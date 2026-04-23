Vstávat! Tenhle sen končí. Deset let od zázraku padá Leicester do třetí ligy

Sympatický tým, který v sezoně 2015/16 vyfoukl anglický titul všem superbohatým favoritům, je najednou na dně. Nebo snad ještě ne?
Může se propadnout i níž než do třetí nejvyšší soutěže, což se stalo v úterý večer? Kdo ví? Remíza 2:2 s Hullem každopádně stvrdila, co Leicester čeká příští sezonu.
Fanoušci, donedávna zvyklí na zápasy proti Arsenalu, Liverpoolu, Chelsea nebo oběma týmům z Manchesteru, už brzy v rozpisu zápasů najdou třeba Doncaster, Wycombe nebo Bromley. Uf, to je sešup!
„Ale nevyhnutelný. Týdny bylo jasné, že se to stane,“ povzdechl si Gary Lineker, legendární anglický útočník, který v Leicesteru vyrostl. „Když jsem se díval na úterní zápas, byl jsem dávno smířený s tím, že to tak dopadne.“
Ano, problémy se daly čekat.
Tým s liškou ve znaku si zahrával, o soutěž níž spadl už potřetí za poslední čtyři roky. Dva sestupy z Premier League neznamenaly finanční katastrofu, protože kdo nejlepší ligovou soutěž světa opustí, může se těšit na cenu útěchy, které Angličané říkají parachute fee: padajícím týmům celkem slušně kompenzuje ušlý zisk z televizních práv.
Napoprvé s ní Leicester naložil slušně a záhy se o patro výš vrátil. Druhý pokus naopak skončil trapně: z posledních osmnácti zápasů vyhrál jen jeden, padal tabulkou níž a níž a stal se teprve pátým týmem v historii, který se z Premier League během pouhých dvou sezon propadl do League One, což je lehce matoucí označení třetí ligy.
Nejdražší sestup. A co bude s fotbalovým klubem z Leicesteru dál?
Největší paradox? Trenér Gary Rowett může být podepsán pod dvěma sestupy naráz: před Leicesterem totiž vedl Oxford, jenž se zatím drží jen o místo výš. Fanoušky sotva mohlo uchlácholit, že vzal mizerné výsledky na sebe. Poslední dvě sezony jim daly jasný signál: Sen je u konce. Vstávat!
Přitom ještě před pěti lety se juchalo s Anglickým pohárem, nejstarší trofejí světa. Předtím si Leicester zkusil Ligu mistrů, pak dvakrát Evropskou a jednou Konferenční ligu, kde na jaře 2022 přes AS Řím málem proklouzl do finále.
A co teprve rok 2016 a oslavy titulu: na narvaném stadionu to bzučelo, když italský kouč Ranieri přivedl na trávník slavného krajana, tenoristu Andreu Bocelliho, jenž oblečený v modrém dresu zapěl slavnou Pucciniho árii Nessun Dorma.
Přitom podle bookmakerů bylo reálnější, že se kdesi zjeví živý a zdravý Elvis Presley, než že Leicester, který se o rok dřív těsně zachránil, dokráčí k titulu. Na tuhle možnost vyletěl kurz až na 5 000:1 a kdo vsadil aspoň pár liber, byl najednou v balíku.
Že ani největší fanatik nemohl být tak bláhový? Cha, jen se zeptejte v britských sázkovkách, i když to pro ně nejsou veselé vzpomínky: hezkých pár stovek lidí tuhle šílenost na tiketu mělo.
Vypadalo to, že se zrodila nová anglická síla, jenže plány proškrtala tragédie z října 2018: kousek od stadionu se zřítil vrtulník s oblíbeným thajským majitelem Vičajem Srivadtanaprapchou, který si klub piplal od roku 2010.
Rodinný byznys po něm převzal syn Ajawatt, což bylo sice do budoucna v plánu, ale všechno přišlo příliš náhle a brzy. Ve středu se Srivadtanaprapcha junior fanouškům omlouval: „Tuhle bolest sdílíme všichni. Upřímně mě mrzí zklamání, které jsme vám všem způsobili.“
Co může Leicester utěšit? Snad jen, že v tom není sám. Třeba skotští Rangers nebo rumunské Urziceni se kvůli finančním trablům zřítili do třetí ligy rok po účasti v Lize mistrů.
V Anglii zažil podobný pád Blackburn, nečekaný šampion z roku 1995. Ve Španělsku se obdobně sesypala La Coruňa, mistr z jara 2000. A v Itálii Parma, která po bankrotu musela začít nanovo dokonce až ve čtvrté lize.
Lišky jsou aspoň o patro výš.
Vydrápou se zpátky?