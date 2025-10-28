Vlasová výzva. Fanoušek Manchesteru United se už 388 dní nestříhal. Dočká se?

Lucie Macháčová
  5:03
Psal se 5. říjen 2024, když se Frank Ilett, fanoušek Manchesteru United, ostříhal naposledy. A pak se zařekl: „Příště půjdu pod nůžky, až můj klub vyhraje pět zápasů v řadě!“ Ten den však stále nenastal. Čeká dodnes. Už 388 dní.
Fotogalerie2

Frank Ilett se narodil v Oxfordu a žije ve Španělsku. Ale od dětství fandí Manchesteru United. | foto: https://www.instagram.com/theunitedstrand/

Kam se na něj hrabou vlasáči Carlos Valderrama, Ruud Gullit či Marouane Fellaini. Rodák z Oxfordu Frank Ilett má na hlavě vskutku velkolepé háro. A to vše kvůli Manchesteru United.

United vyhráli tři zápasy v řadě: proti Sunderlandu (2:0), Liverpoolu (2:1) i Brightonu (4:2) a v tabulce anglické Premier League jim patří šesté místo, šest bodů za vedoucím Arsenalem.

Zbývají tak dvě potenciální výhry - v sobotu proti Nottinghamu a o týden později proti Tottenhamu. A pak bude smět Frank svůj „květák“ konečně shodit.

„Původně jsem začal tuhle vlasovou výzvu jako takový vtip, abych trochu zlepšil náladu ostatním fanouškům United v těžkých časech. Nenapadlo mě, že budu čekat přes rok,“ říká Frank.

Ale co když to zas nevyjde?

Tak šel čas s účesem Franka Iletta:

United mají za sebou mizerné období. V minulé sezoně skončili až patnáctí. Konec nastal i pro trenéra Erika ten Haga, jehož v listopadu po bídném startu sezony nahradil Portugalec Rúben Amorim.

Nový rok s sebou přinesl i nové naděje. V lednu vyhráli United tři zápasy v řadě proti Rangers, Fulhamu a rumunskému FCSB a Frank už si pomalu brousil nůžky. Jenže začátkem února podlehl jeho tým 0:2 Crystal Palace. Fáze očekávání, fáze zklamání... Opět.

I pod Amorimem to United drhlo, a tak Frank zažil opravdu horké léto.

Vedení klubu zároveň mocně posilovalo a do kádru napumpovalo přes 200 milionů liber. Zejména ofenziva dostala vzpruhu. A teď větří šanci i Fred. Zbývají už jen dva zápasy. Dvě výhry a bujará kštice půjde k zemi.

Těžko byste dnes hledali známějšího fanouška United. Podporu mu vyjádřil třeba šipkařský šampion Luke Littler nebo bývalý fotbalista Wayne Rooney.

Fanoušek Manchesteru United budí díky své vlasové výzvě rozruch

Na Instagramu, kde pod přezdívkou The United Strand pravidelně sdílí svůj rostoucí vlasový porost, má 567 tisíc sledujících. Přitom když loni na podzim s vlasovou výzvou začal, měl jich jen něco přes 20 tisíc.

Objevil se na kanálech CNN, Sky Sports a v dalších médiích. Všechny zajímá: Jak dlouho ještě jeho vlasy porostou? A kam? Stále vzhůru? Zdá se totiž, že jeho účes nezná gravitaci.

„Jednou se chci nechat ostříhat ideálně přímo na Old Trafford,“ zasní se.

Povede se?

