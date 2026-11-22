Mužstvo z Buenos Aires zdolalo při sobotním finále v kolumbijské Barranquille brazilské Atlético Mineiro 2:0. Získalo tak první mezinárodní trofej od roku 2008.
Vysoké teploty byly tématem už před zápasem. Předpovědi počítaly s teplotami až 32° Celsia a vlhkostí vzduchu kolem 80 %. Trenér Boky Rodolfo Arruabarrena uvedl, že si Paredesových problémů všiml už během druhého poločasu.
„Ke konci prvního poločasu se mu začala točit hlava. O přestávce se jeho stav trochu zlepšil, ale po deseti minutách druhého poločasu už bylo vidět, že má problémy,“ řekl Arruabarrena, který nechal v 58. minutě argentinského záložníka vystřídat.
Paredes po ošetření došel sám do kabiny, kde se následně připojil k oslavám svých spoluhráčů, ale z preventivních důvodů jel na vyšetření do nemocnice. „Děkuji všem za zprávy. Byla to jen závrať,“ napsal poté 32letý kapitán a klubový odchovanec na instagramu.
Záběry zachytily novináře, který se Paredese snažil zachytit při pádu:
🚨 Leandro Paredes se desmayó en vivo mientras era entrevistado en DSports Afortunadamente ya se encuentra bien https://t.co/SXF4agpotB— Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) November 22, 2026
Boca Juniors vyhrála druhou nejprestižnější jihoamerickou soutěž, jež je ekvivalentem Evropské ligy, potřetí v historii po letech 2004 a 2005.
Zajistila si tím účast v duelu Recopa Sudamericana, obdobě evropského Superpoháru, proti vítězi Poháru osvoboditelů. O nejvýznamnější kontinentální trofej se příští sobotu v Montevideu střetnou argentinští Estudiantes s brazilskými Palmeiras.
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O triumfu Boky rozhodli brankami Santiago Ascacíbar a Miguel Merentiel. Na straně poraženého týmu odehrál druhý poločas bývalý sparťanský obránce Ángelo Preciado.
Ziskem 19. mezinárodního poháru, na který čekala 18 let, se Boca navíc stala nejúspěšnějším jihoamerickým klubem od roku 1960. V historickém pořadí tak předstihla svého domácího rivala Independiente.