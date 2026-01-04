Všeuměl Šulc k vašim službám. Ve Francii velebí střelce, který nezapadá do škatulek

Jeho dva góly do sítě Monaka a vítězství 3:1 pošouply Lyon v lize na páté místo, a pokud jste si náhodou nevšimli, drobný blonďák je ve Francii mezi střelci už čtvrtý.
Osm gólů zvládl jen v Ligue 1 a v součtu všech soutěží má Šulc od svého srpnového přestupu parádní bilanci 11+5. Daleko za ním jsou hvězdy jako Kvaracchelija, Giroud, Barcola nebo Aubameyang. Takže pokud se má Česko v březnové baráži o mistrovství světa o někoho skutečně opřít, musí to být právě Šulc.
Nebo snad najdete v národním mužstvu někoho, na koho by teď byl větší spoleh?
|
Šulc předvedl další skvělý výkon. Lyon dotáhl dvěma góly k výhře v Monaku
Kapitán Souček přišel kvůli zbytečné eskapádě s fanoušky o pásku a v trápícím se West Hamu pod trenérem Espiritem Santem naskakuje jen jako náhradník. Tvrďák Krejčí minulý týden gólem pomohl k remíze s Manchesterem United, jeho Wolverhampton o víkendu v Anglii poprvé vyhrál, ale pořád je přikurtovaný ke dnu tabulky a byl by zázrak, kdyby se s nicotnými šesti body ještě rozlétl za záchranou. Střelci Chorý a Schick, šikula Černý či pracant Provod? Všichni v klubech válí, ale v reprezentaci pokaždé tak výrazní nejsou.
To Šulce si všimnete vždycky.
Na české poměry se vymyká už jen tím, že vlastně nevíte, jak jeho roli přesně pojmenovat.
Klasický útočník? To zrovna ne. Podhrot? Možná, ale zase ne klasická desítka. Tak pravé křídlo? I tam ho kouč Fonseca občas využívá.
„Jsem všechno,“ culil se, když se z něj francouzští novináři po víkendovém dvougólovém představení snažili vypáčit, kde se vlastně cítí nejlépe.
Párkrát v životě nastoupil i zleva, hlouběji uprostřed zálohy nebo dokonce na kraji obrany. Trenéři vědí, že kam ho postaví, tam bude platný. Možná proto, že ho zdobí unikátní mix schopností, který by třeba brzy mohl zajímat i větší kluby než Lyon.
„Není technicky dokonalý, nezapadá do tradičních škatulek, ale díky svému dokonalému instinktu se dokáže v pravou chvíli zjevit na správném místě,“ smekli reportéři prestižního francouzského deníku L’Equipe.
Však i v sobotu Šulc jejich slova potvrdil. Při prvním gólu se úhybným manévrem šikovně ztratil z dohledu bránícímu Balogunovi, který ho měl střežit při rohovém kopu, a stehnem zblízka míč ťukl do sítě. Při druhé trefě pro změnu napřáhl zpoza šestnáctky: „Kluci volali, ať střílím, tak jsem to zkusil. A dobře jsem udělal!“
|
Šulc první před Schickem. Ve Zlatém míči má hlasy jedenáct slávistů a jeden sparťan
Šulc je dříč k pohledání, ale s citem pro balon a slušným prvním dotekem. Rychlý i přemýšlivý, Pohotový doražeč, který zároveň umí parádně vypálit z dálky. Pro soupeře nečitelný a nevyzpytatelný, pro spoluhráče parťák, kterého chtějí mít po boku. Žádná nafrněná hvězda, spíš poctivec, který ale na první pohled přesvědčí, že to s míčem umí.
Vlastně se pořád těžko chápe, že v Česku vydržel skoro až do pětadvaceti, protože Plzeň i celou ligu dlouhodobě přerůstal. Nebo udělal dobře, že se neukvapil a našel adresu, kde mu věří?
Štěstí v neštěstí měl i Lyon, který by možná o hráče z české ligy nezavadil, kdyby se nedostal do finanční tísně, při které za pět dvanáct odvracel i administrativní sestup do druhé ligy.
Za Šulce dal v létě v přepočtu čtvrt miliardy a klidně na něm ještě může vydělat.
Pokud si udrží úžasnou formu.
Pokud protáhne českou reprezentaci na světový šampionát do Ameriky. Pište si, že pro nového kouče Miroslava Koubka, jenž ho ze společné štace v Plzni dokonale zná, bude možná úplně prvním jménem do sestavy pro baráž.
Nikoho lepšího aktuálně nenajde.