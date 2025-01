Skvělý hráč, mizerný trenér. Jak si anglická fotbalová šlechta kazí pověst

Steven Gerrard sice na své první štaci získal skotský titul s Rangers, ale pak zaryté fanoušky naštval kvapným odchodem do Aston Villy. Skok do Premier League nezvládl, nevydržel ani rok a nyní se trápí v Saúdské Arábii, kde čelí kritice, protože je s al-Ittifákem před půlkou rozehrané sezony až jedenáctý.

Frank Lampard načal trenérskou dráhu v Derby, nadvakrát neuspěl v domovské Chelsea, kde předloni jako dočasný kouč vyhrál jediný z jedenácti zápasů. Vyhodili ho i z Evertonu a po roce a půl bez práce dostal na konci listopadu šanci v druholigovém Coventry, kde má zatím vyrovnanou bilanci.

Tu zdobí i vánoční vítězství 4:0 nad Plymouthem, který vedl právě Wayne Rooney, poslední ze svaté anglické trojice trenérů.

Také on se před lavičku poprvé postavil v Derby, pokračoval v zámořském D.C. United, odkud se vrátil, aby prorazil doma. V Birminghamu však vydržel jen patnáct zápasů a v Plymouthu, kde byl od loňského léta, jen pětadvacet.

Definitivně skončil na Silvestra. Se ztrátou na posledním místě druhé ligy, brutálním rozdílem ve skóre (-29) a tím pádem bez fanfár.

„Tvůj fotbal je na ho...“ skandovali zoufalí fanoušci, kteří se za týmem tři dny před koncem roku trmáceli přes 300 kilometrů do Oxfordu. Sledovali jen další bezpohlavní výkon a porážku 0:2.

„Je mi to líto,“ hlesl zlomený kouč, který se teď může ptát sám sebe: Co když to byla moje poslední šance?

V Anglii řeší, že borci, kteří kdysi zářili v reprezentaci i patřili mezi nejvýraznější osobnosti celé Premier League, jako trenéři strádají. Snad i proto, že je šéfové upřednostňují díky jménu spíš než kvůli skutečným trenérským dovednostem.

Wayne Rooney trenérská bilance Derby County (2020-2022)

84 zápasů (25-21-38); skóre 85:104 D.C. United (2022-2023)

53 zápasů (14-13-26); skóre 61:86 Birmingham (2023-2024)

15 zápasů (2-4-9); skóre 15:30 Plymouth Argyle (2024)

25 zápasů (5-6-14); skóre 25:53

Jasně, že připoutají pozornost.

Když Plymouth bývalého střelce Manchesteru United v létě zlákal, okamžitě spustil natáčení dokumentu ze zákulisí, díky kterému chtěl menší klub z jihu Anglie vystrčit nos z šedého průměru. Fanouškům v menším městě se líbilo, když žoviálního Rooneyho čas od času potkávali v místních putykách, byl bezprostřední, zazpíval si s nimi karaoke a užíval si pozornost. Nikdy se netajil kladným vztahem k alkoholu a dřív dokonce přiznal, že si pitím ulevoval od stresu.

Jenže teď – s přibývajícími porážkami a bídnými výkony – se podobná mimofotbalová rozptýlení obrátila proti němu.

Emma @ParamedicEm Wazza on the beers at the Cider Press 😅 #pafc https://t.co/5A0h8zVqm6 oblíbit odpovědět

„Ráno dostaneš padáka,“ zpívali kluboví příznivci, když naposledy vedl jejich tým.

Ve hvězdém CV nevypadá dobře, že Rooney, druhý nejlepší anglický střelec všech dob, jako kouč na posledních třech štacích vyhrál jen 21 z 93 zápasů, což není ani 25procentní úspěšnost. Vyčítají mu nedostatečné taktické znalosti, zpochybňují i jeho zápasové trenérské tahy.

„Kdyby v průběhu hráčské kariéry nastupoval v Barnsley a Gillinghamu, a nikoli za Manchester United a anglickou reprezentaci, práci v Championship, druhé anglické lize, by nejspíš ani nedostal,“ píše novinář Tim Spiers z The Athletic. „Je to problém majitelů a manažerů, kteří sice mají k dispozici veškeré detailní data i informace, ale stejně místo schopného trenéra raději zaměstnají toho, kdo byl před lety výborný fotbalista.“

Že to není všechno, poznal třeba i Rooneyho bývalý spoluhráč Gary Neville, který se coby oblíbený televizní expert před necelými deseti lety pustil do nepovedeného dobrodružství ve španělské Valencii. Podobně jako trenéři narazili i Tony Adams, legendární kapitán Arsenalu, nebo Paul Scholes, další ikona United.

Rooney a spol. se však zatím nevzdávají.

Wayne Rooney jako trenér anglického Plymouthu Argyle neuspěl.

„Klidně půjdu i níž než do druhé ligy,“ přesvědčoval na jaře Rooney, kterému bude letos teprve čtyřicet let. „Čtvrtá nebo třetí liga, nevadí mi to. Fotbal miluju a jako trenér jsem ještě pořád na začátku.“

Vzhledem k dosavadním výsledkům však každé další případné angažmá, které získá, bude působit spíš jen jako marketingový tah.

Hvězdná kariéra zkrátka nerovná se úspěšný trenér. Rooney a jeho angličtí kolegové jsou toho (zatím) důkazem.