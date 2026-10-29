Zrušte mu smlouvu! Fofana hloupě zavinil penaltu, v rozstřelu se smál, ale pak selhal

Jenže u spousty z nich pochopení nenašel.
„Zrušte mu smlouvu,“ vzkazují.
„Stupidním zákrokem zaviní pokutový kop, během penaltového rozstřelu se celou dobu směje a pak to v rozhodující chvíli totálně nezvládne. Ne, Fofana by už nikdy neměl obléct dres Chelsea,“ píší jiní.
Na sociálních sítích si můžete o Fofanovi přečíst spoustu podobných příspěvků. Abyste našli ty smířlivé a pozitivní, bylo by to hledání na dlouho.
Pětadvacetiletý stoper nastoupil poprvé od poloviny září a šanci, kterou mu trenér Xabi Alonso dal, rozhodně nevyužil.
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Když se krátce před poločasem Chelsea dostala z penalty do vedení, výhodný stav pokazil Fofana těžko vysvětlitelným zákrokem. Do centrovaného míče ve skrumáži v úrovni hlav strčil ruku. Zkrat?
Liverpool tak snadno přišel k vyrovnání. Po přestávce branka nepadla a souboj dospěl k rozstřelu. Ve čtvrté sérii hostující Barco trefil břevno, ale liverpoolský Tsimikas ještě postup nestvrdil, bránu překopl a Henderson v páté sérii vyrovnal.
V sedmé sérii selhal liverpoolský Gravenberch a kdyby po něm Emegha dal, byl byl nešťastníkem místo Fofany. Právě nizozemský středopolař za stavu 0:0 pomohl stupidním faulem Chelsea do vedení.
Jenže Emegha při svém debutu za Chelsea neproměnil, v osmé sérii Gomez poslal Liverpool do vedení a pak do pokutového území došel Fofana. Míč podebral a vysoko překopl.
„Pokaždé, když dojde na penalty, tak má poražená strana pocit, že vypadnout tímto způsobem je kruté. Bylo to hodně vyrovnané a otevřené utkání,“ řekl Xabi Alonso, trenér Chelsea.
Fofana je v Chelsea od roku 2022, kdy přestoupil z Leicesteru za astronomických 80 milionů eur, v přepočtu asi dvě miliardy korun. Byl součástí prvních bláznivých, nedomyšlených a především přestřelených nákupů tehdy nového majitele Todda Boehlyho.
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Ten v září svůj podíl v klubu prodal a Fofana přestal hrát...
Letos nastoupil do čtyřech ligových zápasů, v nichž Chelsea inkasovala deset branek a získala jen čtyři body.
Nejlepší měl minulou sezonu, kdy odehrál osmatřicet utkání ve všech soutěžích, jenže Chelsea obsadila v Premier League desátou příčku a jelikož neuspěla v Anglickém ani Ligovém poháru, neprobojovala se do Evropy.
V předchozích letech trápila Fofanu zranění, druhý rok po přestupu si vážně poranil koleno a za celý ročník 2023/2024 neodehrál ani minutu. Po vyléčení měl zase svalové potíže.
Ve středu to pro něj mohl být zápas naděje, ale jeho penaltové „příběhy“ ho do sestavy zřejmě nevrátí.