel centr odhlavičkovat, jenže Maupay, který se odpoutal od stopera Dawsona, byl důraznější.

„Měli jsme lépe držet balon, lépe kontrolovat hru,“ mrzelo Součka. Nebývalo zvykem, aby zrovna on po svých výkonech na ostrovech slýchal kritiku. A přece se na něj v posledních dnech a týdnech snášela.

„Vypadá unaveně, postrádá sebedůvěru, nemá formu, je nevýrazný...,“ objevovalo se v anglických médiích.

Na gól v lize čekal od prvního kola.

A když se po třinácti zápasech ve středu večer konečně prosadil, bylo vidět, jak moc se mu ulevilo. „Jenže já bych klidně branku vyměnil za naše vítězství,“ vzkázal po utkání, ve kterém měl West Ham střelecky navrch.

I na startu druhé půle dostal míč do sítě, jenže po zásahu systému VAR branka útočníka Antonia neplatila. Nejprve videosudí zkoumal případný faul Dawsona, až posléze svou pozornost zaměřil na titěrný ofsajd samotného střelce.

Od něj se balon z metru do brány spíš odrazil. Jestli vůbec.

Stál sice v postavení mimo hru, ale ani po několika opakováních zpomalených záběrů nebylo zřejmé, od koho se balon vlastně odrazil. Od něj? Od obránce? Zapeklitá a nepřehledná situace.

„Nevím, jestli to měl, nebo neměl být gól, ale trvalo to strašně dlouho. Zvlášť v téhle době, kdy máme gólovou technologii, ofsajdové lajny, všechno...,“ štvalo Coufala.

Trvalo více než tři a půl minuty, než sudí na základě detailních opakovaček došli k ofsajdovému verdiktu.

Domácí však přesvědčení nebyli. „Nenašel jsem nic, proč by ta branka neměla platit,“ zlobil se David Moyes, kouč West Hamu. „Nebyla to jednoznačná situace. VAR je skvělý nástroj a rozhodčí si obzvlášť v téhle sezoně vedou velmi dobře, ale nikdo z nás přece nechce fotbal zbavovat gólů.“

Pro West Ham je ztráta bolestivá i proto, že večer může přijít o čtvrté místo. Navíc už v sobotu narazí v londýnském souboji na Chelsea.