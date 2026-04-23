Vstávat! Tenhle sen končí. Deset let od zázraku padá Leicester do třetí ligy

David Čermák
  9:46
Snad nikdy za 142 let od založení klubu se nestalo, aby fanoušci pískali na hráče už před výkopem. Většinu času pak jen nadávali, prskali, kroutili hlavou. Nejen oni nechápou, diví se celý svět. Tohle že je ten Leicester City, který před deseti lety napsal možná nejsenzačnější fotbalový příběh všech dob?

Patson Daka je mrzutý po sestupu Leicester City ze druhé anglické ligy. | foto: Jacob KingAP

Sympatický tým, který v sezoně 2015/16 vyfoukl anglický titul všem superbohatým favoritům, je najednou na dně. Nebo snad ještě ne?

Může se propadnout i níž než do třetí nejvyšší soutěže, což se stalo v úterý večer? Kdo ví? Remíza 2:2 s Hullem každopádně stvrdila, co Leicester čeká příští sezonu.

Fanoušci, donedávna zvyklí na zápasy proti Arsenalu, Liverpoolu, Chelsea nebo oběma týmům z Manchesteru, už brzy v rozpisu zápasů najdou třeba Doncaster, Wycombe nebo Bromley. Uf, to je sešup!

Jannik Vestergaard už ví, že jeho Leicester City sestupuje do třetí anglické ligy.

„Ale nevyhnutelný. Týdny bylo jasné, že se to stane,“ povzdechl si Gary Lineker, legendární anglický útočník, který v Leicesteru vyrostl. „Když jsem se díval na úterní zápas, byl jsem dávno smířený s tím, že to tak dopadne.“

Ano, problémy se daly čekat.

Tým s liškou ve znaku si zahrával, o soutěž níž spadl už potřetí za poslední čtyři roky. Dva sestupy z Premier League neznamenaly finanční katastrofu, protože kdo nejlepší ligovou soutěž světa opustí, může se těšit na cenu útěchy, které Angličané říkají parachute fee: padajícím týmům celkem slušně kompenzuje ušlý zisk z televizních práv.

Napoprvé s ní Leicester naložil slušně a záhy se o patro výš vrátil. Druhý pokus naopak skončil trapně: z posledních osmnácti zápasů vyhrál jen jeden, padal tabulkou níž a níž a stal se teprve pátým týmem v historii, který se z Premier League během pouhých dvou sezon propadl do League One, což je lehce matoucí označení třetí ligy.

Nejdražší sestup. A co bude s fotbalovým klubem z Leicesteru dál?

Největší paradox? Trenér Gary Rowett může být podepsán pod dvěma sestupy naráz: před Leicesterem totiž vedl Oxford, jenž se zatím drží jen o místo výš. Fanoušky sotva mohlo uchlácholit, že vzal mizerné výsledky na sebe. Poslední dvě sezony jim daly jasný signál: Sen je u konce. Vstávat!

Přitom ještě před pěti lety se juchalo s Anglickým pohárem, nejstarší trofejí světa. Předtím si Leicester zkusil Ligu mistrů, pak dvakrát Evropskou a jednou Konferenční ligu, kde na jaře 2022 přes AS Řím málem proklouzl do finále.

A co teprve rok 2016 a oslavy titulu: na narvaném stadionu to bzučelo, když italský kouč Ranieri přivedl na trávník slavného krajana, tenoristu Andreu Bocelliho, jenž oblečený v modrém dresu zapěl slavnou Pucciniho árii Nessun Dorma.

Přitom podle bookmakerů bylo reálnější, že se kdesi zjeví živý a zdravý Elvis Presley, než že Leicester, který se o rok dřív těsně zachránil, dokráčí k titulu. Na tuhle možnost vyletěl kurz až na 5 000:1 a kdo vsadil aspoň pár liber, byl najednou v balíku.

Že ani největší fanatik nemohl být tak bláhový? Cha, jen se zeptejte v britských sázkovkách, i když to pro ně nejsou veselé vzpomínky: hezkých pár stovek lidí tuhle šílenost na tiketu mělo.

Patson Daka je mrzutý po sestupu Leicester City ze druhé anglické ligy.

Vypadalo to, že se zrodila nová anglická síla, jenže plány proškrtala tragédie z října 2018: kousek od stadionu se zřítil vrtulník s oblíbeným thajským majitelem Vičajem Srivadtanaprapchou, který si klub piplal od roku 2010.

Rodinný byznys po něm převzal syn Ajawatt, což bylo sice do budoucna v plánu, ale všechno přišlo příliš náhle a brzy. Ve středu se Srivadtanaprapcha junior fanouškům omlouval: „Tuhle bolest sdílíme všichni. Upřímně mě mrzí zklamání, které jsme vám všem způsobili.“

Co může Leicester utěšit? Snad jen, že v tom není sám. Třeba skotští Rangers nebo rumunské Urziceni se kvůli finančním trablům zřítili do třetí ligy rok po účasti v Lize mistrů.

V Anglii zažil podobný pád Blackburn, nečekaný šampion z roku 1995. Ve Španělsku se obdobně sesypala La Coruňa, mistr z jara 2000. A v Itálii Parma, která po bankrotu musela začít nanovo dokonce až ve čtvrté lize.

Lišky jsou aspoň o patro výš.

Vydrápou se zpátky?

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Manchester CityManchester City 33 21 7 5 66:29 70
2. ArsenalArsenal 33 21 7 5 63:26 70
3. Manchester UnitedManchester Utd. 33 16 10 7 58:45 58
4. Aston VillaAston Villa 33 17 7 9 47:41 58
5. LiverpoolLiverpool 33 16 7 10 54:43 55
6. BrightonBrighton 34 13 11 10 48:39 50
7. BournemouthBournemouth 34 11 16 7 52:52 49
8. ChelseaChelsea 34 13 9 12 53:45 48
9. BrentfordBrentford 33 13 9 11 48:44 48
10. EvertonEverton 33 13 8 12 40:39 47
11. Sunderland AFCSunderland 33 12 10 11 36:40 46
12. FulhamFulham 33 13 6 14 43:46 45
13. Crystal PalaceCrystal Palace 32 11 10 11 35:36 43
14. Newcastle UnitedNewcastle 33 12 6 15 46:49 42
15. Leeds UnitedLeeds 34 9 13 12 44:51 40
16. NottinghamNottingham 33 9 9 15 36:45 36
17. West HamWest Ham 33 8 9 16 40:57 33
18. TottenhamTottenham 33 7 10 16 42:53 31
19. Burnley FCBurnley 34 4 8 22 34:68 20
20. WolverhamptonWolves 33 3 8 22 24:61 17

1. - 5. : Postup - Liga mistrů, 6. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

Hradec - Slavia 2:1, v nastavení rozhodl Darida z penalty, hosté měli dva vyloučené

Fotbalisté Hradce Králové slaví vítězný gól Vladimíra Daridy z pokutového kopu.

Slávističtí fotbalisté ztratili nervy, dva vyloučené hráče a především body. A poprvé v letošním ligovém ročníku prohráli. V třicátém kole, předposledním v základní části, v Hradci Králové absolutně...

Bayern v divoké přestřelce vyzrál na Real, semifinále Ligy mistrů si zahraje i Arsenal

Luis Díaz se raduje z trefy do sítě Realu Madrid v odvetném čtvrtfinále Ligy...

Liga mistrů zná všechny semifinalisty. Bayern Mnichov přestřílel v bláznivém odvetném čtvrtfinále Real Madrid 4:3, v dalším kole vyřazovací fáze se střetne s loňskými šampiony z PSG. Postup slaví...

Ústí půjčilo Dynamu vyjednavače. Kubáň: Město vydírá, destrukce nepomáhá nikomu

Schůzka představitelů ústeckého a českobudějovického fotbalu, majitel Viagemu...

Spojuje je nigerijská linka i druhá liga. Ústecký fotbal se postavil za svého konkurenta, tedy za českobudějovické Dynamo, v jeho sporu s městem. Viagem mu poskytl svého vyjednavače. „Ze strany města...

Nepochopitelná rozhodnutí, zlobil se kouč Trpišovský. Bořil? Nechal průchod frustraci

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání v Hradci

Nevymlouval se, nestěžoval si, ale bylo na něm poznat, že vztek v sobě dusí. „V jednom zápase uděláme věci, které jsme neudělali za celou sezonu. Všechno špatně,“ prohlásil trenér slávistických...

Chorý bude Slavii chybět jeden zápas. Podle disciplinárky nelze prokázat úmysl

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Sudí v zápise o utkání a následně i komise rozhodčích jeho prohřešek v zápase s Plzní (0:0) označili za plivnutí. Slávistický útočník Tomáš Chorý nakonec za incident vyfasoval trest na jeden zápas,...

Trumpův zmocněnec lobbuje u FIFA: Írán nahraďte na mistrovství světa Itálií

Necelých padesát dnů před prvním výkopem pořád není jasno. Bude fotbalový šampionát v Americe kompletní? A zúčastní se ho Írán, který je se Spojenými státy, hlavním pořadatelem turnaje, ve válce?...

23. dubna 2026  9:27,  aktualizováno  10:17

Yamal se zranil při penaltě. Hvězda Barcelony může přijít o mistrovství světa

Zraněný barcelonský křídelník Lamine Yamal odchází ze hřiště v utkání se Celtou...

Střelou k tyči s přehledem proměnil pokutový kop, ale ani se neradoval a okamžitě signalizoval směrem k lavičce, že nemůže pokračovat. Barcelonský talent Lamine Yamal se v utkání se Celtou Vigo (1:0)...

23. dubna 2026  10:08

Vstávat! Tenhle sen končí. Deset let od zázraku padá Leicester do třetí ligy

Patson Daka je mrzutý po sestupu Leicester City ze druhé anglické ligy.

Snad nikdy za 142 let od založení klubu se nestalo, aby fanoušci pískali na hráče už před výkopem. Většinu času pak jen nadávali, prskali, kroutili hlavou. Nejen oni nechápou, diví se celý svět....

23. dubna 2026  9:46

Berbr u soudu: Měl jsem nasadit montérky a na koloběžce kontrolovat stadiony

Roman Berbr během hlavního líčení v kauze dezinfekce fotbalových stadionů.

Na všechny body obžaloby, která ho viní z podvodu na fotbalové půdě, měl bývalý (a všemocný) místopředseda české asociace Roman Berbr rozsáhlou odpověď. „Shrnu tady pravdivou realitu.“ Jeho výpověď u...

23. dubna 2026  7:29

Schick byl u konce Leverkusenu v poháru, v semifinále nestačil na Bayern

Zkroušení Ibrahim Maza, Edmond Tapsoba a Patrik Schick po trefě Harryho Kanea v...

Fotbalisté Leverkusenu v sestavě s Patrikem Schickem podlehli doma v semifinále Německého poháru Bayernu Mnichov 0:2. Góly dali Harry Kane a Luis Díaz. Bavorský gigant, který v neděli s předstihem...

22. dubna 2026  23:42

City vládlo v Burnley a předstihlo Arsenal. Bournemouth uhrál s Leedsem remízu

Erling Haaland posílá míč do brány Burnley a zařizuje City vedení.

Fotbalisté Manchesteru City zvítězili v 34. kole v Burnley 1:0. Svěřenci trenéra Pepa Guardioly se díky vyššímu počtu vstřelených branek při bodové rovnosti dostali před Arsenal do čela anglické...

22. dubna 2026,  aktualizováno  23:20

Áčko Dynama nemá v květnu kde trénovat. Přímý útok, reaguje klub. Šije do hejtmana

Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice. (10....

Napětí mezi fotbalovým klubem a vedením Českých Budějovic a Jihočeského kraje se dál stupňuje. Po výpovědi ze stadionu Dynamo v květnu nebude moct využívat tréninkové centrum. Areál Složiště patří...

22. dubna 2026  21:52

Pět porážek a dost. Rosenior po čtyřech měsících končí v Chelsea

Zamračený trenér Chelsea Liam Rosenior

Vedení Chelsea odvolalo trenéra Liama Roseniora, jenž fotbalisty londýnského klubu vedl teprve od ledna. Tým prohrál minulých pět ligových duelů bez vstřelené branky, což se mu stalo naposledy v roce...

22. dubna 2026  19:20,  aktualizováno  19:42

Pardubický kapitán Vacek na konci cesty. Po sezoně uzavře profikariéru

Pardubický kapitán Kamil Vacek se snaží uniknout frýdecko-místeckým hráčům...

Pardubický fotbalista Kamil Vacek po sezoně ukončí profesionální kariéru. Osmatřicetiletý záložník, který nahlédl i do české reprezentace, se oficiálně rozloučí v úvodním domácím utkání Východočechů...

22. dubna 2026  19:07

Karviná a Evropa: co říkají řády? Klub musí potvrdit, že neovlivňoval výsledky zápasů

Fotbalisté Karviné a Baníku sledují míč před ostravskou brankou.

Jsou jednu výhru od trofeje. A také od velmi lákavé vstupenky do pohárové Evropy. Zároveň u jejich jména svítí dosud nevyřešený škraloup, který by radost uměl pořádně překazit. Co by se stalo, kdyby...

22. dubna 2026  17:08

Aby pohádka netrvala rok... Jaká musí být Zbrojovka? Experti o novém prvoligistovi

Lukáš Vorlický (23) oslavuje trefu proti brněnským rivalům před svými fanoušky.

Oslavu triumfu ve druhé lize mají fotbalisté Zbrojovky za sebou, nyní je čas upnout pozornost k nejvyšší soutěži. Euforii může rychle vystřídat smutek, jak Brňané poznali po posledních dvou postupech...

22. dubna 2026

Češi vykoupili sektor na zápas s Mexikem, na další klání reprezentace místa zbyla

Estadio Azteca neboli Aztécký stadion v Ciudad de México.

Čeští fanoušci vykoupili všechny vstupenky do svých sektorů na závěrečné utkání fotbalové reprezentace ve skupině na letním mistrovství světa proti Mexiku. Z kvóty určené pro asociaci na první dva...

22. dubna 2026  14:40

