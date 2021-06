Všechno nejlepší! Pokutový kop slaví 130 let. Vymyslel ho brankář

Vlastně je to paradox. William McCrum byl majitelem továrny na lněné výrobky a fotbalovým brankářem. Měl tedy v popisu práce gólům zabraňovat, ačkoli se mu to moc nedařilo - když si v historicky prvním ročníku irské ligy stoupl mezi tyče Milfordu, sezonu jeho tým zakončil bez bodu, on sám za čtrnáct zápasů inkasoval dvaašedesátkrát. Tipli byste si, že zrovna tenhle chlapík, kterého pravidelně trýznila rozvlněná síť za jeho zády, vymyslel pokutový kop?