Vy Mourinha? Tak já Haalanda! Kandidáti na prezidenta Realu se trumfují ve slibech

Pérez naplno rozběhl předvolební kampaň na středeční tiskové konferenci, na níž zveřejnil video s Mourinhem v dresu Realu. Hvězdný portugalský trenér v něm řekl pouze „ano“. Současný předseda navíc prohlásil, že je připraven přivést do Madridu francouzského obránce Konatého, kterému končí smlouva v Liverpoolu.
Jeho vyzyvatel Riquelme se nespokojil jen s volnými hráči. Oznámil, že hodlá podepsat hvězdného útočníka Haalanda, který má platný kontrakt v Manchesteru City. V rozhovoru pro stanici Antena 3 prohlásil, že norský kanonýr má zájem hrát za Real. Podobná situace je i u španělského záložníka a reprezentačního kapitána Rodriho.
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Velký návrat. Mourinho by měl po 13 letech opět trénovat Real Madrid
„Má v City platnou smlouvu, to musíme respektovat. Nicméně jednat bychom měli začít už v pondělí,“ řekl. „Pokud se stanu prezidentem, bude hrát za Real Madrid,“ dodal Riquelme s tím, že novým sportovním ředitelem by se za jeho vedení stala někdejší ikona klubu Raúl.