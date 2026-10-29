Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Zrušte mu smlouvu! Fofana hloupě zavinil penaltu, v rozstřelu se smál, ale pak selhal

Autor:
  14:40
Wesley Fofana, francouzský stoper Chelsea, poté, co v osmifinále Ligového...

Wesley Fofana, francouzský stoper Chelsea, poté, co v osmifinále Ligového poháru proti Liverpoolu neproměnil rozhodující pokutový kop v rozstřelu. | foto: Reuters

Enzo Fernandez a Wesley Fofana slaví trefu Chelsea do brány Liverpoolu.
Wesley Fofana z Chelsea (vlevo) a Evanilson z Bournemouthu
Brankář Chelsea Robert Sanchez vychytal penaltu, poděkovat mu přišel Wesley...
Wesley Fofana (vpravo) z Chelsea a Yoane Wissa z Brentfordu
7 fotografií
Sundal si dres, jako by sám uznal, že ho v tu chvíli není hoden. Z levé ruky si odmotával bílou tejpovací pásku a když šel kolem tribuny, na níž byli fanoušci Chelsea, pravou rukou jim pokynul. „Omlouvám se. Vím, zkazil jsem to,“ šlo vyčíst z výrazu francouzského fotbalisty Wesleyho Fofany po vyřazení v osmifinále Ligového poháru v Liverpoolu.

Jenže u spousty z nich pochopení nenašel.

„Zrušte mu smlouvu,“ vzkazují.

„Stupidním zákrokem zaviní pokutový kop, během penaltového rozstřelu se celou dobu směje a pak to v rozhodující chvíli totálně nezvládne. Ne, Fofana by už nikdy neměl obléct dres Chelsea,“ píší jiní.

Na sociálních sítích si můžete o Fofanovi přečíst spoustu podobných příspěvků. Abyste našli ty smířlivé a pozitivní, bylo by to hledání na dlouho.

Pětadvacetiletý stoper nastoupil poprvé od poloviny září a šanci, kterou mu trenér Xabi Alonso dal, rozhodně nevyužil.

Penalty jsme ani necvičili! Jak Fleetwood připravil Arsenalu historickou ostudu

Když se krátce před poločasem Chelsea dostala z penalty do vedení, výhodný stav pokazil Fofana těžko vysvětlitelným zákrokem. Do centrovaného míče ve skrumáži v úrovni hlav strčil ruku. Zkrat?

Liverpool tak snadno přišel k vyrovnání. Po přestávce branka nepadla a souboj dospěl k rozstřelu. Ve čtvrté sérii hostující Barco trefil břevno, ale liverpoolský Tsimikas ještě postup nestvrdil, bránu překopl a Henderson v páté sérii vyrovnal.

V sedmé sérii selhal liverpoolský Gravenberch a kdyby po něm Emegha dal, byl byl nešťastníkem místo Fofany. Právě nizozemský středopolař za stavu 0:0 pomohl stupidním faulem Chelsea do vedení.

Jenže Emegha při svém debutu za Chelsea neproměnil, v osmé sérii Gomez poslal Liverpool do vedení a pak do pokutového území došel Fofana. Míč podebral a vysoko překopl.

„Pokaždé, když dojde na penalty, tak má poražená strana pocit, že vypadnout tímto způsobem je kruté. Bylo to hodně vyrovnané a otevřené utkání,“ řekl Xabi Alonso, trenér Chelsea.

Fofana je v Chelsea od roku 2022, kdy přestoupil z Leicesteru za astronomických 80 milionů eur, v přepočtu asi dvě miliardy korun. Byl součástí prvních bláznivých, nedomyšlených a především přestřelených nákupů tehdy nového majitele Todda Boehlyho.

Američtí miliardáři Boehly a Walter prodávají podíly a opouštějí Chelsea

Ten v září svůj podíl v klubu prodal a Fofana přestal hrát...

Letos nastoupil do čtyřech ligových zápasů, v nichž Chelsea inkasovala deset branek a získala jen čtyři body.

Nejlepší měl minulou sezonu, kdy odehrál osmatřicet utkání ve všech soutěžích, jenže Chelsea obsadila v Premier League desátou příčku a jelikož neuspěla v Anglickém ani Ligovém poháru, neprobojovala se do Evropy.

V předchozích letech trápila Fofanu zranění, druhý rok po přestupu si vážně poranil koleno a za celý ročník 2023/2024 neodehrál ani minutu. Po vyléčení měl zase svalové potíže.

Ve středu to pro něj mohl být zápas naděje, ale jeho penaltové „příběhy“ ho do sestavy zřejmě nevrátí.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Frosinone vs. LecceFotbal - 9. kolo - 29. 10. 2026:Frosinone vs. Lecce //www.idnes.cz/sport
29. 10. 18:30
  • 1.71
  • 4.46
  • 4.57
Fiorentina vs. BergamoFotbal - 9. kolo - 29. 10. 2026:Fiorentina vs. Bergamo //www.idnes.cz/sport
29. 10. 20:45
  • 2.33
  • 3.82
  • 2.97
Vlašim vs. Ústí n. L.Fotbal - 13. kolo - 30. 10. 2026:Vlašim vs. Ústí n. L. //www.idnes.cz/sport
30. 10. 17:00
  • 2.27
  • 3.59
  • 2.74
Karviná vs. Slavia BFotbal - 13. kolo - 30. 10. 2026:Karviná vs. Slavia B //www.idnes.cz/sport
30. 10. 18:00
  • 1.44
  • 4.59
  • 5.83
Písek vs. Aritma PrahaFotbal - 13. kolo - 30. 10. 2026:Písek vs. Aritma Praha //www.idnes.cz/sport
30. 10. 19:00
  • 1.46
  • 4.04
  • 4.32
Le Havre vs. PSGFotbal - 9. kolo - 30. 10. 2026:Le Havre vs. PSG //www.idnes.cz/sport
30. 10. 19:00
  • 11.10
  • 7.02
  • 1.23
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Spartu z poháru senzačně vyřadil Baník na Letné. Postupují také Hradec či Plzeň

Hráči Baníku slaví gól proti Spartě.

Sparťanští fotbalisté končí v domácím poháru. V osmifinále na Letné podlehli 0:2 ostravskému Baníku i přes obrovskou převahu a třikrát nastřelenou brankovou konstrukci. Hosty naopak podržel skvělý...

Fotbalový král Kane. Zlatý míč získal jako první Angličan po pětadvaceti letech

Anglický útočník Harry Kane se Zlatým míčem.

Zlatý míč má pošesté v historii a znovu po pětadvaceti letech anglického vítěze. Prestižní fotbalové ocenění si z nablýskaného galavečera odnesl Harry Kane, reprezentační kapitán a útočník Bayernu...

OBRAZEM: Známí fotbaloví potížisté. Česko má Chorého či Řepku, co ostatní země?

Slávistický útočník Tomáš Chorý slaví gól z pokutového kopu.

Pokud opravdu Tomáš Chorý odejde do zahraničí, česká liga přijde o jednoho z nejproblémovějších hráčů minimálně v rámci své moderní historie. A kdo řádil jinde? Podívejte se na výběr těch...

Yamal, Kane, nebo někdo jiný? Podívejte se, kteří fotbalisté usilují o Zlatý míč

Zleva Kylian Mbappé, Lamine Yamal a Harry Kane

Jméno nejlepšího fotbalisty za sezonu 2025/26 bude známé v pondělí večer. Ceremonie jubilejního 70. ročníku prestižní ankety Zlatý míč se uskuteční netradičně v Londýně. Největšími favority jsou...

Slavia vyřadila Chorého z kádru. Útočník se omluvil, sám navrhuje okamžitý konec

Tomáš Chorý ze Slavie se diví v zápase s Hradcem Králové.

Jde o očekávaný krok. Fotbalová Slavia do konce podzimu vyřadila z kádru Tomáše Chorého, jenž byl o víkendu vyloučen poté, co sudímu Všetečkovi ukázal prostředníček. Vytáhlý útočník zároveň přijde o...

Splněný úkol, ale vzadu jsme stále křehcí, hodnotil Kováč po výhře nad Jihlavou

Plzeňští fotbalisté slaví gól v zápase MOL Cupu proti Jihlavě.

Ne, ten výsledek určitě nelze přeceňovat. Ale v rozpačitých časech fotbalové Plzně je velmi příjemným osvěžením. Viktoria ve třetím kole MOL Cupu na hřišti Jihlavy nepřipustila drama, druholigového...

29. října 2026  12:43

Spartu z poháru senzačně vyřadil Baník na Letné. Postupují také Hradec či Plzeň

Hráči Baníku slaví gól proti Spartě.

Sparťanští fotbalisté končí v domácím poháru. V osmifinále na Letné podlehli 0:2 ostravskému Baníku i přes obrovskou převahu a třikrát nastřelenou brankovou konstrukci. Hosty naopak podržel skvělý...

28. října 2026  20:29,  aktualizováno  29. 10. 14:48

Souček o repre: Konec jsem měl v hlavě. Když zavolal Denia, chtěl jsem hned jít hrát

Premium
Tomáš Souček slaví branku West Hamu ve druhé lize.

Kvůli týmovému focení si výjimečně zatrénoval na Olympijském stadionu, kam jinak jeho West Ham jezdí jen na zápasy. Po rychlé sprše zkontroloval uzdravený kotník, zalezl do místnosti pro doktory a na...

29. října 2026

Masér Artisu odhaluje zákulisí kabiny. Pobavil Nádvorníka, poznal i Real Madrid

Masér brněnského Artisu Bedřich Dráždil po utkání s Teplicemi. (24. října 2026)

Připraví pití, srovná ručníky a rozehřeje si dlaně. Sedmadvacetiletý masér Bedřich Dráždil zná tajemství kabiny brněnského Artisu, pod pokličku teď nechává nahlédnout i fanoušky. Jeho videa baví...

29. října 2026

Životní zápas ostravského hrdiny. Byl fantastický, chválil Budinského i Priske

Gólman Baníku Budinský v permanenci během utkání se Spartou.

Pochytal deset střel a po zásluze jeho jméno skandoval sektor ostravských fanoušků. Zejména díky náhradnímu brankáři Viktoru Budinskému potupil Baník na Letné pražskou Spartu a postoupil do...

29. října 2026  10:48

Sedmnáctiletý talent Pech? Je to čert, srší z něj energie, chválil kouč Frťala

Lukáš Mašek z Liberce a Sebastian Pech z Teplic v souboji během utkání MOL Cupu.

Pohárové ztráty a nálezy fotbalových Teplic. V Liberci neunikly osmifinálovému vyřazení, ale rozsvítily vycházející hvězdu. Jindy střídmý trenér Zdenko Frťala chrlil superlativy na obránce Sebastiana...

29. října 2026  10:32

Slovácko dostalo za dva zápasy devět gólů. Nepřežijeme žádnou šanci, štve Jelínka

Trenér Slovácka Jan Jelínek během pohárového zápasu s Pardubicemi, které jeho...

Dva zápasy, devět inkasovaných branek. Po nedělní ligové pětce na hřišti Sparty schytali fotbalisté Slovácka doma od Pardubic v osmifinále poháru čtyři kousky a z MOL Cupu vypadli po porážce 1:4.

29. října 2026  9:11

Je až k nevíře, co jsme nedali, lituje Sparta po Baníku. Nestačilo ani dvaadvacet střel

Sparťan Irving dotírá na baníkovce Planku.

Třikrát trefili brankovou konstrukci, desetkrát zasáhl výtečný gólman, přesto sparťanští fotbalisté míč do sítě ne a ne protlačit. „Je až k nevíře, co všechno jsme po všech těch šancích nedali,“...

29. října 2026  7:50

Schick v ráži, gólem pomohl Leverkusenu k postupu v poháru. Znovu se trefil i Hložek

Patrik Schick se raduje se spoluhráči z Leverkusenu z branky.

Příjemný večer českých útočníků v Německu. Patrik Schick vítězným gólem ve 2. kole tamního poháru pomohl Leverkusenu k domácí výhře 5:2 nad druholigovým Norimberkem. Střelecky se ve středu prosadil i...

28. října 2026  23:10,  aktualizováno  23:45

Vir složil Baník, ten senzačně složil Spartu. Životabudič! jásal ostravský trenér

Trenér Baníku Skuhravý burcuje své svěřence.

Před vydatným lijákem se v chladný středeční večer snad skoro ani na chvíli neschoval pod stříšku střídačky. Nakonec byl Roman Skuhravý durch promočený a ještě víc blažený. Ostravští fotbalisté v...

28. října 2026  22:07

Bláznovství! Proč tady byl VAR, zlobil se kouč Prostějova po vyřazení. Ale je pyšný

Trenér Prostějova Pilný během pohárového klání s Hradcem.

Po výhrách v Kuřimi a Všechovicích a senzačním vyřazení olomoucké Sigmy prostějovská cesta fotbalovým MOL Cupem končí. Ve středu prohráli Hanáci s Hradcem Králové po prodloužení 1:3. Ale byla to...

28. října 2026  19:18

Utrum do konce roku, Darida má přetržený vaz. Musí na operaci, řekl hradecký kouč

Zraněný Vladimír Darida opouští trávník.

Velká komplikace pro fotbalový Hradec Králové. Jeho kapitán Vladimír Darida má z víkendového ligového utkání přetržený vnitřní postranní vaz v kolenu a musí na operaci. Do konce podzimní části sezony...

28. října 2026  17:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.