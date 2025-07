Vybral jsem si West Ham, mají pro mě správný plán. Dioufa už představili v Anglii

„Jsem šťastný, že tady můžu být. Dělám další krok v mé kariéře a těším se na tvrdou práci s novými spoluhráči,“ řekl Diouf pro web svého nového týmu.

A pokračoval dál: „Pro každého hráče je Premier League sen, ale nejdůležitější pro mě zůstává úspěch týmu. Věřím, že budeme společně úspěšní.“

He's here, he's a Hammer ⚒️ pic.twitter.com/3uepZaCExD — West Ham United (@WestHam) July 15, 2025

V Edenu se senegalský fotbalista zdržel rok a půl. Slavia, která za něj v zimě 2024 poslala do norského Tromsö v přepočtu necelých 50 milionů korun, nyní inkasuje více než dvanáctinásobek.

Obchod jako hrom.

„Mám obrovskou radost, že se to celé takhle povedlo,“ pravil trenér Jindřich Trpišovský. „Londýn byl pro Malicka dlouho jednoznačná priorita.“

Diouf se v neděli loučil před zaplněným Edenem. V závěru nastoupil do ligové generálky proti německému Dynamu Drážďany. Naposledy objal spoluhráče a kamarády, zamával fanouškům.

Také v Anglii by měl nosit na zádech číslo 12, které měl ve Slavii.

„Inspirativní příběh, z kterého bychom si všichni měli vzít příklad,“ řekl spoluhráč Vasil Kušej. „Malickův potenciál je brutální. Když to ve West Hamu zvládne, má na to, aby se objevil v nejlepších klubech Premier League. Už kdysi jsem říkal, že ideálním klubem pro něj by byl Liverpool,“ přidal odvážně Trpišovský.

Diouf se ve Slavii vypracoval mezi nejžádanější mladé levé beky v Evropě a probojoval se do základní sestavy senegalské reprezentace.

Už v zimě o něj mělo vážný zájem Crystal Palace, nakonec ovšem dvacetiletý mládenec míří do jiného londýnského klubu West Hamu.

Potká se s Tomášem Součkem, bývalým slávistou a kapitánem české reprezentace. O místo v sestavě by pak měl soupeři zejména s Oliverem Scarlesem, devatenáctiletým odchovancem.

V kádru dál zůstává i další levý bek Emerson, ten je ale podle anglických médií na odchodu.

Trenérem West Hamu, který zakončil uplynulý ročník anglické Premier League na čtrnácté příčce, je Graham Potter, který v minulosti vedl například Brighton nebo Chelsea.

„Malick je mladý hráč, kterého jsme dlouho sledovali,“ řekl kouč West Hamu. „Věříme, že k nám perfektně a zapadne a pomůže nám. Na svůj věk je neskutečně vyspělý, během posledních měsíců udělal obrovský progres.“