Vražda sudího přímo na hřišti. Amatérskou ligou otřásla tragická událost

Autor:
  14:13
Stačila chvíle a z utkání amatérské ligy se stal traumatizující zážitek. Osmačtyřicetiletého rozhodčího Javiera Ortegu v Pasaje přepadla ozbrojená skupina, na místě ho zastřelila a záhy utekla. Tragédii přitom přihlíželi i sudího nejbližší. „Přijít o život kvůli fotbalu? Naprosto nepřijatelné,“ zní z rovníkové země v Jižní Americe.

Ekvádorský rozhodčí Javier Ortega, který byl zastřelen při tamním amatérském zápase. | foto: JamPress

Podle bulvárního serveru The Sun se dosud nepodařilo útočníky vypátrat.

Ortega byl po střelbě na místě mrtvý. Záchranné složky už pomoct nedokázaly.

Utkání bylo ihned předčasně ukončeno, diváci na tribunách se v šoku ukrývali a utíkali do bezpečí. Nikdo jiný však zranění neutrpěl.

Policie se domnívá, že byl útok na Ortegu plánovaný. Zasáhla ho minimálně jedna střela.

„Místní úřady oblast uzavřely, dokud neproběhne forenzní analýza,“ přiblížil ekvádorský server LA100. Dodal, že v sousedství lidé zapalovali svíčky a na sociálních sítích se dožadují spravedlnosti. Chtějí také zesílit policejní přítomnost na sportovních utkáních. Další zápasy pořadatelského klubu byly odloženy.

„Vyžádali jsme si záznamy z telefonů a vyslýcháme svědky události. Byl to chladnokrevný zločin spáchaný v místě určeném pro mírumilovné setkávání v rámci sportu,“ řekl tamní policejní mluvčí.

V Ekvádoru je sportovní kriminalita obrovským problémem. Není to totiž poprvé, co se vražda týkala fotbalu. Jen během posledního roku byli zastřeleni tři fotbalisté.

Počet vražd v zemi má letos podle agentury AP dosáhnout na číslo 9 tisíc, nejhorší v historii. To proto, že prezident Daniel Noboa vyhlásil válku tamním zločineckým organizacím.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)
Výsledky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.