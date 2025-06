Tento netradiční ceremoniál s obnaženou brunetkou měl symbolizovat konec komunismu v Maďarsku a svobodu žen.

V květnu 1989 začali Maďaři odstraňovat pohraniční zátarasy s demokratickým Rakouskem, což byl poslední krok k pádu železné opony. Otevření hranic se „západem“, návrat k demokracii.

V říjnu pak byla oficiálně vyhlášena Maďarská republika. A na jaře 1990 se konaly první svobodné volby. Přechod k demokracii završen.

Hanbatý výkop byl sportovně-společenským dozvukem této události.

„Nevěděl jsem, zda se mám víc divit tomu, že výkop provedla žena jen v titěrných kalhotkách, anebo reakcím hráčů. Chovali se, jak kdyby to bylo zcela běžné,“ řekl tehdy pro maďarský tisk jeden z fanoušků, kterých přišlo na zápas téměř 5 tisíc.

Jedna z přítomných dam si naopak stěžovala: Vždyť jsou na stadionu děti!

Druhý červen roku 1990. Pro budapešťský stadion Fáy utcai šlo o první mezinárodní utkání. Maďaři sice na světový šampionát v Itálii nepostoupili, ale doma přivítali jednoho z účastníků turnaje. Prestiž a čest, obzvlášť v porevoluční době.



Kolumbijci zase ladili formu na mistrovství světa a chtěli zkusit konfrontaci s evropským stylem hry.

Sestřih z přípravného zápasu mezi Maďarskem a Kolumbií (3:1):

Když obnažená modelka odkopla špičkou lodičky z půlicí čáry balon (a symbolicky i komunistický režim) do dáli, stadion aplaudoval. I Carlos Valderrama, kapitán Kolumbijců, tleskal a uznale pokyvoval zlatavou hřívou.



Diváci byli u vytržení, odhalená ňadra dosud na fotbale neviděli.

Zatímco výkop je kultovní, o modelce v negližé už jste ale nikdy neslyšeli. Proč se vlastně ujala výkopu právě ona? Jak jí to změnilo život? Co dělá dnes? To se neví. Články o bizarním momentu se nedochovaly.

Pro Valderramu, tehdy hráče francouzského Montpellier, a jeho nároďák byl rok 1990 celkově výjimečný. Los Cafeteros, jak se Kolumbijcům říká, hráli mistrovství světa po 28 letech a po nečekané remíze 1:1 se Západním Německem postoupili ze skupiny.

Vypadli až v osmifinále po prohře 1:2 s Kamerunem. Zápas skončil v základní hrací době 0:0, šlo se do prodloužení. Oba góly vstřelil slavný kamerunský „dědek“ Roger Milla, jedna z ikon šampionátu. Bernardo Redín stačil po přihrávce Valderramy jen snížit.

„Blýskl“ se i kolumbijský gólman René Higuita. Tenkrát ještě netušil, že se za pět let ve Wembley stane slavným díky zákroku „škorpión“. Už v roce 1990, ve třiadvaceti, byl svéráz. Zkusil riskantní výlet mimo vápno, jenže Milla jeho kličku prokoukl a dal vítězný gól.



Chyba Reného Higuity v osmifinále mistrovství světa v Itálii 1990:

„Ale byl to pro nás skvělý turnaj. Mistrem světa se stali Němci, kteří porazili všechny kromě nás,“ popisoval Valderrama po porážce v Neapoli, kterou vidělo na stadionu přes 55 tisíc diváků.

Možná někdo z nich doufal, že se výkopu zhostí tak jako před pár týdny v Maďarsku polonahá diva. Vždyť začínaly divoké devadesátky.

Netradičních „výkopářů“ zápasu bychom našli dost. Mistrovství světa 2014 v Brazílii zahájil ochrnutý mladík, jenž měl na sobě speciální robotický oblek. O rok později načal zápas polské Legie Varšava muž v kostýmu Darth Vadera, šlo o součást Star Wars noci na stadionu. V Mexiku se výkopu zhostil klaun, v Thajsku slon...



Ale dívka nahoře bez? Ta zápas zahájila jen jedinkrát - před 35 lety.